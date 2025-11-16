Xe gầm cao SUV giảm giá sốc nhờ ưu đãi khủng: Mitsubishi Xpander, Honda HR-V chưa bao giờ rẻ thế

Ô tô gầm cao SUV hạng C giá 250 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, ngoại hình thể thao đẹp như Mazda CX-3, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 đã xuất hiện GĐXH - Ô tô gầm cao SUV hạng C hoàn toàn mới vừa ra mắt, sở hữu động cơ tăng áp 1.5L, thiết kế hầm hố, nội thất hiện đại và giá bán chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5, hứa hẹn khiến phân khúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Xe gầm cao SUV giảm giá sốc nhờ ưu đãi khủng

Bước sang tháng 11, nhiều hãng xe và đại lý đồng loạt giảm giá sâu hoặc hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ để kích cầu, "chạy doanh số" cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Đây cũng được xem là thời điểm vàng cho người tiêu dùng khi có cơ hội sở hữu xe mới với chi phí lăn bánh giảm đáng kể, tiết kiệm tới hàng chục, thậm chí cả hàng trăm triệu đồng so với giá niêm yết.

Xe gầm cao SUV Ford Ranger

Trong tháng 11 này, Ford Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu bán tải Ranger, bao gồm các phiên bản cao là Stormtrak, Wildtrak, Raptor và Ranger XLS (gồm cả bản XLS 4x2 và XLS 4x4).

Với giá bán dao động từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng cho các phiên bản, ưu đãi trên của hãng tương đương với số tiền giảm là 42,5-130 triệu đồng. Riêng phiên bản XL (669 triệu) chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 20 triệu đồng.

Theo số liệu bán hàng từ VAMA, trong 9 tháng đầu năm 2025, "vua bán tải" Ford Ranger vẫn là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy thị trường trong nước với tổng cộng 12.577 chiếc đã bàn giao tới khách Việt.

Xe gầm cao SUV Mitsubishi Xpander

MPV cỡ nhỏ là Mitsubishi Xpander ghi nhận mức giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11

Mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ là Mitsubishi Xpander ghi nhận mức giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11. Trong đó, phiên bản cao nhất là Xpander Cross với giá niêm yết 699 triệu đồng được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 70 triệu, đưa giá bán thực tế xuống dưới 630 triệu đồng.

Phiên bản Xpander AT Premium (giá 659 triệu) cũng được giảm 100% lệ phí trước bạ, đưa giá bán sau giảm còn 593 triệu đồng. Bản số sàn Xpander MT chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với trị giá 28 triệu đồng, đưa mức giá bán còn 532 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong nhiều năm qua. Tổng cộng đã có 12.438 chiếc Xpander được bán ra trong 3 quý đầu năm 2025, xếp thứ 2 toàn thị trường (xe động cơ đốt trong), sau Ford Ranger.

Xe gầm cao SUV Mitsubishi Xforce

Mẫu xe thuộc phân khúc B-SUV bán chạy khác của Mitsubishi Xforce cũng đang được hãng đẩy ưu đãi lên mức 100% lệ phí trước bạ cho 2 phiên bản: GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu).

Như vậy, giá thực tế của Xforce GLX chỉ còn khoảng 540 triệu đồng, trong khi Xforce Premium còn khoảng hơn 610 triệu đồng sau khi nhận khuyến mãi. Riêng phiên bản Ultimate (giá 705 triệu) nhận ưu đãi 50% phí trước bạ, tương đương giảm khoảng 35 triệu đồng.

Từ khi ra mắt và bán ra thị trường vào đầu năm 2024 đến nay, Mitsubishi Xforce luôn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV. Số liệu bán hàng 9 tháng đầu năm 2025 của Xforce là 8.034 chiếc, xếp thứ hai sau Toyota Yaris Cross.

Xe gầm cao SUV Honda HR-V

Sang tháng 11, Honda Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách giảm giá dưới hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, trong đó mẫu SUV cỡ B là Honda HR-V G (bản tiêu chuẩn) được giảm 100% lệ phí trước bạ. Với các bản HR-V L và e:HEV RS chỉ được giảm 50%.

