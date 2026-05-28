Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Chiều 27/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 157,2-160,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 157,7-160,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h15, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.402,1 USD/ounce, giảm 99,4 USD so với một ngày trước.
Tính đến 20h40 ngày 27/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.420 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.448 USD/ounce.
Giá vàng thế giới giảm mạnh so với các phiên gần đây nhưng vẫn cao hơn khoảng 2% (tương đương tăng 85 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 140,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối phiên 27/5.
Giá vàng giao ngay giảm khoảng 88 USD (-1,9%) xuống 4.420 USD/ounce ngay đầu phiên giao dịch tại New York. Giá vàng và bạc giảm trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh giữa lúc Trung Đông hạ nhiệt.
Như vậy, sau nhiều tuần diễn biến trái chiều so với giá dầu, giá vàng trở lại với quy luật tăng giảm cùng chiều với dầu trong phiên giao dịch tối 27/5.
