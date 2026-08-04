Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Nối liền cánh tay cho bé 4 tuổi ở Tuyên Quang gặp tai nạn với áo chống nắng GĐXH - Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nối thành công cánh tay cho cháu bé 4 tuổi gặp tai nạn với áo chống nắng.

Sau gần hai tuần điều trị và tập phục hồi chức năng, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định. Trước đó, trung tuần tháng 7.2026, Khoa Cấp cứu và Tai nạn Bệnh viện FV nhận cuộc gọi khẩn từ đại lý hàng hải. Một thuyền viên người Nga trên tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế bất ngờ yếu liệt nửa người, nghi bị đột quỵ.

Canô nhỏ đưa thuyền viên vào bờ lúc 5 giờ sáng. Ảnh BSCC

Trên tàu không có đủ điều kiện để xử trí cấp cứu đột quỵ, trong khi tàu cũng không thể lập tức đổi hướng vào bờ. Theo phương án thống nhất, con tàu tiếp tục hành trình đến phao số 0 - ranh giới giữa luồng hàng hải quốc tế và vùng biển Việt Nam để bàn giao bệnh nhân cho lực lượng y tế.

Ngay trong đêm, xe cứu thương đưa ê-kíp gồm BS.CKI Hồ Châu Anh Thư và một điều dưỡng đến cảng Cầu Đá (Vũng Tàu), mang theo đầy đủ thuốc và trang thiết bị cấp cứu. Từ đây, cả hai tiếp tục lên ca nô vượt hơn 40 hải lý ra phao số 0.

Theo BS Trình Văn Hải, Trưởng khoa Cấp cứu và Tai nạn, việc cấp cứu ngoài biển vào ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt khi phải leo lên tàu hàng trong điều kiện sóng lớn. Tuy nhiên, nữ bác sĩ trẻ không chút do dự khi nhận nhiệm vụ.

Khoảng 2 giờ sáng, ca nô mới tiếp cận được tàu container trong điều kiện sóng cao 2 - 3m. Không có cầu thang cố định, thủy thủ đoàn thả một chiếc thang dây từ độ cao khoảng 10m để ê-kíp y tế lần lượt leo lên boong tàu.

Sau khi thăm khám, BS Anh Thư xác định bệnh nhân 46 tuổi vẫn còn tỉnh táo nhưng cần được đưa vào bờ khẩn cấp. Công việc tiếp theo còn khó khăn hơn khi bệnh nhân nằm ở tầng 5 của tàu. Không có hệ thống vận chuyển chuyên dụng, các thuyền viên cùng ê-kíp y tế phải khiêng cáng xuống từng tầng. Sau đó, bệnh nhân được cố định trên cáng và hạ xuống canô bằng cần cẩu của tàu. Do sóng lớn, thủy thủ đoàn phải nhiều lần thử với cáng không trước khi đưa bệnh nhân xuống an toàn.

Khoảng 5 giờ sáng, ca nô cập cảng Cầu Đá, xe cứu thương lập tức đưa bệnh nhân về bệnh viện. Đến khoảng 7 giờ sáng, người bệnh được chuyển thẳng vào Khoa Cấp cứu trước khi bàn giao cho ê-kíp Ngoại Thần kinh.

BS Lương Anh và ê-kíp phẫu thuật lấy máu tụ khỏi não bệnh nhân với sự hỗ trợ của hệ thống định vị thần kinh (Brain Navigation).

Kết quả chụp CT xác định bệnh nhân bị xuất huyết não vùng hạch nền phải với khối máu tụ khoảng 30g. Theo BS.CKII Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Cột sống, đây là trường hợp nằm ở ranh giới giữa điều trị nội khoa và phẫu thuật. Vì vậy, thay vì mổ ngay, ê-kíp trước tiên tập trung ổn định huyết áp, chống phù não, theo dõi sát diễn tiến và hội chẩn đa chuyên khoa để lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp.

Ba ngày sau, khi triệu chứng đau đầu tăng lên và tình trạng yếu liệt tiến triển, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy máu tụ. Ca mổ kéo dài khoảng 90 phút, sử dụng hệ thống định vị thần kinh (Brain Navigation) kết hợp kính vi phẫu để tiếp cận ổ xuất huyết qua một ống có đường kính chỉ 7mm. Khối máu tụ được làm mềm bằng thiết bị siêu âm chuyên dụng trước khi hút ra, giúp hạn chế tối đa tác động lên mô não lành.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, vận động dần hồi phục. Đến ngày thứ ba, bệnh nhân đã có thể tự cầm những vật nhẹ và được xuất viện sau gần hai tuần điều trị, phục hồi chức năng.

Bệnh nhân tỉnh ngay sau ca mổ. Ảnh BV

Nhớ lại hành trình đặc biệt ấy, ông Vakhitov Renat xúc động chia sẻ: "Giữa lúc tính mạng bị đe dọa ngoài biển khơi, tôi may mắn được các bác sĩ vượt biển đến tận tàu để đưa vào bờ điều trị. Tôi rất biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã không ngại gian khổ để cứu sống tôi".

Theo BS Trình Văn Hải, với đột quỵ xuất huyết não, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và phẫu thuật thần kinh càng sớm càng tốt. Không phải mọi trường hợp đều cần phẫu thuật ngay, nhưng việc được tiếp cận đội ngũ đa chuyên khoa trong thời gian sớm có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả điều trị.