Với giá niêm yết 699 triệu đồng, khách hàng mua Honda HR-V G được giảm số tiền tương đương 70-84 triệu đồng tuỳ địa phương đăng ký. Với các bản L và e:HEV RS, mức giảm từ 37-52 triệu đồng.

Việc giảm mạnh lệ phí trước bạ cho được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện doanh số mẫu B-SUV của Honda trong đợt cao điểm cuối năm. Theo số liệu bán hàng, trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có tổng cộng 3.859 chiếc Honda HR-V được bán ra thị trường.

Ngoài HR-V, trong tháng 11, Honda giảm 100% lệ phí cho mẫu xe MPV là BR-V (629-705 triệu) với trị giá khoảng 63-70 triệu đồng. Mẫu C-SUV bán chạy là CR-V được giảm trực tiếp 80 triệu đồng cho các phiên bản G và L và 50 triệu cho bản L AWD.

Xe gầm cao SUV Omoda C5

Nằm cùng phân khúc SUV/crossover cỡ B, mẫu xe của Liên doanh Omoda & Jeacoo Việt Nam là Omoda C5 cũng đang được giảm 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản Luxury, Premium và Flagship.

Cụ thể, với giá niêm yết cho 3 phiên bản lần lượt là 485, 589 và 669 triệu đồng, ưu đãi trên tương đương với số tiền 48, 59 và 67 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của bản thấp nhất Omoda C5 Luxury còn gần 440 triệu đồng.

Một mẫu xe SUV khác của Omoda & Jeacoo Việt Nam là Jeacoo J7 cũng đang được giảm lệ phí trước bạ với mức 80%. Nhờ đó, Jaecoo J7 bản Flagship được giảm tương đương 60 triệu đồng, đưa giá bán chỉ còn 739 triệu. Phiên bản cao nhất Jaecoo J7 PHEV được giảm tương đương 80 triệu, đưa giá bán xuống còn hơn 800 triệu đồng.

Xe gầm cao Hyundai Venue

Khách hàng mua Hyundai Venue trong thời gian này được đại lý giảm thêm 50-54 triệu đồng

Mẫu xe SUV cỡ A mang thương hiệu Hàn Quốc Hyundai Venue dù không có khuyến mãi chính hãng nhưng cũng được nhiều đại lý hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ.

Với giá niêm yết cho 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt lần lượt 499 và 539 triệu đồng, khách hàng mua Hyundai Venue trong thời gian này được đại lý giảm thêm 50-54 triệu đồng, đưa giá bán của 2 phiên bản lần lượt là 449 và 485 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, có 1.653 chiếc Hyundai Venue được bán ra thị trường Việt Nam. Đợt giảm giá sâu được kỳ vọng tăng tính cạnh tranh của dòng xe gầm cao cỡ nhỏ của Hyundai, nhằm đấu với các đối thủ như Toyota Raize, KIA Sonet hay "tân binh" Suzuki Fronx.

Lý do chọn mua xe SUV gầm cao

Khả năng vượt địa hình và vận hành linh hoạt: Khoảng sáng gầm cao giúp xe dễ dàng di chuyển trên đường xấu, ổ gà và đặc biệt là khi đi qua các đoạn đường ngập nước vào mùa mưa.

Không gian rộng rãi và thoải mái: Xe SUV cung cấp không gian nội thất rộng rãi cho cả gia đình hoặc nhóm bạn, cảm giác ngồi thoải mái hơn và có khoang hành lý lớn để chở nhiều đồ đạc, phù hợp cho cả gia đình và những chuyến đi xa.

Tầm nhìn cao và an toàn: Vị trí ngồi cao hơn giúp người lái có tầm nhìn bao quát hơn, dễ dàng quan sát và xử lý tình huống trên đường phố đông đúc. Xe cũng thường được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến.

Tăng tính ổn định: Mặc dù có thể có nhược điểm về khả năng xử lý gấp so với xe gầm thấp, nhưng các dòng SUV hiện đại ngày càng được cải thiện về hệ thống cân bằng, mang lại sự ổn định tốt hơn khi vận hành.

Đa dụng: Xe gầm cao đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho cả công việc, gia đình và du lịch nhờ tính linh hoạt và không gian chở đồ lớn.