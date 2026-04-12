Xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Xe ga 160cc của Honda đẹp long lanh tựa SH Mode, trang bị sánh ngang SH

New Honda Stylo 160.

PT Astra Honda Motor (AHM) mang đến các tùy chọn màu sắc mới cho mẫu xe tay ga thời trang cao cấp được ưa chuộng, New Honda Stylo 160. Sự thay đổi này càng làm nổi bật phong cách hiện đại pha cổ điển với nét retro, giúp chiếc xe trở thành tâm điểm chú ý khi sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày hoặc những chuyến đi cuối tuần.

Phiên bản ABS đặc biệt mới với màu Burgundy mang lại vẻ sang trọng nổi bật, đem đến niềm tự hào cho người sử dụng. Phiên bản này được trang bị các chi tiết độc quyền như yên xe hai tông màu, sàn để chân màu nâu đậm, logo Stylo màu đồng đồng bộ với tay dắt phía sau.

Vẻ ngoài cao cấp còn được tăng thêm nhờ các chi tiết Garnish Side Body và Headlight Cap màu black chrome. Tổng thể thiết kế mới kết hợp với hiệu suất động cơ hàng đầu trong phân khúc, khiến mẫu xe này càng nổi bật trên đường phố.

Phiên bản ABS đặc biệt mới với màu Burgundy mang lại vẻ sang trọng nổi bật

Ở phiên bản ABS, Honda cũng bổ sung các màu mới gồm Royal Blue và Royal Brown, bên cạnh màu Royal Green trước đó. Trong lần cập nhật này, phiên bản ABS sử dụng màu đen cho giảm xóc trước và tay dắt sau. Viền đèn trước mang phong cách hiện đại cổ điển trở nên nổi bật hơn với màu bạc mới.

Honda cũng bổ sung các màu mới gồm Royal Blue và Royal Brown

Trong khi đó, phiên bản CBS có thêm màu Glam White, bổ sung vào các màu hiện có là Glam Black và Glam Beige, cùng logo Stylo thiết kế tinh tế hơn. Ở phiên bản này, giảm xóc trước và tay dắt sau sử dụng màu bạc.

Honda Stylo 160 được trang bị động cơ lớn nhất trong phân khúc xe tay ga thời trang,

Honda Stylo 160 được trang bị động cơ lớn nhất trong phân khúc xe tay ga thời trang, với dung tích 160cc, 4 van, công nghệ enhanced Smart Power Plus (eSP+) làm mát bằng dung dịch. Không chỉ có thiết kế đặc trưng, mẫu xe tay ga cao cấp này còn mang lại hiệu suất mạnh mẽ và phản hồi nhanh, đem đến trải nghiệm lái tối ưu.

New Honda Stylo 160 mang đậm phong cách hiện đại cổ điển kết hợp nét retro

Về tổng thể, New Honda Stylo 160 mang đậm phong cách hiện đại cổ điển kết hợp nét retro, giúp người lái tự tin và thu hút hơn. Về hiệu suất, xe đạt công suất 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Ngoài ra, xe có dung tích bình xăng 5 lít và cốp chứa đồ 16,5 lít, hỗ trợ tối đa sự tiện lợi khi sử dụng.

Hệ thống đèn full LED là một trong những yếu tố tạo nên nét hiện đại cho mẫu xe này. Đèn xi-nhan được thiết kế liền thân phía trước, đèn hậu LED ở phía sau cùng với hiệu ứng khói giúp tăng thêm vẻ cao cấp.

New Honda Stylo 160 còn được trang bị nhiều tiện ích dành cho người dùng hiện đại

New Honda Stylo 160 còn được trang bị nhiều tiện ích dành cho người dùng hiện đại như hộc chứa đồ phía trước, hộc giữa có nắp đậy, cổng sạc USB type A hỗ trợ thiết bị di động, cùng hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key tích hợp báo động tăng tính an toàn.

Ngoài ra, xe còn có móc treo đồ có thể gập lại khi không sử dụng.

Ngoài ra, xe còn có móc treo đồ có thể gập lại khi không sử dụng. Những tính năng hiện đại này mang đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi và đẳng cấp trong cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đó, các phụ kiện và trang phục chính hãng Honda Stylo kết hợp với màu sắc mới giúp tăng thêm cá tính và sự sang trọng trong mỗi hành trình.

Giá xe ga 160cc New Honda Stylo 160

New Honda Stylo 160 được bán ra với hai phiên bản ABS và CBS, tổng cộng 7 tùy chọn màu sắc. Phiên bản ABS Special màu Special Burgundy có giá 33.936.000 rupiah (khoảng 53,5 triệu đồng). Phiên bản ABS với các màu Royal Blue, Royal Brown và Royal Green có giá 32.436.000 rupiah (khoảng 51 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản CBS với các màu Glam Beige, Glam Black và Glam White có giá 29.445.000 rupiah (khoảng 46,5 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.