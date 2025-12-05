Mới nhất
Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giới

Thứ sáu, 06:48 05/12/2025 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Đó là món ăn nào?

Hương vị Việt lọp top 6 món ăn đường phố ngon nhất thế giới

Trong danh sách 100 món ăn đường phố ngon nhất thế giới do TasteAtlas công bố gần đây, bánh mì Việt Nam hiên ngang xếp ở vị trí thứ 6. Món ăn này vượt xa nhiều đặc sản quốc tế nổi tiếng và thậm chí vượt qua cả phở (đứng ở vị trí 32) vốn được xem là "biểu tượng quốc dân" lâu năm.

TasteAtlas mô tả bánh mì như "sự hòa quyện hoàn hảo giữa ảnh hưởng ẩm thực Pháp và bản sắc Việt Nam".

Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giới - Ảnh 1.

Trong danh sách 100 món ăn đường phố ngon nhất thế giới do TasteAtlas công bố gần đây, bánh mì Việt Nam hiên ngang xếp ở vị trí thứ 6. (Ảnh: TẠP CHÍ DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH)

Dù là món ăn bình dân, xuất hiện khắp mọi vỉa hè, chợ nhỏ đến những tiệm nổi tiếng, bánh mì lại sở hữu chiều sâu văn hóa mà nhiều thực khách quốc tế cho rằng "không thể tìm thấy ở nơi nào khác". Chính tính linh hoạt như ở mỗi vùng miền, mỗi hàng quán đều có biến tấu riêng khiến món ăn này không bao giờ nhàm chán.

Bảng xếp hạng lần này càng thêm vang dội khi hai món Việt khác là phở và cơm tấm cũng góp mặt trong top 100, nhưng đều đứng sau bánh mì. Điều này khẳng định vị trí của bánh mì không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Vì sao bánh mì lọt top 6, vượt qua hàng loạt món trứ danh?

Theo Báo chính phủ, bí quyết nằm ở hương vị Việt độc đáo vừa mộc mạc vừa tinh tế. Một ổ bánh mì đạt chuẩn hội đủ ba yếu tố: vỏ giòn, ruột mềm, nhân đậm, tạo nên sự đối lập thú vị trong từng miếng cắn.

Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giới - Ảnh 2.

Một ổ bánh mì đạt chuẩn hội đủ ba yếu tố: vỏ giòn, ruột mềm, nhân đậm. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

TasteAtlas cho rằng điều khiến bánh mì trở thành "ngôi sao đường phố" chính là sự cân bằng hoàn hảo giữa các tầng hương vị: vị béo của pate, vị mặn của thịt, vị chua thanh của đồ ngâm, vị cay nồng từ ớt, cùng sự tươi mát của rau thơm.

Không giống nhiều món ăn đường phố khác trên thế giới chỉ có một phiên bản cố định, bánh mì Việt Nam sở hữu hàng trăm biến thể: bánh mì thịt truyền thống, bánh mì trứng, bánh mì xíu mại, bánh mì bò nướng, bánh mì cá, bánh mì chay… Mỗi vùng lại có nét riêng như bánh mì Hội An nhỏ xinh, bánh mì Sài Gòn giòn rụm, bánh mì Hà Nội thanh nhẹ.

Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giới - Ảnh 3.

Không giống nhiều món ăn đường phố khác trên thế giới chỉ có một phiên bản cố định, bánh mì Việt Nam sở hữu hàng trăm biến thể. (Ảnh: Ẩm thực Huế)

Chính sự biến hóa vô hạn ấy trở thành điểm cộng lớn, giúp bánh mì dễ dàng chinh phục khẩu vị của du khách từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Từ di sản thuộc địa đến biểu tượng ẩm thực Việt Nam

Bánh mì ngày nay quen thuộc đến mức ít ai biết rằng nguồn gốc của nó bắt đầu từ thời Pháp thuộc. Theo Tuổi trẻ, ngay từ đầu thế kỷ 20, khi người Pháp đến Việt Nam nhiều hơn, nhu cầu baguette tăng mạnh nhưng bột mì nhập khẩu lại khan hiếm do Thế chiến I. Các thợ bánh Việt đã sáng tạo bằng cách trộn thêm bột gạo vào bột mì, tạo ra loại bánh mì ruột mềm, giá rẻ hơn và người bình dân cũng có thể mua.

Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giới - Ảnh 4.

