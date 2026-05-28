Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus giảm siêu rẻ, sở hữu màn hình lớn, pin khỏe xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus

Chẳng hạn iPhone 14 Plus 128GB đẹp như mới hiện có giá chỉ xấp xỉ 10 triệu đồng còn bản 256GB cũng chỉ hơn 11 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus có dung lượng pin khoảng 4.325 mAh (16,68 Wh). Đây là một trong những viên pin có dung lượng lớn nhất trên iPhone tại thời điểm ra mắt, hỗ trợ thời gian phát video lên đến 26 giờ và thời gian phát nhạc lên đến 100 giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh, đạt 50% pin trong khoảng 30 phút với bộ sạc công suất 20W.

iPhone 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ truyền thống, kích thước 6.7 inch, đi kèm là con chip A15 Bionic vẫn đang mạnh như hổ tại thời điểm tháng 4/2026. Đây gàn như là lựa chọn iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên nó cũng đang ngày càng khan hàng mới và nếu muốn mua, hàng cũ sẽ nhiều hơn và giá cũng rẻ hơn.

Giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus là bản nâng cấp màn hình mạnh nó là lựa chọn màn Dynamic Island lớn với giá rẻ nhất. Hiện tại, iPhone 15 Plus vẫn còn hàng mới nhưng cũng đang hiếm dần với mức giá từ 18 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 128GB.

Đánh giá iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus được trang bị pin lithium-ion 4.383 mAh. Dung lượng này cho phép phát video lên đến 26 giờ và phát âm thanh lên đến 100 giờ, với khả năng sạc nhanh, đạt 50% dung lượng pin trong khoảng 30 phút khi sử dụng bộ sạc 20W.

Tuy không cải thiện nhiều so với người anh em iPhone 14 Plus nhưng việc sử dụng Dynamic Island khiến nó có trải nhiệm không khác gì iPhone 17 Pro Max nếu dùng với các tác vụ cơ bản.

Về mặt hiệu năng, iPhone 15 Plus sử dụng chip A16 Bionic với GPU đồ họa 5 lõi giúp nó xử lý các tác vụ nặng về hình ảnh như chơi game hay chỉnh sửa video vẫn cực ổn vào năm 2026. Cùng với đó, iPhone 15 Plus cũng mang đến camera 48MP có thể zoom 2x kết hợp với camera siêu rộng, người dùng sẽ như đang dùng một chiếc iPhone Pro 3 mắt dù chỉ có 2 camera.

Một tính năng nhỏ nhưng cũng khá ổn của iPhone 15 Plus là nó có cổng sạc USB-C thay vì lightning giúp tăng tính tiện lợi khi dùng chung với các thiết bị khác.

Giá iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus

Từ 20 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 16 Plus

Mới nhất và cũng mạnh nhất là những gì iPhone 16 Plus đang làm rất tốt. iPhone 16 Plus được trang bị pin lithium-ion 4.674 mAh. Dung lượng này cho phép phát video lên đến 27 giờ và phát âm thanh lên đến 100 giờ, biến nó trở thành "nhà vô địch về pin", thường có thể sử dụng tới 2 ngày nếu chỉ dùng ở mức trung bình không cày game hay cày phim.

Chưa kể, iPhone 16 Plus cũng được trang bị chip A18 với tiền trình 3NM không chỉ xử lý nhanh mà còn tiết kiệm năng lượng tối đa. Chiếc iPhone này cũng có thêm nút điều khiển camera xịn ngang với iPhone 17 Pro Max mới và chỉ kém một chút về khả năng zoom.

Với những trang bị này, iPhone 16 Plus là chiếc iPhone ít có nguy cơ lỗi thời nhất hiện nay khi iPhone 18 Pro Max ra mắt.

Có nên mua iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus thời điểm này?

Ai cũng biết iPhone Pro Max như iPhone 17 Pro Max mang lại những giá trị sử dụng tốt nhất như màn lớn nhất, pin trâu nhất, camera tốt nhất. Tuy nhiên nếu chỉ tập trung vào màn lớn hay pin trâu, bộ 3 iPhone dưới đây là lựa chọn hay hơn cho khách Việt vì vừa có màn lớn, pin trâu lại vừa rẻ hơn nhiều iPhone 17 Pro Max.

Đó chính là bộ ba iPhone Plus gồm iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus. Với màn hình lớn ngang ngửa những mẫu Pro Max, bộ ba iPhone Plus có thể chứa những viên pin dung lượng cao và mang lại thời gian sử dụng tuyệt vời nhưng vì không phải những chiếc iPhone Pro nên giá cũng rẻ hơn hẳn.