Giá xe máy điện Honda bán ở Việt Nam giảm sốc chỉ từ 19,9 triệu đồng thiết kế tiện ích, cốp rộng, pin bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giảm sốc tới gần 7 triệu đồng, pin bền, động cơ mạnh, trang bị thông minh, rẻ hơn cả Vision GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thể thao, động cơ mạnh ngang xe xăng 125cc cùng loạt công nghệ thông minh hiếm thấy trong phân khúc đang gây chú ý mạnh trên thị trường khi giảm giá sâu xuống dưới 40 triệu đồng.

Giá xe máy điện Honda ICON e: giảm sốc

Dòng xe điện Honda ICON e: sẽ được nhận lì xì tiền mặt trực tiếp trị giá 5.000.000 đồng/xe.





Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda phân phối đại trà tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này do HVN lắp ráp, phân phối trên thị trường 3 phiên bản gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao đi kèm mức giá 26,9 - 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin). Hãng xe Nhật Bản cung cấp cho khách hàng Việt Nam 2 giải pháp sử dụng ICON e: gồm mua pin (giá 9,8 triệu đồng) hoặc thuê pin với giá 350.000 đồng mỗi tháng.

Honda trang bị cho ICON e: động cơ điện công suất 1.5 kW,

Như vậy, nếu mua Honda ICON e: kèm theo pin khách hàng sẽ phải chi ra 36,7 - 37,1 triệu đồng. Đây được xem là mức giá khá cao cho một mẫu xe điện cỡ nhỏ gắn mác Honda nhưng chỉ trang bị mô-tơ điện có lực kéo 85 Nm, giúp xe đạt tốc độ tối đa 49 km/giờ. Bên cạnh đó, quãng đường di chuyển tối đa của ICON e: cũng chỉ 71 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Mẫu xe này sử dụng pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah có thể tháo rời để sạc đầy bằng nguồn điện dân dụng trong 7,5 giờ. Sạc pin ở mức 30 - 70% trong 3,5 giờ.

Theo thông tin từ Honda Việt Nam (HVN), hiện khách hàng mua dòng xe máy điện Honda ICON e: sẽ được nhận lì xì tiền mặt trực tiếp trị giá 5.000.000 đồng/xe. Đây là mức hỗ trợ đáng kể cho mẫu xe lần đầu tiên được Honda xuất xưởng tại Việt Nam vào tháng 4/2025. ICON e: được định hướng là xe điện phổ thông, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và người dùng đô thị.

Khoản lì xì 5 triệu đồng giúp giảm giá trị thực tế của xe xuống còn khoảng 21,9 triệu VNĐ (chưa bao gồm thuê pin), khiến ICON e: trở nên cực kỳ cạnh tranh về giá so với các đối thủ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Thanh Niên, một số đại lý Honda còn mạnh tay giảm giá lên tới 8 triệu đồng (đã bao gồm ưu đãi từ nhà sản xuất) cho khách hàng mua ICON e:. Trong khi đó, một số đại lý Honda khu vực miền Nam lại khá linh hoạt khi cho phép khách hàng lựa chọn giữa hình thức ưu đãi giảm giá xe hoặc miễn phí 1 năm thuê pin kèm theo gói quà tặng.

Đánh giá xe máy điện Honda ICON e:

Cốp xe tương đối rộng rãi.

Về thông số kỹ thuật, mẫu xe máy điện Honda ICON e: được trang bị động cơ điện công suất 1.5 kW, cho tốc độ tối đa theo giới hạn là 49 km/h, đáp ứng điều kiện không cần bằng lái A1. Xe sử dụng pin Lithium-ion 30,6 Ah đạt chuẩn chống nước IP67 và có thể tháo rời để sạc. Pin cho tầm hoạt động khoảng 50-71 km cho một lần sạc đầy trong khoảng 7,5 đến 8 giờ.

Xe có kích thước tổng thể là 1.796 x 680 x 1.085 mm, trọng lượng nhẹ 89 kg, cùng cốp xe dung tích 26 lít và hệ thống phanh kết hợp CBS.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.















