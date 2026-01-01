Trải nghiệm xe máy điện Honda ICON e: tại Việt Nam: Giá rẻ, pin tháo rời, cốp rộng, nay giảm sốc chỉ 14 triệu đồng

Xe máy điện Honda ICON e: pin tháo rời, cốp rộng





ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được Honda sản xuất tại Việt Nam. Mẫu xe này không cần bằng lái nên được Honda khẳng định là lựa chọn lý tưởng dành cho đối tượng học sinh từ 16 tuổi.

Bản thân thiết kế và kích thước của mẫu xe này cũng phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên. Xe sở hữu yên chỉ cao 742 mm, khoảng sáng gầm 132 mm và trọng lượng 89 kg.

Ngoài ra, Honda ICON e: còn có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED phía trước luôn sáng, đèn hậu được thiết kế liền khối với đèn báo rẽ, logo tối giản, sàn để chân phẳng rộng rãi, cốp chứa đồ 26 lít bên dưới yên, hai hộc đựng đồ phía trước, cổng sạc điện thoại USB Type A, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD và hệ thống phanh kết hợp CBS.

Cốp rộng tiện ích.

Honda ICON e: được trang bị mô-tơ điện tích hợp vào bánh sau với công suất tối đa 1,5 kW và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Pin lithium-ion 30,6 Ah đạt chuẩn chống nước IP67 đặt dưới sàn để chân cho phép xe chạy 50 km và đạt vận tốc tối đa 49 km/h.

Người dùng có thể sạc pin trực tiếp trên xe hoặc tháo rời pin để sạc. Mặt trên của pin có tay nắm cao su để dễ dàng cầm nắm và có các đèn chỉ báo giúp quan sát trạng thái sạc pin. Thời gian sạc pin từ 0% lên 100% là 7 giờ 20 phút và từ 25% đến 75% là 3,5 giờ. Honda ICON e: tại Việt Nam được bảo hành 3 năm và không giới hạn quãng đường.

Giá xe máy điện Honda ICON e: giảm mạnh

Khi mới ra mắt, giá bán của Honda ICON e: được niêm yết ở mức 26-27 triệu đồng chưa bao gồm pin. Tính cả pin cũng rơi vào tầm 35-36 triệu đồng – một mức giá khiến người dùng thực sự phải cân nhắc. Thế nhưng, trong tháng 11 và tháng 12/2025, các chương trình ưu đãi giảm giá, tặng lì xì được các Head tung ra, giá xe thực tế đã giảm rất nhiều, chỉ loanh quanh tầm 18-20 triệu thì nhiều người dùng đã tự tin hơn hẳn trong việc quyết định lựa chọn ICON e:.

Cụ thể, nhiều đại lý hiện bán Honda ICON e: với giá chỉ còn 17 triệu đồng, giảm 10 triệu so với mức niêm yết. Mức giảm này bao gồm 5 triệu đồng từ chương trình ưu đãi chính hãng và 5 triệu từ đại lý. Thậm chí, có đại lý còn giảm đến 12 triệu đồng cho xe, mang đến cơ hội sở hữu Honda ICON e: với giá chỉ 14 triệu đồng.

Tất nhiên, đây là giá bán chưa kèm pin. Nếu mua thêm pin, khách hàng cần chi số tiền 10 triệu đồng. Nếu mua xe không kèm pin, khách hàng phải trả chi phí thuê pin 350.000 đồng/tháng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



