Xe máy điện giảm sốc tới gần 7 triệu đồng, pin bền, động cơ mạnh, trang bị thông minh, rẻ hơn cả Vision

Xe máy điện pin bền động cơ mạnh, trang bị thông minh

Voltguard U

Là thương hiệu xe điện toàn cầu với hệ thống phân phối rộng khắp, Yadea tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam và Voltguard U nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ đợt ưu đãi lớn cuối năm.

Ấn tượng đầu tiên của Voltguard U nằm ở kiểu dáng thể thao, các đường cắt sắc sảo và cảm giác hoàn thiện chắc tay. Xe dùng bộ khung thép carbon Q235 có độ cứng cao, giúp ổn định tốt khi chạy tốc độ cao hoặc chở nặng — yếu tố thể hiện rõ chất lượng gia công của một thương hiệu xe điện hàng đầu.

Voltguard U được trang bị loạt tính năng công nghệ đáng tiền





Hệ thống đèn LED hiện đại là điểm nhấn lớn: đèn pha dạng "mắt báo" cho độ sáng 28.000 cd, tầm chiếu xa 50 m; đèn hậu và xi-nhan cũng đều dùng LED, tiết kiệm điện và tăng độ bền.

Với kích thước tổng thể 1.945 x 720 x 1.130 mm, chiều cao yên 770 mm, Voltguard U phù hợp với người dùng từ 1m50 trở lên. Khối lượng 118 kg và khoảng sáng gầm 140 mm giúp xe dễ leo vỉa hè, vượt đường xấu.

Hiệu suất vận hành là yếu tố đưa Voltguard U dẫn đầu phân khúc. Xe trang bị động cơ điện công suất định danh 3.000W, đạt cực đại 4.250W, cho khả năng tăng tốc 0 – 30 km/h chỉ trong 2,9 giây — tương đương nhiều mẫu xe tay ga xăng 125cc.

Tốc độ tối đa lên tới 79 km/h giúp người dùng di chuyển linh hoạt cả trong phố lẫn trên quốc lộ. Xe còn có khả năng leo dốc 17 độ, vượt xa nhu cầu đi cầu vượt hằng ngày.

Điểm cạnh tranh lớn nhất nằm ở bộ pin lithium 72V – 50Ah, cho phạm vi di chuyển tối đa 112 km mỗi lần sạc. Với nhu cầu phổ biến, người dùng chỉ cần sạc 2–3 ngày một lần; thậm chí nếu đi ít có thể dùng cả tuần.

Thời gian sạc đầy 4–6 giờ với bộ sạc theo xe. Pin có cơ chế tự ngắt khi đầy, giúp tăng tuổi thọ và giảm chi phí sử dụng lâu dài.

Voltguard U được trang bị loạt tính năng công nghệ: Màn hình kỹ thuật số 8,4 inch hiển thị rõ nét; Kết nối smartphone qua Yadea App; Định vị GPS, cảnh báo chuyển động, báo mất xe; Cập nhật phần mềm OTA; Smartkey chống trộm; Hốc đồ phía trước kèm cổng USB, cốp dưới yên 20 lít

Xe sở hữu hệ thống phanh đĩa trước – sau, công nghệ CBS phân bổ lực phanh, vành đúc 14 inch, lốp không săm và giảm xóc trước ống lồng – sau lò xo. Những trang bị này giúp xe vận hành ổn định, êm ái kể cả khi chở hai người hoặc chở nặng.

Giá xe máy điện Voltguard U

Giá niêm yết của Voltguard U là 45,99 triệu đồng, nhưng hiện mẫu xe đang được giảm còn 38,99 triệu đồng, tức giảm gần 7 triệu đồng.

Với thiết kế đẹp, động cơ mạnh, pin bền và nhiều công nghệ hiện đại, Voltguard U trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho học sinh – sinh viên, nhân viên văn phòng và người cần một phương tiện tiết kiệm, an toàn, bền bỉ trong tầm giá dưới 40 triệu đồng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.