Xe ga 113cc giá 24 triệu đồng: Cốp rộng ngang Lead, rẻ hơn Vision, giá chỉ bằng Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision GĐXH - Xe ga 125cc về Việt Nam không chênh lệch nhiều so với Honda Vision, nhưng những trang bị mà mẫu xe này sở hữu là khá ấn tượng, hoàn toàn có thể đe nẹt Air Blade.

Xe ga 113cc cốp rộng sánh ngang Lead

Jupiter Stardust Black Edition.

Nhà sản xuất xe máy Ấn Độ - TVS Motor vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của mẫu xe tay ga Jupiter, mang tên Jupiter Stardust Black Edition. Thông tin chi tiết đã về TVS Jupiter Stardust Black Edition hiện đã được đăng tải trên trang web chính thức của hãng.

Phiên bản đặc biệt TVS Jupiter Stardust Black Edition sở hữu tông màu đen, tấm ốp 'lốm đốm' lấp lánh, huy hiệu bằng đồng ‘Most awarded scooter of India’ (Xe tay ga được trao nhiều giải thưởng nhất Ấn Độ), dòng chữ Jupiter ở hai bên màu đồng,... Ngoài thay đổi ở ngoại hình, không có thay đổi nào về mặt cơ học khi TVS Jupiter Stardust Black Edition vẫn có nắp bình xăng phía trước để thuận tiện cho việc tiếp nhiên liệu, yên xe dài nhất trong phân khúc. Cốp xe của Jupiter Stardust Black Edition có dung tích 33 lít, rộng rãi hơn Honda Vision - mẫu xe vẫn mệnh danh là 'Tiêu SH' và không kém cạnh Honda LEAD quá nhiều, cho phép người dùng có thể để vừa hai mũ bảo hiểm.

Cốp xe của Jupiter Stardust Black Edition có dung tích 33 lít

Bảng đồng hồ của TVS Jupiter Stardust Black Edition vẫn là dạng ký thuật số toàn phần, hỗ trợ kết nối SmartXonnect cho phép sử dụng các tính năng như trợ lý giọng nói, theo dõi khoảng cách di chuyển đến khi hết xăng, tìm xe, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình, cảnh báo cuộc gọi và tin nhắn SMS cùng với dẫn đường.

TVS Jupiter Stardust Black Edition có chiều dài tổng thể 1.848 mm, rộng 665 mm và cao 1.158 mm, trong khi chiều dài cơ sở của mẫu xe tay ga này ở mức 1.275 mm và khoảng sáng gầm xe đạt 163 mm. Để mang lại không gian để chân rộng rãi cho người dùng, mẫu xe này được nhà sản xuất thiết kế sàn khá rộng tới 380 mm.

Bảng đồng hồ của TVS Jupiter Stardust Black Edition vẫn là dạng ký thuật số toàn phần

Jupiter Stardust Black Edition sử dụng động cơ dung tích 113,3 cc, xi-lanh đơn, 4 thì, sản sinh công suất tối đa 7,9 mã lực tại 6.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm tại 5.000 vòng/phút với trợ lực và 9,2 Nm nếu không trợ lực. Hệ thống động cơ này sử dụng cấu hình 2 van và được kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

Hệ thống treo của TVS Jupiter Stardust Black Edition sử dụng phuộc trước thủy lực dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo đôi với khả năng điều chỉnh 3 cấp độ. Hệ thống phanh được đảm nhiệm bởi đĩa phanh 220 mm ở phía trước và phanh tang trống 130 mm ở phía sau. Dàn chân bao gồm bộ vành đường kính 12 inch đi kèm lốp không săm 90/90-12 ở cả hai bánh.

Giá xe ga 113cc TVS Jupiter Stardust Black Edition

Giá xe ga 113cc TVS Jupiter Stardust Black Edition là 93.031 Rupee (tương đương khoảng 24 triệu đồng), phiên bản mới của TVS Jupiter đã nhận được những cải tiến đáng kể về mặt thẩm mỹ để tạo sự khác biệt so với phiên bản thông thường.

Đối đầu Honda LEAD, 'xe ga quốc dân' 113cc mới ra mắt với giá 24 triệu đồng, rẻ hơn 'Tiểu SH' Vision ảnh 1

Theo như thông tin được công bố, TVS Jupiter Stardust Black Edition được phát triển dựa trên phiên bản SXC Disc cao cấp nhất và sở hữu đầy đủ các tính năng của phiên bản này. Việc bổ sung thêm một số chi tiết mới khiến giá xe tăng thêm 1.000 Rupee (khoảng 258.000 đồng) so với mức giá 92.031 Rupee của phiên bản SXC Disc.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



