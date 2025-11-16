Xe gầm cao SUV giảm giá sốc nhờ ưu đãi khủng: Mitsubishi Xpander, Honda HR-V chưa bao giờ rẻ thế
GĐXH - Loạt xe gầm cao từ SUV/crossover cỡ nhỏ đến MPV và bán tải đang được hãng và đại lý giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11, mang đến cơ hội cho người tiêu dùng sở hữu xe mới với chi phí lăn bánh giảm đáng kể.
Xe gầm cao SUV giảm giá sốc nhờ ưu đãi khủng
Bước sang tháng 11, nhiều hãng xe và đại lý đồng loạt giảm giá sâu hoặc hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ để kích cầu, "chạy doanh số" cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
Đây cũng được xem là thời điểm vàng cho người tiêu dùng khi có cơ hội sở hữu xe mới với chi phí lăn bánh giảm đáng kể, tiết kiệm tới hàng chục, thậm chí cả hàng trăm triệu đồng so với giá niêm yết.
Xe gầm cao SUV Ford Ranger
Trong tháng 11 này, Ford Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu bán tải Ranger, bao gồm các phiên bản cao là Stormtrak, Wildtrak, Raptor và Ranger XLS (gồm cả bản XLS 4x2 và XLS 4x4).
Với giá bán dao động từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng cho các phiên bản, ưu đãi trên của hãng tương đương với số tiền giảm là 42,5-130 triệu đồng. Riêng phiên bản XL (669 triệu) chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 20 triệu đồng.
Theo số liệu bán hàng từ VAMA, trong 9 tháng đầu năm 2025, "vua bán tải" Ford Ranger vẫn là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy thị trường trong nước với tổng cộng 12.577 chiếc đã bàn giao tới khách Việt.
Xe gầm cao SUV Mitsubishi Xpander
Mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ là Mitsubishi Xpander ghi nhận mức giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Trong đó, phiên bản cao nhất là Xpander Cross với giá niêm yết 699 triệu đồng được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 70 triệu, đưa giá bán thực tế xuống dưới 630 triệu đồng.
Phiên bản Xpander AT Premium (giá 659 triệu) cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ, đưa giá bán sau giảm còn 593 triệu đồng. Bản số sàn Xpander MT chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với trị giá 28 triệu đồng, đưa mức giá bán còn 532 triệu đồng.
Mitsubishi Xpander vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong nhiều năm qua. Tổng cộng đã có 12.438 chiếc Xpander được bán ra trong 3 quý đầu năm 2025, xếp thứ 2 toàn thị trường (xe động cơ đốt trong), sau Ford Ranger.
Xe gầm cao SUV Mitsubishi Xforce
Mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV bán chạy khác của Mitsubishi Xforce cũng đang được hãng đẩy ưu đãi lên mức 100% lệ phí trước bạ cho 2 phiên bản: GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu).
Như vậy, giá thực tế của Xforce GLX chỉ còn khoảng 540 triệu đồng, trong khi Xforce Premium còn khoảng hơn 610 triệu đồng sau khi nhận khuyến mãi. Riêng phiên bản Ultimate (giá 705 triệu) nhận ưu đãi 50% phí trước bạ, tương đương giảm khoảng 35 triệu đồng.
Từ khi ra mắt và bán ra thị trường vào đầu năm 2024 đến nay, Mitsubishi Xforce luôn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV. Số liệu bán hàng 9 tháng đầu năm 2025 của Xforce là 8.034 chiếc, xếp thứ hai sau Toyota Yaris Cross.
Xe gầm cao SUV Honda HR-V
Sang tháng 11, Honda Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách giảm giá dưới hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, trong đó mẫu SUV cỡ B là Honda HR-V G (bản tiêu chuẩn) được giảm 100% lệ phí trước bạ. Với các bản HR-V L và e:HEV RS chỉ được giảm 50%.
Với giá niêm yết 699 triệu đồng, khách hàng mua Honda HR-V G được giảm số tiền tương đương 70-84 triệu đồng tuỳ địa phương đăng ký. Với các bản L và e:HEV RS, mức giảm từ 37-52 triệu đồng.
Việc giảm mạnh lệ phí trước bạ cho được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện doanh số mẫu B-SUV của Honda trong đợt cao điểm cuối năm. Theo số liệu bán hàng, trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có tổng cộng 3.859 chiếc Honda HR-V được bán ra thị trường.
Ngoài HR-V, trong tháng 11, Honda giảm 100% lệ phí cho mẫu xe MPV là BR-V (629-705 triệu) với trị giá khoảng 63-70 triệu đồng. Mẫu C-SUV bán chạy là CR-V được giảm trực tiếp 80 triệu đồng cho các phiên bản G và L và 50 triệu cho bản L AWD.
Xe gầm cao SUV Omoda C5
Nằm cùng phân khúc SUV/crossover cỡ B, mẫu xe của Liên doanh Omoda & Jeacoo Việt Nam là Omoda C5 cũng đang được giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản Luxury, Premium và Flagship.
Cụ thể, với giá niêm yết cho 3 phiên bản lần lượt là 485, 589 và 669 triệu đồng, ưu đãi trên tương đương với số tiền 48, 59 và 67 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của bản thấp nhất Omoda C5 Luxury còn gần 440 triệu đồng.
