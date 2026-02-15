Mới nhất
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Chủ nhật, 22:14 15/02/2026 | Xã hội
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Ngày 15-2 (ngày 28 Tết), theo ghi nhận của Báo Người Lao Động ở các khu vực chuyên bán hoa, cây cảnh ở tỉnh Nghệ An như: Đường 72 m, quốc lộ 46, khu vực cổng thành Vinh, đường 32, đường Trường Thi, đường Lê-nin, đường Mai Hắc Đế, đường Lê Ninh… hàng chục ngàn cây, cành hoa đào được bày bán.

Do trời nắng nóng kéo dài, hoa đào nở sớm. Người bán liên tục giảm giá nhưng vẫn vắng khách hỏi mua. 

Ngoài ra, nhiều loại hoa, cây cảnh khác như: Mai, quất, bưởi... năm nay sức mua giảm, nhiều nơi người dân, các tiểu thương đã treo bảng giảm giá, xả hàng để kịp về quê ăn Tết nhưng vẫn ít người mua.

Hàng ngàn cây đào được người dân bán bên đường nhưng vắng bóng khách hỏi mua

- Ảnh 1.

Nhiều cây đào thế đẹp người dân bày bán dọc đường

- Ảnh 2.

Một cây đào cổ thụ đẹp nhưng do hoa nở sớm nên không có người hỏi mua

- Ảnh 3.

Do thời tiết nắng nóng nên cây đào các tiểu thương đưa về bán đều nở hoa sớm

- Ảnh 4.

Hàng ngàn cây đào lớn bày bán dọc các tuyến phố lớn ở Nghệ An vắng người mua

- Ảnh 5.

Một điểm bán mấy trăm gốc đào nhưng không một bóng người mua

- Ảnh 6.

Nhiều nơi người bán đào hạ giá nhưng rất ít người vào xem

- Ảnh 7.

Một điểm bán cây bưởi cảnh bên đường không có người dân nào vào hỏi mua

- Ảnh 8.

Nhiều điểm bán cây mai đề biển hạ giá để xả hàng thu hồi vốn

- Ảnh 9.

Một điểm bán hoa cây cảnh bên đường vắng khách.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Xã hội - 3 giờ trước

Chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Xã hội - 7 giờ trước

Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể

Xã hội - 8 giờ trước

Camera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó

Đời sống - 9 giờ trước

Dù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.

Lưu ý của Công an TPHCM khi đốt pháo hoa dịp Tết

Lưu ý của Công an TPHCM khi đốt pháo hoa dịp Tết

Xã hội - 12 giờ trước

Pháo hoa dù mang lại không khí nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.

Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ

Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.

Sau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếm

Sau Tết là một cuộc đời khác: Ai thuộc 4 con giáp này coi chừng tiền về không kịp đếm

Đời sống
Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Xã hội
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng

Đời sống
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch

Pháp luật

