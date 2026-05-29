Xe ga 150cc của Honda giá chỉ 62 triệu đồng trang bị ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ chỉ ngang Air Blade
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda sở hữu ngoại hình ấn tượng hơn Air Blade và SH, kèm theo đó là những trang bị tiên tiến hàng đầu hiện nay.
Xe ga 150cc của Honda trang bị ABS 2 kênh, TCS như SH
NS150GX là mẫu xe tay ga 150cc được liên doanh Sundiro Honda lần đầu giới thiệu tại thị trường Trung Quốc vào năm ngoái. Nhờ ngoại hình cá tính cùng những trang bị hiện đại, Sundiro Honda NS150GX đã nhanh chóng được ưa chuộng và đạt mức doanh số lên tới hơn 5.000 chiếc mỗi tháng. Mặc dù vậy, thế hệ NS150GX đầu tiên vẫn có những điểm yếu khiến người dùng chưa thực sự hài lòng. Theo thông tin mới nhất được truyền thông nước bạn đăng tải, Sundiro Honda đang chuẩn bị trình làng NS150GX 2026 mới vào giữa tháng 6 năm nay với hàng loạt nâng cấp.
Phiên bản Sundiro Honda NS150GX 2026 sẽ tiếp tục kế thừa kiểu dáng crossover thể thao của đời cũ, với tạo hình chữ X mạnh mẽ chạy dọc thân xe. Đèn pha LED và đèn hậu của NS150GX cũng có thiết kế hình chữ X, mang lại khả năng nhận diện cao và vẻ ngoài thể thao sánh ngang với các mẫu xe tay ga nhập khẩu đắt tiền hơn.
Điểm nổi bật nhất là NS150GX 2026 được bổ sung tùy chọn màu cam rực rỡ độc quyền mới. Sắc màu có độ bão hòa cao này phá vỡ sự đơn điệu của những chiếc xe tay ga truyền thống, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời và toát lên vẻ trẻ trung, thời thượng, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn khi di chuyển. Bên cạnh đó, các màu sắc cổ điển như Đen Obsidian, Xanh Avocado và Xám Bạc Titanium vẫn được giữ lại để đáp ứng các nhu cầu thẩm mỹ khác nhau.
Sự chú trọng đến từng chi tiết thể hiện rõ qua lớp hoàn thiện phun cát trên vỏ hộp số và lớp sơn mài bóng loáng như đàn piano trên khu vực tay cầm, tạo nên sự nâng cấp kép cả về cảm giác khi chạm vào và vẻ cao cấp của chiếc xe. Mọi chi tiết đều thể hiện sự khéo léo tinh tế trong chế tác.
Màn hình hiển thị thông tin 5 inch cũ từng bị chỉ trích là "quá nhỏ và dễ bị chói", vì vậy NS150GX đời mới giờ đây được nâng cấp lên màn hình TFT màu thông minh 7 inch, tăng gấp đôi diện tích hiển thị và cải thiện đáng kể độ rõ nét. Bảng điều khiển có lớp phủ mờ chống phản chiếu, loại bỏ hoàn toàn vấn đề tầm nhìn kém dưới ánh nắng gay gắt. Ngay cả khi đi đường vào giữa trưa, người lái vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy thông tin điều hướng, tốc độ và trạng thái xe. Về chức năng, màn hình mới hỗ trợ chiếu hình ảnh điều hướng từ điện thoại thông minh, kết nối Bluetooth 2 kênh và nâng cấp từ xa qua mạng (OTA), loại bỏ nhu cầu dịch vụ hậu mãi và cho phép cập nhật hệ thống trực tuyến.
Trong khi đó, bố cục các nút trên tay lái đã được thiết kế lại và tối ưu hóa về mặt công thái học, mang lại cảm giác bấm nút tinh tế hơn, đồng thời giúp việc vận hành xe trở nên mượt mà, an toàn và thuận tiện hơn.
