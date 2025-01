Thi thể trên sông và hành trình truy bắt nhóm sát thủ (P1): Người đàn ông mất tích

Đó là ngày 2/12/2024, khoảng 6h30, người dân tại ấp Tà Chan, phường Ba Tì, TP BaVet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia, phát hiện trên sông có một tử thi nam giới chết trong tư thế trói 2 tay, 2 chân nghi là người Việt Nam.

Thông tin lập tức được báo về Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự đã báo cáo, xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành rà soát, xác minh, điều tra vụ án.

Rất nhanh, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Tây Ninh có sự phối hợp hỗ trợ của Cơ quan thực thi pháp luật của Campuchia đã xác định nạn nhân là anh Trương Văn Hoan (SN 1983, quê ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; hiện trú tại phường Thới Hoà, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Qua khám nghiệm, công an xác định anh Hoan bị sát hại hết sức dã man. Tiến hành điều tra, công an phát hiện nạn nhân là người thường xuyên qua lại Campuchia để đánh bạc và có những "khúc mắc" liên quan đến tiền bạc.

Tập trung rà soát các đầu mối, Cục Cảnh sát hình sự nắm được thông tin có những băng nhóm người Việt Nam hoạt động tại Campuchia chuyên cho các con bạc là người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao để tham gia đánh bạc trong những Casino. Sau khi các con bạc vay tiền chơi cờ bạc thua hết tiền không trả được nợ đã bị các băng nhóm tội phạm này bắt giữ, trói nhốt, tra tấn. Chúng yêu cầu con bạc gọi điện cho người thân đang ở Việt Nam để trả tiền, nếu không sẽ bị tra tấn dã man, thậm chí là giết hại.

Lực lượng trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm, thu thập thông tin, dựng mối quan hệ, quá trình hoạt động các băng nhóm đối tượng người Việt Nam cho các con bạc vay tiền tại các sới bạc ở Campuchia.

Ổ nhóm tội phạm bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Những hồ sơ tài liệu trinh sát càng ngày càng dày lên, thông tin nghi vấn đều quy về đối tượng có tên Ngô Phi Long. Long sinh năm 1994, quê quán ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) nhưng hiện đang tạm trú tại TP Dĩ An (Bình Dương). Đây là đối tượng cộm cán, có vai trò cầm đầu trong một ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi với các "con bạc".

Kết quả rà soát cho thấy đối tượng Phi Long đứng ra phân công nhiệm vụ cho đám đàn em cung cấp tiền, cho vay với những người tham gia đánh bạc tại Casino. Chúng cũng có nhiệm vụ giám sát không để những con bạc vay tiền bỏ trốn. Nhiệm vụ của đám người này là bằng mọi cách phải lấy lại được cả gốc lẫn lãi số tiền đã cho các con bạc vay. Nạn nhân Hoan được xác định là một trong số những "khách vay" của ổ nhóm do Phi Long cầm đầu này.

Trước tính chất cấp bách, đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hà Nội, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Khánh Hòa, Nghệ An, Tây Ninh, Phú Yên... và Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiến hành truy xét, bắt giữ thành công các đối tượng gồm: Ngô Phi Long; Nguyễn Hoàng Long (SN 1989), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989), Lê Văn Chung (SN 1997), Trần Ngọc Bình (SN 1985), Nguyễn Văn Phương (tức "Cờ", SN 1994), Nguyễn Mạnh Hải (SN 1991), cùng trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Từ đây, một đường dây tội ác ghê rợn dần "lộ sáng".