Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Ngày 15-2 (ngày 28 Tết), theo ghi nhận của Báo Người Lao Động ở các khu vực chuyên bán hoa, cây cảnh ở tỉnh Nghệ An như: Đường 72 m, quốc lộ 46, khu vực cổng thành Vinh, đường 32, đường Trường Thi, đường Lê-nin, đường Mai Hắc Đế, đường Lê Ninh… hàng chục ngàn cây, cành hoa đào được bày bán.
Do trời nắng nóng kéo dài, hoa đào nở sớm. Người bán liên tục giảm giá nhưng vẫn vắng khách hỏi mua.
Ngoài ra, nhiều loại hoa, cây cảnh khác như: Mai, quất, bưởi... năm nay sức mua giảm, nhiều nơi người dân, các tiểu thương đã treo bảng giảm giá, xả hàng để kịp về quê ăn Tết nhưng vẫn ít người mua.
Hàng ngàn cây đào được người dân bán bên đường nhưng vắng bóng khách hỏi mua
