Xe ga 125cc giá 39,5 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe ga 125cc siêu tiết kiệm xăng trang bị sánh ngang Air Blade

Ego Gear Pro Hybrid 2026

Theo Paultan, hãng xe Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe ga mới Ego Gear Pro Hybrid 2026 tại thị trường Malaysia.

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Ego Gear Pro Hybrid 2026 là hệ thống hỗ trợ điện

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Ego Gear Pro Hybrid 2026 là hệ thống hỗ trợ điện (Electric Power Assist). Công nghệ này tự động bổ sung lực kéo khi xe khởi hành từ trạng thái đứng yên, đặc biệt hữu ích trong tình huống chở nặng hoặc leo dốc. Hệ thống sẽ hoạt động tối ưu ở tốc độ dưới 30 km/h, giúp xe tăng tốc mượt mà và mạnh mẽ hơn so với phiên bản thông thường. Đây được xem là bước nâng cấp đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga giá rẻ tại Malaysia.

Yamaha cũng trang bị cho mẫu xe này bộ phát điện động cơ thông minh

Ngoài ra, Yamaha cũng trang bị cho mẫu xe này bộ phát điện động cơ thông minh (Smart Motor Generator - SMG), hỗ trợ hệ thống dừng - khởi động (Start-Stop System) nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện giao thông đông đúc. Xe có thể khởi động chỉ với một cú nhấn, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái.

Về khả năng vận hành, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 sử dụng động cơ Blue Core Hybrid xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng gió, dung tích 125cc. Khối động cơ này cho công suất 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,9 Nm tại 5.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động CVT. Yamaha công bố mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 1,7 lít/100 km, phù hợp người dùng di chuyển thường xuyên trong đô thị.

Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 cũng mang đến nhiều tiện ích cho người dùng phổ thông

Phần khung và bánh xe cũng được tối ưu nhằm tăng độ ổn định. Yamaha Ego Gear Pro Hybrid trang bị lốp trước và sau cùng kích thước 110/70-12, đi kèm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước, giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình.

Bên cạnh đó, mẫu xe được trang bị màn hình LCD đơn sắc, hiển thị đầy đủ thông tin. Đáng chú ý, xe hỗ trợ kết nối Yamaha Y-Connect, cho phép đồng bộ với smartphone để nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, nhắc lịch bảo dưỡng, tìm vị trí đỗ xe và định vị xe trong bãi.

Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 cũng mang đến nhiều tiện ích cho người dùng phổ thông, với bình xăng dung tích 5,1 lít và cốp chứa đồ dưới yên rộng 18,3 lít—đủ để chứa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân. Hai hộc để đồ phía trước giúp tăng tính tiện dụng. Xe có chiều cao yên 750 mm, khối lượng 95 kg, phù hợp với đa số người dùng, đặc biệt là người mới lái hoặc phái nữ. Mẫu xe được bán ra với 3 lựa chọn màu sắc: Trắng Stellar, Xanh Navy và Xanh Cosmic.

Giá xe ga 125cc Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026

Xe ga 125cc Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 giá bán 6.198 Ringgit (tương đương khoảng 39,5 triệu đồng). Đây được xem là lựa chọn mới dành cho người dùng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn sở hữu một mẫu xe tiết kiệm, bền bỉ và được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ. Mức giá trên chưa bao gồm thuế đường bộ, phí bảo hiểm và đăng ký. Xe đi kèm chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km cho các lỗi từ nhà sản xuất.

Với thiết kế nhỏ gọn, mức giá cạnh tranh, công nghệ hybrid hỗ trợ tăng tốc và dải trang bị tiện ích phù hợp nhu cầu đô thị, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 được kỳ vọng trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe tay ga giá rẻ tại Malaysia. Mẫu xe này cũng được dự báo có khả năng mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á khác trong tương lai, cạnh tranh trực tiếp với Honda Air Blade 125 và Honda Vision.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.