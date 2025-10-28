Mới nhất
Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Thứ ba, 07:42 28/10/2025
GĐXH - Sedan hạng C hybrid hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Civic khi sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng giá bán cực cạnh tranh, chỉ từ hơn 270 triệu đồng.

Sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam? - Ảnh 1.Sedan hạng C giá 696 triệu đồng bán ở Việt Nam mạnh nhất phân khúc, rẻ hơn hẳn Honda Civic

GĐXH - Sedan hạng C vừa gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá chỉ 696 triệu đồng, rẻ hơn gần 300 triệu đồng so với Honda Civic e:HEV nhưng mạnh nhất phân khúc sedan hạng C.

Sedan hạng C hybrid đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic

Sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam? - Ảnh 2.

Geely Galaxy Starshine 6

Geely chuẩn bị tung ra mẫu xe hybrid hoàn toàn mới mang tên Galaxy Starshine 6.

Mẫu sedan này được trang bị hệ thống hybrid thế hệ mới EM 2.0 gồm động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 82 kW (110 mã lực), kết hợp cùng mô-tơ điện 120 kW (160 mã lực). Tùy phiên bản, xe dùng pin LFP 8,5 kWh (đi được 60 km thuần điện) hoặc pin 17 kWh (di chuyển tới 125 km chỉ bằng điện). Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,8 lít/100 km, tốc độ tối đa 180 km/h.

Sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam? - Ảnh 3.

Starshine 6 còn sở hữu hệ thống hỗ trợ lái

Galaxy Starshine 6 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.806 mm x 1.886 mm x 1.490 mm và trục cơ sở 2.756 mm - gần tương đương với Honda Civic, hứa hẹn mang đến không gian rộng rãi cho gia đình. Xe sử dụng hệ thống treo trước McPherson và treo sau thanh xoắn, đi kèm mâm 16 hoặc 17 inch tùy phiên bản.

Sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam? - Ảnh 4.

Mẫu sedan này được trang bị hệ thống hybrid thế hệ mới EM 2.0

Ngoại thất của Starshine 6 gây ấn tượng với đèn pha kéo dài, tay nắm cửa truyền thống và gương chiếu hậu đồng màu thân xe. Phía sau là cụm đèn LED dạng thanh ngang và ống xả ẩn. Xe có 5 màu sơn gồm xanh, bạc, trắng, đen và xám.

Sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam? - Ảnh 5.

Starshine 6 gây ấn tượng với đèn pha kéo dài,

Bên trong, mẫu sedan mới của Geely mang phong cách tối giản nhưng sang trọng với hai tông màu, ghế bọc vải cotton đục lỗ, màn hình trung tâm 14,6 inch cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Xe được trang bị sạc không dây 50W, vô-lăng đa chức năng và cần số gắn trên trụ lái. Ngoài ra, Starshine 6 còn sở hữu hệ thống hỗ trợ lái H3 G-Pilot gồm 11 camera, 3 radar và 12 cảm biến siêu âm hỗ trợ đỗ xe tự động.

Giá sedan hạng C Geely Galaxy Starshine 6

Với giá chỉ khoảng 250-270 triệu đồng, thiết kế hiện đại và tầm vận hành ấn tượng, Geely Galaxy Starshine 6 được dự báo sẽ là đối thủ đáng gờm của Honda Civic nếu xuất hiện tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng xe hybrid ngày càng phổ biến.

Geely Galaxy - thương hiệu xe mới ra mắt từ năm 2023 - hiện có 12 mẫu xe, trong đó Galaxy Xingyuan là sản phẩm bán chạy nhất tại Trung Quốc năm 2025. Starshine 6 hướng đến nhóm khách hàng gia đình trẻ yêu thích công nghệ mới.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam? - Ảnh 6.

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam? - Ảnh 7.

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam? - Ảnh 8.

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang trọng, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam? - Ảnh 9.

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.

K.N (th)
Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 22 triệu đồng trang bị hiện đại, thiết kế cá tính sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc trang bị khá ấn tượng, giá rẻ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17,5 triệu đồng của Honda trang bị đỉnh cao, đẹp như SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự tại 3 phường mới Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, DOji tiếp tục giảm

Giá cả thị trường

