Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Ngày 15-2 (ngày 28 Tết), theo ghi nhận của Báo Người Lao Động ở các khu vực chuyên bán hoa, cây cảnh ở tỉnh Nghệ An như: Đường 72 m, quốc lộ 46, khu vực cổng thành Vinh, đường 32, đường Trường Thi, đường Lê-nin, đường Mai Hắc Đế, đường Lê Ninh… hàng chục ngàn cây, cành hoa đào được bày bán.

Do trời nắng nóng kéo dài, hoa đào nở sớm. Người bán liên tục giảm giá nhưng vẫn vắng khách hỏi mua.

Ngoài ra, nhiều loại hoa, cây cảnh khác như: Mai, quất, bưởi... năm nay sức mua giảm, nhiều nơi người dân, các tiểu thương đã treo bảng giảm giá, xả hàng để kịp về quê ăn Tết nhưng vẫn ít người mua.

Hàng ngàn cây đào được người dân bán bên đường nhưng vắng bóng khách hỏi mua

Nhiều cây đào thế đẹp người dân bày bán dọc đường

Một cây đào cổ thụ đẹp nhưng do hoa nở sớm nên không có người hỏi mua

Do thời tiết nắng nóng nên cây đào các tiểu thương đưa về bán đều nở hoa sớm

Hàng ngàn cây đào lớn bày bán dọc các tuyến phố lớn ở Nghệ An vắng người mua

Một điểm bán mấy trăm gốc đào nhưng không một bóng người mua

Nhiều nơi người bán đào hạ giá nhưng rất ít người vào xem

Một điểm bán cây bưởi cảnh bên đường không có người dân nào vào hỏi mua

Nhiều điểm bán cây mai đề biển hạ giá để xả hàng thu hồi vốn