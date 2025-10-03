Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong
Sau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.
Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, rạng sáng 3/10, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện chiếc xe bán tải cùng hai nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h cùng ngày, Công an xã Minh Lương phối hợp cùng các đơn vị cứu hộ đào bới tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Pom Khé.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe bán tải mang biển số 24A-348.02 bị chôn vùi hoàn toàn dưới khối đất đá khổng lồ, thân xe bẹp rúm, biến dạng.
Trong khoang xe, hai nạn nhân được tìm thấy là anh Hoàng Văn Định (37 tuổi, quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) và anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú tại xã Văn Bàn). Cả hai đều tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.
Hiện trường vụ tai nạn nằm trên đoạn quốc lộ 279 bị sạt lở kéo dài khoảng 100m, ước tính hơn 1.000m³ đất đá đổ tràn xuống đường, khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Trong thời điểm lực lượng cứu hộ làm việc, trời tiếp tục mưa to, nguy cơ sạt lở thêm vẫn có thể xảy ra.
Trước đó, sáng 29/9, anh Định cùng anh Giang và anh Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé) lái xe bán tải rời Nậm Xé về trung tâm xã Văn Bàn. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, cả ba người mất liên lạc hoàn toàn.
Gia đình trình báo sự việc, cơ quan chức năng rà soát camera dọc tuyến nhưng không phát hiện chiếc xe đi qua.
Hiện nay, lực lượng tìm kiếm vẫn tiếp tục khẩn trương triển khai để tìm nạn nhân thứ ba là anh Phùng Văn Tuấn, nghi cũng bị vùi lấp tại hiện trường.
Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10Thời sự - 47 phút trước
Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt NamThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.
Thời tiết bất thường: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sắp đón những trận mưa lớn?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nắng, tạnh ráo. Từ đêm 5-7/10 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
Hà Nội: Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/thángThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.
Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấuThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo ngày 4/10, bão số 11 Matmo đi vào Biển Đông với cường độ giật cấp 13. Cảnh báo biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nướcThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 2/10, mực nước sông Hồng (qua TP Hà Nội) đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 là 0,06m), mực nước dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.
Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Công ty Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo nhanh liên quan tới tình hình thoát nước tại Thủ đô tính tới thời điểm 7h sáng ngày 2/10.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.
Rạng sáng nay (2/10), mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Mực nước nhiều sông ở Hà Nội tiếp tục lên cao vào rạng sáng nay 2/10, đỉnh lũ dự báo đều vượt báo động 3.
Huy động hơn 200 người và chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân sạt lở ở Tuyên QuangThời sự - 1 ngày trước
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ được huy động, xuyên đêm tìm kiếm 4 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.
Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?Thời sự
GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.