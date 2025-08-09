Xây dựng Nghị định xếp loại, đánh giá công chức theo KPI thực hiện từ 1/1/2026
Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI để bắt đầu thực hiện từ 1/1/2026.
Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài
Tại Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 8/8/2025 kết luận Phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, Ban Chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng để triển khai các hệ thống chiến lược, các sáng kiến đột phá trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong và ngoài nước, có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc, hoàn thành trong tháng 8/2025.
Khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, trong đó đề xuất việc theo dõi, đánh giá công chức theo KPI (tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức) để bắt đầu thực hiện từ 1/1/2026.
Tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua cả nước chung tay để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tăng cường theo dõi, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kịp thời nắm bắt thông tin tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Đề xuất giải pháp triển khai Chiến lược thu hút nhân tài
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu nghiên cứu lựa chọn một tổng công trình sư về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, một tổng công trình sư về nghiệp vụ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và doanh nghiệp công nghệ để xây dựng kiến trúc và chiến lược chuyển đổi số của bộ, ngành. Hoàn thành trong tháng 9/2025.
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung 04 Luật: Luật Chuyển đổi số, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Luật công nghệ cao sửa đổi và Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Sửa đổi Nghị định số 82/2024/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bảo đảm thủ tục đầu tư nhanh chóng, thuận tiện.
Đề xuất giải pháp thực hiện chính sách khuyến khích cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ thành lập, góp vốn thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu" (thực hiện quy định của Luật Thủ đô và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo); triển khai Chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050, hoàn thành trong tháng 9/2025.
