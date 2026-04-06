Xe ga 150cc giá 55 triệu đồng thiết kế phong cách, trang bị chẳng kém Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade khiến thị trường xôn xao

Xe ga 150cc thiết kế phong cách, trang bị chẳng kém Honda SH

Urban Lite

Shineray Motors vừa mở rộng dòng sản phẩm của mình tại Brazil với sự ra mắt của Urban Lite, một mẫu xe tay ga mới được thiết kế dành cho đô thị và hướng đến mục tiêu trở thành lựa chọn giá cả phải chăng cho việc đi lại hàng ngày trong thành phố. Mẫu xe này có thiết kế đơn giản và tiện dụng, tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu, dễ điều khiển và giá trị tốt so với giá tiền, chủ yếu nhắm đến những khách hàng đang tìm kiếm phương tiện di chuyển thiết thực trong giao thông đô thị.

Với thiết kế hiện đại và mục đích sử dụng thực tế, Urban Lite được trang bị các tính năng ưu tiên hướng tới nhu cầu hàng ngày, bao gồm hệ thống đèn LED toàn phần, đèn pha bất đối xứng, bảng đồng hồ kỹ thuật số, các cổng sạc USB Type-A và USB Type-C. Mục tiêu là cung cấp một lựa chọn hiệu quả cho việc đi lại hàng ngày, kết hợp công nghệ cơ bản với mức giá cạnh tranh.

Shineray Urban Lite mới sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích thực tế 149,48 cc, 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (EFI). Động cơ này sản sinh công suất tối đa 13,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động CVT với ly hợp ly tâm, giúp việc lái xe trở nên đơn giản và trực quan hơn.





Shineray Urban Lite mới được trang bị bộ vành 13 inch ở cả bánh trước và sau, đi kèm lốp 130/60-13. Hệ thống phanh của mẫu xe này khá cơ bản, tương tự như Honda Air Blade hay Vario với phanh đĩa thủy lực trước đường kính 230 mm và phanh tang trống phía sau 130 mm, tích hợp hệ thống phanh kết hợp CBS. Hệ thống treo bao gồm phuộc trước dạng ống lồng hành trình 85 mm, giảm xóc đôi ở phía sau 55 mm.

Với trọng lượng khá nhẹ là 116 kg và chiều cao yên 785 mm, Urban Lite hướng đến việc đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Bình xăng 8 lít góp phần không nhỏ giúp Shineray Urban Lite có được phạm vi hoạt động khá dài, giúp người dùng thoải mái sử dụng hàng ngày mà không phải tiếp nhiên liệu quá thường xuyên.

Giá xe ga 150cc Shineray Urban Lite

Giá bán của Shineray Urban Lite tại thị trường Brazil là 12.490 R$, tương đương khoảng 55 triệu đồng tiền Việt. Với mức giá này, Urban Lite hoàn toàn có thể tạo ra sự đe dọa đối với Honda Air Blade và Vario.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.