Tỷ giá USD hôm nay 29/5: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục đi ngang

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Thị trường tiền tệ thế giới, sáng hôm nay 29/5 ghi nhận, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF tiếp tục đi ngang, duy trì ở vùng 99 điểm, cho thấy những biến động phức tạp của thị trường tiền tệ thế giới dưới những tác động lớn của địa chính trị thế giới. Khi vấn đề Trung Đông vẫn nóng và vấn đề lạm phát tại Mỹ gia tăng.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay ghi nhận, tỷ giá đồng bạc xanh so với đồng EURO đã tăng lên 0,01%, lên mức 0,8585 USD/EUR. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng Bảng Anh đã tăng 0,03% lên 0,744 USD/GBP. Tỷ giá đồng yên Nhật tăng 0,04% so với đồng bạc xanh, lên mức 159,31 yên/USD, khả năng giới chức Nhật Bản tiếp tục can thiệp thị trường để hỗ trợ đồng yên khi tỷ giá tiến sát ngưỡng tâm lý 160 yên/USD. Trong khi đó, tỷ giá đồng bạc xanh so với đồng Nhân dân tệ đang duy trì ở mức 6,7799 USD/CNY cho thấy đồng nhân dân tệ tiếp tục chịu áp lực giảm giá.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 29/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 2 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.139 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 23.931 - 26.343 đồng/USD, giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó.

Các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.882 - 26.396 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD hôm nay đang có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,095 - 26,395 đồng/USD, giảm 18 đồng cả chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên trước. Tại VietinBank, giá USD có sự điều chỉnh giảm 12 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.119 - 26.395 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh cũng đồng loạt giảm, giá mở phiên sáng nay đã giảm 18 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên trước đó, đang duy trì ở mức 26,125 - 26,395 đồng/USD mua vào và bán ra.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 29/05/2026, khảo sát lúc 10h52 phút đã tăng 92 đồng mua vào và giảm 92 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua , cụ thể giá đồng Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.309 và bán ra là 26.429 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 29/5, tại nhiều ngân hàng có sự điều chỉnh giảm. Tại Vietcombank giá đồng EUR giảm 68 đồng chiều mua và giảm 73 đồng chiều bán so với phiên trước đó, giá đang niêm yết ở mức 29,884.88 - 31,460.36 đồng/EUR. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR đã giảm 61 đồng cả chiều mua vào và giảm 61 đồng chiều bán ra so với ngày hôm qua, duy trì ở mức 30.137 - 31.497 đồng/EUR mua vào và bán ra; còn BIDV giá đồng EURO hiện giảm so 10 đồng chiều mua vào và tăng 17 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 30,142 - 31,474 đồng/EUR.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 29/05/2026, khảo sát lúc 10h58 phút đang giảm cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.507 và bán ra là 30.607 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 159.86 - 170.02 đồng/JPY; VietinBank giảm về mức 160,68 - 170,18 đồng/JPY trong khi giá mua vào, bán ra sáng qua đang niêm yết ở vùng 160,52 - 170,02 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen có sự điều giảm về vùng 160.71 - 169.98 đồng/JPY.

