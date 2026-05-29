Hatchback đô thị giá 266 triệu đồng thiết kế xinh xắn, công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Hatchback đô thị thiết kế xinh xắn, công nghệ vượt tầm

Geely EX2

Mẫu xe được nhắc đến chính là Geely EX2, hay còn được biết đến là Geely Xingyuan tại thị trường Trung Quốc. Geely EX2 chuẩn bị được ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 28/5 tới. Phiên bản 2026 được nâng cấp đáng kể về công nghệ pin, khả năng vận hành và thiết kế nhằm tiếp tục duy trì vị thế trong phân khúc hatchback điện đô thị giá rẻ.

Geely EX2 đã đạt doanh số lên tới 465.775 xe trong năm 2025, trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Trung Quốc. Con số này cho thấy sức hút rất lớn của dòng hatchback điện đô thị trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành thay vì chỉ nhìn vào giá mua ban đầu như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Ở bản nâng cấp mới, Geely EX2 không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng tổng thể nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và tối ưu khí động học hơn. Xe sử dụng logo Galaxy mới cùng bộ mâm Aero thiết kế cải tiến nhằm giảm lực cản không khí.

Thiết kế hatchback nhỏ gọn tiếp tục là lợi thế lớn của Geely EX2 khi vận hành trong đô thị đông đúc. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.135 mm x 1.805 mm x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. Thông số này cho thấy mẫu xe điện Trung Quốc có không gian nội thất rộng rãi hơn đáng kể so với Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống pin lithium sắt phosphate (LFP). Geely EX2 2026 sẽ có hai tùy chọn pin gồm gói 35 kWh cho phạm vi hoạt động 360 km và gói 47 kWh cho quãng đường tối đa lên tới 460 km theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, các mẫu xe cỡ A chạy xăng như Kia Morning hay Hyundai Grand i10 vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu truyền thống và không có lợi thế về chi phí vận hành dài hạn.

Về khả năng vận hành, Geely EX2 nhiều khả năng tiếp tục sử dụng cấu hình mô-tơ điện đặt phía sau như phiên bản hiện hành. Bản tiêu chuẩn có công suất khoảng 79 mã lực, trong khi phiên bản pin lớn sử dụng mô-tơ điện mạnh khoảng 116 mã lực.

Hệ dẫn động cầu sau tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn, giúp Geely EX2 mang lại cảm giác lái linh hoạt và cân bằng hơn nhiều mẫu hatchback cỡ nhỏ dùng dẫn động cầu trước như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Một điểm nổi bật khác nằm ở hệ thống làm mát pin bằng chất lỏng được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ phiên bản. Đây là trang bị hiếm xuất hiện ở phân khúc xe điện phổ thông, giúp tối ưu nhiệt độ pin và cải thiện tuổi thọ trong quá trình sử dụng thực tế.

Khả năng sạc nhanh cũng là lợi thế lớn của Geely EX2 mới. Theo công bố từ hãng, xe có thể sạc từ 30% lên 80% pin chỉ trong khoảng 21 phút. Thông số này giúp mẫu hatchback điện trở nên thực dụng hơn trong nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Ngoài ra, Geely EX2 còn được trang bị hệ thống treo trước McPherson và treo sau đa liên kết độc lập, cấu hình thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe đắt tiền hơn. Điều này hứa hẹn mang lại độ ổn định và êm ái tốt hơn so với nhiều mẫu hatchback cỡ A truyền thống như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Tính đến hết tháng 4/2026, Geely EX2 tiếp tục duy trì doanh số rất cao tại thị trường Trung Quốc với 34.727 xe bán ra. Thành tích này cho thấy phân khúc hatchback điện đô thị giá rẻ đang tăng trưởng mạnh và có thể tạo ra áp lực lớn lên các mẫu xe xăng cỡ nhỏ trong thời gian tới.

Giá hatchback Geely EX2

Theo nhiều nguồn tin, Geely EX2 2026 vẫn sẽ giữ mức giá dễ tiếp cận tương tự đời cũ, dao động khoảng 68.800 - 87.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 266 - 340 triệu đồng. Đây là mức giá đủ sức cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu hatchback cỡ A chạy xăng như Kia Morning hay Hyundai Grand i10 tại nhiều thị trường châu Á.

Geely EX2 (còn được biết đến với tên gọi Geely Xingyuan tại Trung Quốc) là mẫu SUV thuần điện cỡ A nhỏ gọn vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam với phiên bản cũ. Xe nổi bật với thiết kế hiện đại, hệ dẫn động cầu sau, không gian nội thất rộng rãi và mức giá vô cùng cạnh tranh. Xe được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản:Geely EX2 Pro: 459.000.000 VNĐ; Geely EX2 Max: 499.000.000 VNĐ.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.