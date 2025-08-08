Xe ga 125cc giá 25,8 triệu đồng của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode rẻ hơn Vision

Xe ga giá 30 triệu đồng đẹp như SH Mode, Lead, rẻ hơn Vision có gì đặc biệt? GĐXH - Xe ga mới rẻ hơn cả Honda Vision vừa ra mắt đang thu hút dân tình bởi thiết kế sánh ngang LEAD và SH Mode.

Xe ga 125cc của Honda đẹp huyền thoại tựa Spacy, trang bị chẳng kém SH Mode

SCR Xisha 125 phiên bản 2025.

Theo thông tin mới nhất được giới truyền thông Trung Quốc cập nhật, mẫu xe ga SCR Xisha 125 phiên bản 2025 mới sắp được Wuyang Honda trình làng tại thị trường nước này. Đây là một tin vui đối với những người dùng yêu thích thiết kế thực dụng của dòng xe Spacy, bởi Wuyang Honda SCR Xisha 125 có ngoại hình rất giống với mẫu xe tay ga ‘huyền thoại’ từng có thời ‘làm mưa, làm gió’ tại thị trường Việt Nam.

Điểm đáng chú ý nhất của Wuyang Honda SCR Xisha 125 phiên bản 2025 sắp ra mắt sẽ được nâng cấp với hệ thống Wi-LINK thông minh. Cập nhật này là nền tảng kết nối toàn diện của Honda, cho phép người dùng sử dụng điện thoại di động để theo dõi thông tin về chiếc xe tay ga của mình.

Cụ thể hơn thì hệ thống Wi-LINK cho phép người dùng xem lịch sử bảo dưỡng, nhận cảnh báo khi có va chạm, kiểm tra hành trình đã di chuyển, vị trí xe cùng nhiều tiện ích khác. Trước đây, tính năng này chỉ có trên những dòng xe tay ga cao cấp. Việc Wuyang Honda SCR Xisha 125 sở hữu Wi-LINK có thể coi là một bước đột phá trong phân khúc xe phổ thông.

Wuyang Honda SCR Xisha 125 có ngoại hình rất giống với mẫu xe tay ga Spacy.

Wuyang Honda SCR Xisha 125 phiên bản 2025 sắp ra mắt sẽ được nâng cấp với hệ thống Wi-LINK thông minh.

Wuyang Honda SCR Xisha 125 2025 là một ví dụ điển hình về tính thực dụng, nổi bật với độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Điều này có được nhờ động cơ 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, mang tới công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,87 Nm. Sức mạnh này ngang ngửa với Honda Vision – mẫu xe ga ‘quốc dân’ tại thị trường Việt Nam. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của SCR Xisha 125 cũng rất đáng nể với mức tiêu thụ khoảng 1,88 lít/100 km, cho phép chiếc xe di chuyển tới 300 km khi đổ đầy bình xăng dung tích 6 lít.

Wuyang Honda SCR Xisha 125 2025 là một ví dụ điển hình về tính thực dụng

Về mặt trang bị, Wuyang Honda SCR Xisha 125 tương đối khiêm tốn khi vẫn sử dụng đèn halogen truyền thống. Trong khi đó, hệ thống phanh của SCR Xisha 125 mới khá cơ bản với cấu hình phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, không có phanh ABS, tương tự như Honda Vision. Mẫu xe tay ga này cũng chỉ được trang bị bảng đồng hồ analog.

Giá xe ga 125cc Wuyang Honda SCR Xisha

Wuyang Honda SCR Xisha 125 hiện hành có giá 7.080 nhân dân tệ (tương đương khoảng 25,8 triệu đồng). Phiên bản mới có thể tăng giá nhẹ nhưng theo giới truyền thông nước bạn dự đoán, vẫn ở mức dưới 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36,5 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.