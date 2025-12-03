Xe ga 125cc giá 34,5 triệu đồng động cơ hybrid, trang bị nổi bật sánh ngang Air Blade, rẻ như Vision
GĐXH - Xe ga 125cc gây chú ý nhờ động cơ Hybrid, thiết kế nhỏ gọn và nhiều tiện ích hướng tới người dùng gia đình.
Xe ga 125cc động cơ hybrid, trang bị nổi bật sánh ngang Air Blade
Yamaha vừa giới thiệu ra thị trường mẫu xe tay ga 125cc hoàn toàn mới với mức giá cạnh tranh, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người dùng đô thị. Mẫu xe mang tên Yamaha Gear Ultima Hybrid 125 đã được phân phối tại Malaysia dưới tên Ego Gear Pro.
Tâm điểm của Gear Ultima là khối động cơ Blue Core Hybrid 125cc, tương tự mẫu Fazzio 125, sử dụng hệ thống SOHC, xi-lanh đơn làm mát bằng không khí. Xe tạo ra công suất tối đa 6,2 kW tại 6.500 vòng/phút, tương đương 8,4 mã lực PS, cùng mô-men xoắn 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu chưa được công bố nhưng được cho là tương đương Fazzio 125 với 1,7 lít/100 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Gear Ultima cũng trang bị hệ thống SSS, giúp tối ưu nhiên liệu trong điều kiện phải dừng – khởi động nhiều lần.
Định vị là mẫu xe máy tay ga nhỏ gọn dành cho cả nam và nữ, Yamaha Gear Ultima có trọng lượng chỉ 95 kg, cho khả năng luồn lách tốt trong môi trường giao thông đông đúc. Kích thước tổng thể của xe đạt 1.850 x 685 x 1.075 mm, chiều cao yên 750 mm và bình xăng dung tích 5,1 lít, phù hợp với các hành trình di chuyển hàng ngày.
Thiết kế phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Xe được bố trí hệ thống đèn cảnh báo nguy hiểm, kích hoạt trong các tình huống khẩn cấp. Bảng đồng hồ kỹ thuật số hỗ trợ kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng Y-Connect, cho phép theo dõi tình trạng xe, nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn. Hệ thống khóa được trang bị tính năng tìm xe, hỗ trợ người dùng trong bãi đỗ đông.
Yamaha Gear Ultima 125 được thiết kế với nhiều tiện ích phục vụ nhóm khách hàng gia đình: cổng sạc điện thoại, sàn để chân rộng rãi, mặt yên thoải mái và tư thế lái thẳng lưng. Tay dắt phía sau có bề mặt rộng, tương thích với các phụ kiện như hộc chứa đồ mà không cần lắp thêm giá đỡ, phù hợp cho những chuyến đi dài hoặc sử dụng nhiều vật dụng cá nhân.
Dung tích cốp xe đạt 18,6 lít, đủ chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng nhỏ. Móc treo đồ trước và sau được bố trí đa dạng, giúp mang theo túi mua sắm hoặc đồ dùng hàng ngày. Gear Ultima còn có gác chân thông minh dành cho trẻ em, tăng độ phù hợp khi sử dụng trong gia đình.
Ở hệ thống treo, xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và phuộc lò xo trụ đơn phía sau. Trang bị phanh gồm phanh đĩa trước và phanh cơ sau. Bộ lốp không săm với kích thước 110/70-12 cho cả trước và sau, mang lại độ bám tốt cho các điều kiện vận hành trong phố.
Giá xe ga 125cc Yamaha Gear Ultima Hybrid
Xe ga 125cc Yamaha Gear Ultima Hybrid giá 6.198 RM, tương đương khoảng 34,5 triệu đồng. Xe có ba lựa chọn màu sắc gồm trắng Stellar, xanh Navy và xanh Cosmic.
Với mức giá phù hợp và nhiều trang bị hướng đến tiện ích, Yamaha Gear Ultima Hybrid 125 trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông 125cc, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe đang được ưa chuộng hiện nay.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