Hệ thống treo sau của NS150GX đời trước cũng bị phán ánh là cứng và có cảm giác lái xóc nảy, sang đời 2026 sẽ được nâng cấp để giúp cải thiện đáng kể khả năng giảm chấn. Hệ thống này dễ dàng hấp thụ các rung động khi đi qua ổ gà hay gờ giảm tốc, giúp những chuyến đi dài trở nên êm ái và thoải mái hơn.
Động cơ của Sundiro Honda NS150GX mới vẫn là loại 150cc, 4 van, làm mát bằng nước với công suất tối đa 15,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm. Động cơ cho phép chiếc xe đạt tới tốc độ tối đa 107 km/h. Không chỉ có công suất đầu ra mượt mà và tuyến tính, khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cũng là điểm cộng. Với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,5 lít/100 km và bình xăng 8 lít, NS150GX có thể di chuyển hơn 300 km khi đổ đầy bình.
Cả bánh trước và bánh sau của Sundiro Honda NS150GX đều được trang bị phanh đĩa. Trong khi Honda Air Blade chỉ có ABS kênh đơn thì NS150GX được hãng tích hợp ABS kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS xịn sò như SH 160i. Các tính năng thiết thực như Smartkey, kết nối thông minh T-BOX và không gian cốp chứa đồ rộng rãi đều được giữ nguyên, giúp việc sử dụng hàng ngày trở nên vô cùng thuận tiện.
Giá xe ga 150cc Sundiro Honda NS150GX
Dù giá bán chính thức mở bán, nhưng dự kiến Sundiro Honda NS150GX sẽ có giá đề xuất 15.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 62 triệu đồng tiền Việt.
Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam
Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.
Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km
X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.
Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.
Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.
Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.
Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.
Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km
Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.
Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.
Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...
Honda SH350i: 3,906 lít/100km
Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.
SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.
Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.
Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km
Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.
Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.
Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).
Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 8,9%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố xã Hoài Đức tháng 5/2026Giá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà mặt phố tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2.
Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus giảm siêu rẻ, sở hữu màn hình lớn, pin khỏe xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus mang đến trải nghiệm màn lớn, pin trâu nhưng giá bán rẻ như bèo nhờ cắt giảm những thứ không quá cần thiết như camera zoom quang học hay AI.
Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ tại Ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 28/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam đẹp như Lead, đi 150km/lần sạc, cốp rộng, pin LFP, rẻ như Vision sắp bán ra thị trườngGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý khi hé lộ mẫu scooter điện mới mang phong cách thực dụng, cốp rộng, pin LFP và tầm vận hành có thể đạt 150 km/lần sạc.
Giá bạc hôm nay 28/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm mạnhGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 28/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ sụt giảm mạnh gần 4 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua.
SUV hybrid hạng C giá 530 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mazda CX-5, Hyundai Tucson, rẻ chỉ ngang xe hạng AGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - SUV hybrid hạng C với loạt nâng cấp mạnh về công nghệ, tiện nghi và được trang bị hệ thống truyền động hybrid, với mức giá chỉ từ hơn 530 triệu đồng cùng công suất lên tới 360 mã lực.
Xe ga 125cc giá 47 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH 125i, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn SH Mode khiến dân tình xôn xaoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc đẹp như Honda SH 125i vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 47 triệu đồng, rẻ hơn SH Mode.
Cận cảnh Kia Morning giá 241 triệu đồng sắp về Việt Nam bổ sung túi khí, màu mới đẹp mắt, thuộc diện hatchback rẻ, đẹp nhất thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Kia Morning 2027 với nhiều nâng cấp đáng chú ý về an toàn và tiện nghi, được bổ sung túi khí đầu gối cho người lái, màn hình kỹ thuật số lớn hơn cùng loạt trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp trước đây.
Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xịn như xe ga, trang bị hiện đại, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế trẻ trung, hệ thống đèn LED hiện đại, động cơ 1.000W cùng mức giá dưới 19 triệu đồng hướng tới học sinh – sinh viên.