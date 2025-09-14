Xe ga 125cc giá 39 triệu đồng về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade, rẻ ngang Vision

Xe ga 125cc về Việt Nam trang bị động cơ hybrid xịn như Air Blade

Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026

Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 đã có màn ra mắt chính thức tại thị trường Indonesia.

Sau đó, Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 được nhập khẩu về Việt Nam lần này thuộc phiên bản Hybrid S, với 2 tùy chọn màu gồm bạc đen và xám đen. Mẫu xe này được nhà sản xuất trang bị động cơ Blue Core Hybrid có dung tích thực tế 124,86cc, xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng không khí có công suất tối đa 8,31 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh này không chênh lệch nhiều so với Honda Vision – mẫu xe tay ga quốc dân được rất nhiều khách hàng Việt ưa chuộng.

Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 được nhập khẩu về Việt Nam lần này thuộc phiên bản Hybrid S

Nhờ có công nghệ Hybrid, sử dụng kết hợp mô-tơ điện hỗ trợ với động cơ xăng, Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid mới không chỉ cải thiện được mức tiêu thụ nhiên liệu mà còn bảo đảm khả năng tăng tốc êm ái trong các tình huống khởi động hoặc cần thêm lực kéo.





Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid còn được tích hợp hệ thống Stop & Start System

Ngoài ra, Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid còn được tích hợp hệ thống Stop & Start System (SSS), sẽ hỗ trợ ngắt động cơ tự động khi dừng và khởi động lại khi vặn ga. Nhờ có tính năng này, Gear Ultima 125 sẽ tiết kiệm xăng tốt hơn khi hoạt động trong đô thị đông đúc và nhiều đèn đỏ. Mặc dù mức tiêu hao nhiêu liệu của Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid không được nhà sản xuất công bố, nhưng theo như trải nghiệm trong hành trình do Yamaha Indonesia tổ chức thì mẫu xe này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu khá đáng kể khi có mức tiêu thụ chỉ 1,3L/100 km.

Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid lại sở hữu những trang bị khá ấn tượng, không thua kém Air Blade

Dù giá bán rẻ gần bằng Honda Vision, nhưng Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid lại sở hữu những trang bị khá ấn tượng, không thua kém Air Blade như chìa khóa thông minh Smartkey hỗ trợ tính năng tìm xe, bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình màu hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Y-Connect. Khả năng kết nối màn hình với điện thoại không chỉ cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe mà còn nhận được tin nhắn cũng như cuộc gọi.





Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 có cốp chứa đồ 18,6 lít

Bên dưới yên xe, Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 có cốp chứa đồ 18,6 lít, ngang ngửa với Honda Vision. Cốp xe này cho phép người dùng cất vừa mũ bảo hiểm nửa đầu và nhiều vật dụng nhỏ gọn. Gear Ultima 125 Hybrid là một mẫu xe tương đối gọn nhẹ, linh hoạt, phù hợp để sử dụng hàng ngày trong các đô thị đông đúc với trọng lượng chỉ 95 kg.





Gear Ultima 125 Hybrid là một mẫu xe tương đối gọn nhẹ

Tương tự như Honda Vision thì hệ thống phanh của Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 khá cơ bản với phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Xe sử dụng bộ vành đường kính 12 inch cho cả 2 bánh, đi kèm lốp không săm kích thước 110/70-12. Hệ thống treo của xe bao gồm phuộc ống lồng trước và giảm xóc lò xo đơn phía sau. Mẫu xe tay ga này được nhà sản xuất trang bị bình xăng dung tích lên tới 5,1 lít.

Giá xe ga 125cc Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026

Giá xe ga 125cc Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 khởi điểm 19.990.000 Rp (tương đương khoảng 31,6 triệu đồng). Hiện tại, Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid 2026 đã được một đại lý nhập khẩu tư nhân đưa về Việt Nam, mang tới cho người tiêu dùng trong nước thêm một sự lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe tay ga phổ thông 125cc. Giá bán của Gear Ulitma 125 Hybrid mới tại thị trường Việt Nam là 39 triệu đồng (đã có VAT).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.