Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision

Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 125cc huyền thoại của Suzuki vừa tái xuất phiên bản 2025 cực đẹp mắt, xe được mở bán với mức giá chỉ 23,9 triệu đồng, rẻ hơn cả Honda Vision.

Xe ga 125cc của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode

Honda NS125 LA.

Mới đây, Honda đã đăng ký bản quyền thiết kế cho một mẫu xe ga phong cách hoài cổ tại Ấn Độ.

Chiếc xe ga được nhắc đến là phiên bản mới 2025 của Honda NS125 LA, một mẫu xe mang thiết kế retro-hiện đại rất đẹp mắt. Toàn bộ thiết kế của NS125 gợi nhớ về quá khứ, kể cả màu sơn pastel cổ điển giúp tăng thêm sức hút. Đèn pha LED tròn, gương chiếu hậu (ORVM) hình tròn mạ chrome, cùng với đèn xi-nhan LED hiện đại – tất cả tạo nên vẻ ngoài nổi bật.





Toàn bộ thiết kế của NS125 gợi nhớ về quá khứ





Để nhấn mạnh thêm chất retro-hiện đại, xe được trang bị vành hợp kim hai tông màu đen và chrome, ốp pô mạ chrome, yên xe kiểu ribbed hai tông màu, phần yếm sơn màu, hộp đựng đồ có khóa, đèn hậu LED và nhiều chi tiết khác. Honda cũng cung cấp các phụ kiện mang phong cách hoài cổ như kính chắn gió, giá chở đồ trước mạ chrome, giá chở đồ sau mạ chrome và cản mạ chrome.

Các trang bị hiện đại bao gồm: phanh đĩa phía trước có tùy chọn ABS, bảng đồng hồ TFT màu kỹ thuật số hoàn toàn có kết nối 4G với nhiều tính năng điều khiển từ xa qua ứng dụng, và cả camera hành trình tích hợp có thể đồng bộ với ứng dụng.

Các trang bị hiện đại





Những tính năng nổi bật khác gồm: hệ thống ngắt động cơ khi gạt chân chống bên, cốp dưới yên rộng chứa vừa mũ nửa đầu, cổng sạc USB Type-A và Type-C công suất 20W trong khu vực hộc để đồ, bình xăng 5,7 lít, chiều cao yên 760 mm, tốc độ tối đa 90 km/h, trọng lượng không tải 108–115 kg, hệ thống khởi động êm ACG, hệ thống tắt/mở động cơ, và nhiều hơn thế nữa.

Phiên bản được đăng ký bản quyền tại Ấn Độ là Honda NS125 LA 2025 mới nhất

Phiên bản được đăng ký bản quyền tại Ấn Độ là Honda NS125 LA 2025 mới nhất, có thiết kế tinh chỉnh hơn. Xe được trang bị động cơ xi-lanh đơn 124cc làm mát bằng không khí, cho công suất cực đại 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Xe sử dụng bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch.

Giá xe ga 125cc Honda NS125 LA 2025

Về giá bán, Honda NS125 LA 2025 có giá từ 1.27 lakh đến Rs 1.57 lakh, tương đương khoảng 33 – 41 triệu đồng tiền Việt. Hiện tại, HMSI chưa xác nhận liệu có ra mắt NS125 LA tại Ấn Độ hay không. Việc đăng ký bản quyền thiết kế này có thể là dấu hiệu chuẩn bị ra mắt, hoặc chỉ đơn thuần là hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.