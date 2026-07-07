Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam giá chỉ 13,8 triệu đồng động cơ 1.200W, đi tới 80km/lần sạc, không cần bằng lái
GĐXH - Xe máy điện Honda thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1.200W cùng quãng đường khoảng 80km/lần sạc, là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc dưới 15 triệu đồng.
Xe máy điện Honda nhập về Việt Nam động cơ 1.200W, đi tới 80km/lần sạc, không cần bằng lái
Honda Q1 hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên và người dùng cần một phương tiện di chuyển linh hoạt trong đô thị. Mẫu xe sở hữu kiểu dáng tối giản với các đường nét bo tròn mềm mại thay vì thiết kế hầm hố như nhiều mẫu xe máy điện hiện nay.
Khung xe được chế tạo từ hợp kim có độ cứng cao, phủ sơn tĩnh điện nhằm tăng khả năng chống ăn mòn và duy trì độ bền trong quá trình sử dụng. Theo nhà sản xuất, xe có khả năng chịu tải lên tới khoảng 200 kg, đáp ứng tốt nhu cầu chở hai người cùng hành lý.
Honda Q1 được phân phối với nhiều lựa chọn màu sắc như đen, trắng, đỏ, vàng hay xanh, đi kèm hai tùy chọn sơn bóng và sơn nhám. Công nghệ sơn nhiều lớp giúp bề mặt xe giữ màu tốt và hạn chế phai màu sau thời gian dài sử dụng.
Trọng lượng xe khoảng 94 kg mang lại cảm giác chắc chắn khi vận hành mà vẫn đủ linh hoạt để di chuyển trong khu vực đô thị.
Điểm nổi bật của Honda Q1 nằm ở động cơ điện Inhub công suất 1.200W đặt tại bánh sau. So với nhiều mẫu xe máy điện phổ thông chỉ sử dụng động cơ khoảng 800W đến 1.000W, Honda Q1 mang đến khả năng tăng tốc tốt hơn và vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường sá.
Xe đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hàng ngày. Mỗi lần sạc đầy, Honda Q1 có thể di chuyển quãng đường khoảng 80 km trong điều kiện tiêu chuẩn.
Động cơ cũng đạt tiêu chuẩn chống nước IPX7 giúp xe hoạt động ổn định khi gặp mưa hoặc đi qua những đoạn đường ngập nhẹ.
Honda Q1 được trang bị hệ thống đèn pha dạng tròn với thấu kính giúp tăng hiệu quả chiếu sáng. Đèn xi-nhan và đèn hậu sử dụng công nghệ LED nhằm tiết kiệm điện năng đồng thời tăng khả năng nhận diện khi lưu thông.
Phía trước xe là cụm đồng hồ điện tử hiển thị các thông tin cần thiết như tốc độ, dung lượng pin và quãng đường đã đi. Các nút điều khiển trên hai bên tay lái được bố trí khoa học giúp người dùng thao tác thuận tiện.
Xe sở hữu sàn để chân rộng rãi mang đến tư thế ngồi thoải mái và có thể đặt thêm balô hoặc túi xách khi di chuyển. Khoang chứa đồ dưới yên đủ để một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân.
Về an toàn, Honda Q1 sử dụng phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau, mang lại hiệu quả giảm tốc ổn định. Bộ vành đúc đi cùng lốp không săm giúp tăng khả năng bám đường và hạn chế rủi ro khi cán phải vật nhọn.
Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo thủy lực phía sau giúp xe vận hành êm ái hơn khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường gồ ghề.
Giá xe máy điện Honda Q1
Với mức giá khoảng 13,8 triệu đồng, Honda Q1 là một trong những mẫu xe máy điện phổ thông có chi phí sở hữu dễ tiếp cận. Thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1.200W, quãng đường khoảng 80 km sau mỗi lần sạc cùng hệ thống phanh đĩa trước giúp mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày của học sinh, sinh viên và người dùng đô thị.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
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