Món bánh mì baguette của Pháp. (Ảnh: Bakery)

Đến Thế chiến II, tình trạng thiếu bột mì tiếp tục diễn ra. Người làm bánh không chỉ trộn bột gạo mà còn trộn thêm bột bắp để duy trì sản xuất. Báo Lục Tỉnh Tân Văn năm 1942 cho biết chính quyền Đông Dương thậm chí ban hành quy định hạn chế dùng bột mì, yêu cầu bột mì chỉ phục vụ làm bánh cho người Âu, trong khi bánh cho người bản xứ phải dùng hỗn hợp gồm gạo và bắp.

Có thể thấy chiếc bánh mì "nội địa hóa" sử dụng gạo và bắp thay thế đã xuất hiện từ hơn 100 năm trước, trở thành nền tảng cho ổ bánh mì Việt Nam ngày nay.

Từ những gánh hàng rong đầu thế kỷ 20, bánh mì dần trở thành món ăn quốc dân, xuất hiện trong mọi tầng lớp xã hội. Với nhiều người, ổ bánh mì không chỉ là bữa sáng vội mà còn là ký ức tuổi thơ, là hình ảnh mẹ gói vội ổ bánh cho con đi học, là những quán nhỏ nghi ngút mùi pate mỗi sáng.

Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giới - Ảnh 5.

Có thể thấy chiếc bánh mì "nội địa hóa" sử dụng gạo và bắp thay thế đã xuất hiện từ hơn 100 năm trước, trở thành nền tảng cho ổ bánh mì Việt Nam ngày nay. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ngày nay, bánh mì còn xuất hiện khắp thế giới, từ Mỹ, Úc, Pháp tới Nhật Bản. Nhiều cửa hàng bánh mì do người Việt mở ở nước ngoài luôn trong tình trạng "cháy hàng", tạo nên hiện tượng toàn cầu.

Sự phổ biến này giải thích vì sao mỗi bảng xếp hạng của TasteAtlas đều gọi tên bánh mì. Từ top 7 món street-food ngon nhất năm trước đến danh hiệu "sandwich ngon nhất thế giới", món ăn này liên tục tạo thành tích đáng tự hào cho ẩm thực Việt.

Khi bánh mì trở thành "đại sứ văn hóa" của Việt Nam

Không quá lời khi nói bánh mì Việt Nam đang trở thành một trong những món ăn mang tính biểu tượng nhất Đông Nam Á. Việc lọt top 6 món ăn đường phố ngon nhất thế giới một lần nữa khẳng định vị trí đặc biệt của bánh mì trong lòng du khách quốc tế.

Điều đặc biệt là dù mang "lý lịch" hơn trăm năm và được quốc tế tôn vinh, một ổ bánh mì Việt hiện nay vẫn chỉ từ khoảng 15.000 đồng, đúng nghĩa món ăn bình dân nhưng lại chinh phục cả thế giới.

Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giới - Ảnh 6.

Chiếc bánh mì "nội địa hóa" của người Việt Nam. (Ảnh: VnExpress)

Rất nhiều bài đánh giá từ Travel + Leisure, CNN hay các blogger du lịch đều dành lời khen cho món ăn này, gọi đó là "một trong những sandwich ngon nhất hành tinh" hoặc "món ăn phải thử khi đến Việt Nam".

Điều đáng nói là bánh mì không đại diện cho sự xa hoa, mà đại diện cho sự bình dị, khéo léo và sáng tạo của người Việt. Nó là minh chứng rằng một món ăn giá vài chục nghìn đồng vẫn có thể sánh ngang các món hảo hạng quốc tế nhờ hương vị độc đáo và câu chuyện văn hóa đằng sau.

Vượt qua phở, món ăn chỉ từ 15.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top 6 ngon nhất thế giới - Ảnh 7.

Việc bánh mì Việt Nam vượt qua nhiều món ăn trứ danh để đứng trong top 6 món ăn đường phố ngon nhất thế giới không chỉ là niềm tự hào của ngành ẩm thực. (Ảnh: Tạp chí Du lịch)

Việc bánh mì Việt Nam vượt qua nhiều món ăn trứ danh để đứng trong top 6 món ăn đường phố ngon nhất thế giới không chỉ là niềm tự hào của ngành ẩm thực, mà còn là minh chứng rõ ràng rằng tinh hoa Việt hoàn toàn có thể tỏa sáng toàn cầu.

Khi một ổ bánh mì giản dị có thể làm nên điều kỳ diệu, đó cũng là lúc chúng ta nhận ra rằng những giá trị gần gũi nhất đôi khi lại chính là điều đặc biệt nhất. Và bánh mì Việt với hương vị không lẫn vào đâu xứng đáng trở thành món ăn đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Nguyệt Phạm (Theo TasteAtlas, Tuổi trẻ, Báo Chính phủ)
