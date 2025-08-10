Xe tải chở 35 tấn đường không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 9/8, tại Km591 tuyến QL 1A đoạn đi qua địa phận phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh dừng và kiểm tra xe tải mang BKS 34H-005.xx, do tài xế N.V.K. (SN 1985, trú xã Trường Tân, TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Quảng Trị ra Bắc.

Lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở đường trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải có khoảng 700 bao chứa đường trắng, bên ngoài bao bì có chữ và nhãn mác nước ngoài, tổng trọng lượng ước tính khoảng 35 tấn.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai nhận, đây là đường trắng, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng hàng hóa nói trên.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản sự việc và bàn giao người, phương tiện cùng số lượng hàng hoá nói trên cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh xử lý theo quy định.