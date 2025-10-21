Toyota ra mắt MPV 7 chỗ giá 291 triệu đồng: Trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 gây sốt tại Ấn Độ?
GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ không chỉ ghi điểm với thiết kế bắt mắt mà còn gây bất ngờ khi có giá bán rẻ hơn đáng kể so với Mitsubishi Xpander, thậm chí còn thấp hơn cả Kia Morning – mẫu xe thuộc phân khúc hạng A.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ của Toyota trang bị cao cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander
Toyota Kirloskar Motor (TKM) vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Rumion Festive Edition tại thị trường Ấn Độ. Về bản chất, Toyota Rumion là phiên bản đổi tên của Maruti Suzuki Ertiga – mẫu MPV cùng phân khúc với Mitsubishi Xpander.
Phiên bản mới được nâng cấp diện mạo thông qua gói phụ kiện chính hãng Toyota Genuine Accessories (TGA), bao gồm tấm che cửa mạ crôm, cánh gió nóc, ốp trang trí đèn pha, gờ thân xe, biển số, cản sau và cửa sau.
Ngoài ra, xe còn có thảm trải sàn và chắn bùn Rumion Festive Edition mới, giúp tổng thể sang trọng và cá tính hơn.
Dưới nắp ca-pô, Toyota Rumion trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên – tương tự Suzuki Ertiga cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 137 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Ngoài ra, xe còn có phiên bản CNG, sản sinh công suất 88 mã lực và mô-men xoắn 121,5 Nm, chỉ đi kèm hộp số sàn.
Ở phiên bản Rumion V cao cấp, xe được trang bị vô-lăng bọc da, kiểm soát hành trình, camera lùi, túi khí trước và bên hông, gương chiếu hậu gập điện cùng đèn pha tự động – những tính năng thường chỉ xuất hiện trên các mẫu MPV cao cấp.
Giá xe đa dụng MPV 7 chỗ Toyota Rumion
Giá bán Toyota Rumion tại Ấn Độ dao động từ 10,44 – 13,73 lakh Rs (khoảng 290,9 – 382,7 triệu đồng) cho 7 phiên bản. Trong đó, bản số sàn S, G, V có giá lần lượt 290,9 triệu, 323,3 triệu và 343,6 triệu đồng, trong khi các bản số tự động có giá 332,8 – 382,7 triệu đồng. Phiên bản S CNG được bán với giá khoảng 317,5 triệu đồng.
Gói phụ kiện TGA đi kèm có giá 20.608 Rupee (tương đương 5,74 triệu đồng), nâng tổng chi phí sở hữu bản thấp nhất chỉ còn khoảng 297 triệu đồng – rẻ hơn Kia Morning, trong khi độ tiện nghi và kích thước tương đương Mitsubishi Xpander.
Thị trường xe MPV tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và đa dạng hơn bao giờ hết. Từ chỗ chỉ có vài lựa chọn quen thuộc như Toyota Innova hay Mitsubishi Xpander, nay phân khúc này chứng kiến sự góp mặt của hàng loạt mẫu xe mới từ Suzuki Ertiga Hybrid, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer cho đến Kia Carens và mới đây nhất là "tân binh" VinFast Limo Green.
