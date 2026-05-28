Xe ga 125cc giá 47 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH 125i, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn SH Mode khiến dân tình xôn xao

Xe ga 125cc đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH 125i, siêu tiết kiệm xăng

SYM vừa giới thiệu mẫu scooter đô thị hoàn toàn mới mang tên BWT 125, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày với tiêu chí thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và dễ sử dụng. Mẫu xe gây chú ý nhờ thiết kế hiện đại, kích thước gọn gàng cùng mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp, hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc scooter phổ thông.

Ngay từ ngoại hình, SYM BWT 125 mang phong cách tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác hiện đại và cao cấp. Phần tay lái tích hợp đèn pha LED cùng kính chắn gió màu khói nhỏ gọn giúp tổng thể xe trông thanh lịch hơn. Đèn LED định vị ban ngày kết hợp các đường nét gọn gàng ở phần đầu xe tạo nên diện mạo phù hợp với môi trường đô thị.

Thiết kế sàn để chân phẳng tiếp tục là điểm mạnh trên BWT 125 khi mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày, đặc biệt là khả năng chở thêm đồ đạc hoặc lên xuống xe dễ dàng hơn. Xe còn sở hữu yên ngồi dài, tư thế ngồi thoải mái và đi kèm top box 33 lít tiêu chuẩn, tăng tính tiện dụng cho người dùng thường xuyên di chuyển trong thành phố.

SYM trang bị cho BWT 125 bộ bánh xe cỡ lớn với bánh trước 16 inch nhằm cải thiện độ ổn định khi vận hành qua các đoạn đường xấu hoặc nhiều ổ gà. Thân xe nhỏ gọn cũng giúp người lái dễ xoay trở và luồn lách trong điều kiện giao thông đông đúc.





Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ 125cc, 4 thì, làm mát bằng không khí, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử KEIHIN. Khối động cơ này sản sinh công suất 10 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 10,7 Nm tại 5.000 vòng/phút, tập trung vào khả năng vận hành mượt mà và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Theo công bố từ SYM, mức tiêu thụ nhiên liệu của BWT 125 chỉ khoảng 1,7 lít/100 km theo chuẩn WMTC3, thuộc nhóm tiết kiệm hàng đầu trong phân khúc scooter 125cc hiện nay.

Dù có giá bán dễ tiếp cận, mẫu xe vẫn sở hữu danh sách trang bị khá đầy đủ gồm đèn LED trước/sau, màn hình LCD kỹ thuật số, cổng sạc USB, hộc chứa điện thoại phía trước, móc treo đồ tiện lợi cùng khoang chứa đồ dung tích 23,7 lít. Xe cũng được trang bị đồng thời chân chống giữa và chân chống nghiêng nhằm tăng sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Hệ thống treo trên BWT 125 bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Trong khi đó, hệ thống phanh sử dụng đĩa trước 233 mm kết hợp heo dầu 2 piston và phanh tang trống sau 130 mm tích hợp công nghệ CBS.

SYM BWT 125 có trọng lượng chỉ 106 kg cùng chiều cao yên 785 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau, kể cả người mới làm quen với xe tay ga.

Giá xe ga 125cc SYM BWT 125

Tại thị trường Hy Lạp, SYM BWT 125 được phân phối với giá 1.795 euro (khoảng 47 triệu đồng) và đã bao gồm top box đồng màu dung tích 33 lít đi kèm theo xe.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.