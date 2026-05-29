Giá vàng hôm nay 29/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh, trong đó vàng nhẫn tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 156,8-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch hôm qua 28/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.505,1 USD/ounce, tăng mạnh 103 USD so với một ngày trước.
Lúc 22h54 ngày 28/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.481 USD/ounce, bật tăng tới hơn 110 USD so với mức đáy thiết lập trong một ngày đầy biến động (4.367 USD/ounce).
Xe máy điện giá siêu rẻ chỉ 17,6 triệu đồng nhập khẩu về Việt Nam kiểu dáng cổ điển, công nghệ tân tiến cực hợp với chị em phong cách điệu đàGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện dáng cổ điển giá chưa tới 18 triệu đồng nhưng sở hữu linh kiện nhập khẩu, phanh đĩa đôi cùng cảm giác lướt phố êm ái, nhẹ nhàng như "thảm bay".
Giá bạc hôm nay 29/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 29/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ phục hồi sau đà giảm ngày hôm qua, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.
Hatchback đô thị giá 266 triệu đồng thiết kế xinh xắn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hatchback gây ấn tượng với mức giá dự kiến chỉ từ 266 triệu, phạm vi hoạt động lên tới 460 km, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Kia Morning và Hyundai Grand i10.
Xe ga 150cc của Honda giá chỉ 62 triệu đồng trang bị ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ chỉ ngang Air BladeGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda sở hữu ngoại hình ấn tượng hơn Air Blade và SH, kèm theo đó là những trang bị tiên tiến hàng đầu hiện nay.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 8,9%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.
Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố xã Hoài Đức tháng 5/2026Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà mặt phố tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2.
Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus giảm siêu rẻ, sở hữu màn hình lớn, pin khỏe xịn chẳng kém iPhone 17 Pro MaxGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus mang đến trải nghiệm màn lớn, pin trâu nhưng giá bán rẻ như bèo nhờ cắt giảm những thứ không quá cần thiết như camera zoom quang học hay AI.
Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Biến động trái chiều của đồng Đô la Mỹ tại Ngân hàng và chợ đenGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 28/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam đẹp như Lead, đi 150km/lần sạc, cốp rộng, pin LFP, rẻ như Vision sắp bán ra thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý khi hé lộ mẫu scooter điện mới mang phong cách thực dụng, cốp rộng, pin LFP và tầm vận hành có thể đạt 150 km/lần sạc.
Xe ga 125cc giá 47 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH 125i, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn SH Mode khiến dân tình xôn xaoGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc đẹp như Honda SH 125i vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 47 triệu đồng, rẻ hơn SH Mode.