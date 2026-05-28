Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố xã Hoài Đức tháng 5/2026

Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Diễn biến giá nhà mặt phố tại xã Hoài Đức tháng 5/2026

Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Tại thời điểm tháng 5/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng, đặc biệt là phân khúc nhà mặt phố tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 1 tầng, rộng 69,8m2, nằm trên mặt đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 22,3 tỷ đồng, tương đương 319,48 triệu đồng/m2.

Tại đường Lai Xá, xã Hoài Đức, căn nhà mặt phố thiết kế 6 tầng, rộng 35m2 hiện đang được chính chủ rao bán với giá 10 tỷ đồng, tương đương 285,71 triệu đồng/m2.

Chính chủ hiện đang rao bán căn nhà mặt phố, thiết kế 4 tầng, rộng 41m2 tại Khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức cũ, nay thuộc xã Hoài Đức mới với giá 8,5 tỷ đồng, tương đương 207,32 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà riêng trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, đặc biệt nhà mặt phố loại hình nhà ở dễ dàng kết hợp với kinh doanh hiện đang được rao bán phổ biến với giá trên 200 triệu đồng/m2, nhiều căn vị trí đẹp còn có giá trên 300 triệu đồng/m2.