Một mẫu xe SUV khác của Omoda & Jeacoo Việt Nam là Jeacoo J7 cũng đang được giảm lệ phí trước bạ với mức 80%. Nhờ đó, Jaecoo J7 bản Flagship được giảm tương đương 60 triệu đồng, đưa giá bán chỉ còn 739 triệu. Phiên bản cao nhất Jaecoo J7 PHEV được giảm tương đương 80 triệu, đưa giá bán xuống còn hơn 800 triệu đồng.
Xe gầm cao Hyundai Venue
Mẫu xe SUV cỡ A mang thương hiệu Hàn Quốc Hyundai Venue dù không có khuyến mãi chính hãng nhưng cũng được nhiều đại lý hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ.
Với giá niêm yết cho 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt lần lượt 499 và 539 triệu đồng, khách hàng mua Hyundai Venue trong thời gian này được đại lý giảm thêm 50-54 triệu đồng, đưa giá bán của 2 phiên bản lần lượt là 449 và 485 triệu đồng.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, có 1.653 chiếc Hyundai Venue được bán ra thị trường Việt Nam. Đợt giảm giá sâu được kỳ vọng tăng tính cạnh tranh của dòng xe gầm cao cỡ nhỏ của Hyundai, nhằm đấu với các đối thủ như Toyota Raize, KIA Sonet hay "tân binh" Suzuki Fronx.
Lý do chọn mua xe SUV gầm cao
Khả năng vượt địa hình và vận hành linh hoạt: Khoảng sáng gầm cao giúp xe dễ dàng di chuyển trên đường xấu, ổ gà và đặc biệt là khi đi qua các đoạn đường ngập nước vào mùa mưa.
Không gian rộng rãi và thoải mái: Xe SUV cung cấp không gian nội thất rộng rãi cho cả gia đình hoặc nhóm bạn, cảm giác ngồi thoải mái hơn và có khoang hành lý lớn để chở nhiều đồ đạc, phù hợp cho cả gia đình và những chuyến đi xa.
Tầm nhìn cao và an toàn: Vị trí ngồi cao hơn giúp người lái có tầm nhìn bao quát hơn, dễ dàng quan sát và xử lý tình huống trên đường phố đông đúc. Xe cũng thường được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến.
Tăng tính ổn định: Mặc dù có thể có nhược điểm về khả năng xử lý gấp so với xe gầm thấp, nhưng các dòng SUV hiện đại ngày càng được cải thiện về hệ thống cân bằng, mang lại sự ổn định tốt hơn khi vận hành.
Đa dụng: Xe gầm cao đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho cả công việc, gia đình và du lịch nhờ tính linh hoạt và không gian chở đồ lớn.
Hà Nội: Chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá caoGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Người đàn ông kể việc bán vàng, lời gấp 15 lần gửi tiết kiệmGiá cả thị trường - 18 giờ trước
Giá vàng liên tục tăng cao khiến nhiều người quyết định rút tiền gửi ngân hàng để chuyển sang mua vàng, bởi mức sinh lời thực tế có thể gấp chục lần so với gửi tiết kiệm.
Xe máy điện giá 20 triệu đồng của Honda bán ở Việt Nam đẹp huyền thoại, pin sạc nhanh, siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu này gây sốt với pin Lithium 65 km/lần sạc và giá chỉ từ 20 triệu đồng, ngoại hình gợi nhớ đến Super Cub đình đám.
Giá vàng hôm nay 15/11: Vàng SJC, vàng BTMC, Vàng DOJI đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Đáng chú ý, giá vàng liên tục đảo chiều mạnh trong từ đầu tuần đến nay.
Xe ô tô MPV 7 chỗ giảm giá chưa từng có dịp cuối năm, thậm chí chưa tới 500 triệu đồng, chỉ ngang sedan hạng AGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô MPV 7 chỗ giá rẻ tiếp tục được bơm ưu đãi nhằm kích cầu dịp cuối năm, thậm chí có những mẫu xe bán chạy lần đầu tiên có giá dưới 500 triệu đồng.
Hà Nội: Nhà tập thể cũ tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình tăng nhiệtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình (Hà Nội) hiện được rao bán với giá từ 2 đến gần 5 tỷ đồng, điều khiến không ít người mua nhà bất ngờ và giới đầu tư phải “suy tính lại bài toán” tỷ suất sinh lời.
Giá bạc hôm nay 14/11: Thị trường trong nước chững lại, giao dịch quanh mức 56 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (14/11) ghi nhận xu hướng điều chỉnh nhẹ, dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 55 đến hơn 56 triệu đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang tạm thời chững lại sau nhiều phiên tăng mạnh tuần trước.
Xe ô tô 7 chỗ giá 391 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao sánh ngang Hyundai Santa Fe, rẻ chỉ như Kia Morning liệu có được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ SUV hạng C mới vừa chính thức được mở bán trước với mức giá khởi điểm từ 391 triệu đồng, được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ với Hyundai Santa Fe.
Giá vàng hôm nay 14/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC bán ra giảm 1,4 triệu đồng, ở mức 153,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng điều chỉnh giảm.
Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, trang bị ngang SH, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc được trang bị những công nghệ hàng đầu, không hề kém cạnh Honda SH trong khi giá bán khởi điểm thậm chí còn rẻ hơn cả Vision, mẫu xe ga mới này hứa hẹn sẽ khiến cả thị trường chao đảo.
Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, trang bị ngang SH, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc được trang bị những công nghệ hàng đầu, không hề kém cạnh Honda SH trong khi giá bán khởi điểm thậm chí còn rẻ hơn cả Vision, mẫu xe ga mới này hứa hẹn sẽ khiến cả thị trường chao đảo.