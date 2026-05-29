Giá vàng hôm nay 29/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

Thứ sáu, 11:42 29/05/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
GĐXH - Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh, trong đó vàng nhẫn tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 156,8-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch hôm qua 28/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.505,1 USD/ounce, tăng mạnh 103 USD so với một ngày trước.

Lúc 22h54 ngày 28/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.481 USD/ounce, bật tăng tới hơn 110 USD so với mức đáy thiết lập trong một ngày đầy biến động (4.367 USD/ounce).

GĐXH - Xe máy điện dáng cổ điển giá chưa tới 18 triệu đồng nhưng sở hữu linh kiện nhập khẩu, phanh đĩa đôi cùng cảm giác lướt phố êm ái, nhẹ nhàng như "thảm bay".

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 29/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

GĐXH - Hatchback gây ấn tượng với mức giá dự kiến chỉ từ 266 triệu, phạm vi hoạt động lên tới 460 km, sẵn sàng 'cạnh tranh sòng phẳng' với Kia Morning và Hyundai Grand i10.

GĐXH - Xe ga 150cc của Honda sở hữu ngoại hình ấn tượng hơn Air Blade và SH, kèm theo đó là những trang bị tiên tiến hàng đầu hiện nay.

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.

GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà mặt phố tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2.

GĐXH - Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus mang đến trải nghiệm màn lớn, pin trâu nhưng giá bán rẻ như bèo nhờ cắt giảm những thứ không quá cần thiết như camera zoom quang học hay AI.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 28/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý khi hé lộ mẫu scooter điện mới mang phong cách thực dụng, cốp rộng, pin LFP và tầm vận hành có thể đạt 150 km/lần sạc.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

