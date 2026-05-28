Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố xã Hoài Đức tháng 5/2026

Thứ năm, 14:24 28/05/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá nhà mặt phố tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2.

Hiện nay xã  Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Diễn biến giá nhà mặt phố tại xã Hoài Đức tháng 5/2026

Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Tại thời điểm tháng 5/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng, đặc biệt là phân khúc nhà mặt phố tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 1 tầng, rộng 69,8m2, nằm trên mặt đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 22,3 tỷ đồng, tương đương 319,48 triệu đồng/m2.

Tại đường Lai Xá, xã Hoài Đức, căn nhà mặt phố thiết kế 6 tầng, rộng 35m2 hiện đang được chính chủ rao bán với giá 10 tỷ đồng, tương đương 285,71 triệu đồng/m2.

Chính chủ hiện đang rao bán căn nhà mặt phố, thiết kế 4 tầng, rộng 41m2 tại Khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức cũ, nay thuộc xã Hoài Đức mới với giá 8,5 tỷ đồng, tương đương 207,32 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá  nhà riêng trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, đặc biệt nhà mặt phố loại hình nhà ở dễ dàng kết hợp với kinh doanh hiện đang được rao bán phổ biến với giá trên 200 triệu đồng/m2, nhiều căn vị trí đẹp còn có giá trên 300 triệu đồng/m2. 

Giá nhà mặt phố Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội tăng vọt

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá nhà mặt phố trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh, đặc biệt là khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2026.

Giá nhà mặt phố đường Hoàng Hoa Thám biến động như nào khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi công xây dựng

GĐXH - Hiện nay, khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà mặt phố trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.


Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Plus, 15 Plus, 16 Plus mang đến trải nghiệm màn lớn, pin trâu nhưng giá bán rẻ như bèo nhờ cắt giảm những thứ không quá cần thiết như camera zoom quang học hay AI.

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục rơi thẳng đứng, tuột khỏi mốc 160 triệu đồng/lượng.

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ năm ngày 28/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý khi hé lộ mẫu scooter điện mới mang phong cách thực dụng, cốp rộng, pin LFP và tầm vận hành có thể đạt 150 km/lần sạc.

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 28/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ sụt giảm mạnh gần 4 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua.

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - SUV hybrid hạng C với loạt nâng cấp mạnh về công nghệ, tiện nghi và được trang bị hệ thống truyền động hybrid, với mức giá chỉ từ hơn 530 triệu đồng cùng công suất lên tới 360 mã lực.

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc đẹp như Honda SH 125i vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 47 triệu đồng, rẻ hơn SH Mode.

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Kia Morning 2027 với nhiều nâng cấp đáng chú ý về an toàn và tiện nghi, được bổ sung túi khí đầu gối cho người lái, màn hình kỹ thuật số lớn hơn cùng loạt trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp trước đây.

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện với thiết kế trẻ trung, hệ thống đèn LED hiện đại, động cơ 1.000W cùng mức giá dưới 19 triệu đồng hướng tới học sinh – sinh viên.

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 27/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện với thiết kế trẻ trung, hệ thống đèn LED hiện đại, động cơ 1.000W cùng mức giá dưới 19 triệu đồng hướng tới học sinh – sinh viên.

Giá cả thị trường
Giá cả thị trường
Giá cả thị trường
