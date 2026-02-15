Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, lượng khách đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài) tăng cao so với những ngày trước đó. Các tuyến đường nội bộ trong chợ đông nghịt người, xe máy phải nhích từng chút một. Nhiều đoạn gần như kẹt cứng, người đi bộ phải len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ mới có thể di chuyển.

Con đường vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ đông nghịt người vào chiều 15/2.

Những chiếc xe máy chở đầy hoa tươi rời chợ, mang sắc Xuân tỏa về các ngả đường.

Bên trong chợ, không khí mua bán hoa Tết diễn ra khẩn trương. Khách đến mua hoa đông không kém người giao hàng. Hoa từ các tỉnh được chuyển về liên tục, nhân viên tất bật bốc dỡ, vận chuyển đến từng quầy sạp để kịp phục vụ nhu cầu tăng mạnh vào cao điểm Tết.

Hoa cúc vàng được bán khá nhiều do đây là loại hoa thường được người dân TP Hồ Chí Minh sử dụng vào các dịp Lễ, Tết.

Chị Hồ Mộng Thanh (ngụ phường Xuân Hoà) cho biết, chị tranh thủ đi mua hoa từ chiều 15/2 vì lo những ngày sau sẽ còn đông hơn. “Tôi nghĩ đi sớm cho thoải mái, ai ngờ chiều nay đã đông kín lối. Dù vậy, hoa rất tươi và nhiều lựa chọn. Giá có tăng so với ngày thường nhưng chấp nhận được vì Tết mà”, chị Thanh chia sẻ.

Nhiều cửa hàng chỉ nhập hoa cúc vàng để bán phục vụ như cầu trưng cúng. Giá hoa cúc vàng dao động từ 50.000 đồng - 100.000 đồng/bó tuỳ kích thước.

Tại các sạp, tiểu thương niêm yết giá công khai để khách dễ chọn lựa. Theo đó, hoa cúc lưới màu có giá khoảng 150.000 đồng/bó, ly vàng 300.000 đồng/bó, tuyết mai dao động 150.000 - 250.000 đồng/bó tùy chất lượng...

Năm nay, hoa mộc lan trở thành mặt hàng “hot”, giá khoảng 180.000 đồng/cành nhưng vẫn được khách chọn mua liên tục. Tuyết mai cũng được nhiều người ưa chuộng nhờ cành dày, nụ nhiều, thời gian chơi hoa lâu. Các quầy hàng trưng bày hoa kín lối đi với đủ sắc màu rực rỡ, từ cúc, ly, đồng tiền đến đào Nhật Tân mini, mai rừng Tây Bắc… giá từ 300.000 - 500.000 đồng/cành.

Khách thoải mái lựa chọn từng bó hoa ưng ý tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ.

Chủ một cửa hàng hoa tươi tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, giá hoa năm nay tăng khoảng 20 - 30% do chi phí vận chuyển và nguồn hàng. “Khách mua hoa Tết từ sáng sớm và đến đầu giờ chiều là đông nghịt, dự kiến tối và rạng sáng mai còn cao điểm hơn. Cửa hàng phải tăng nhân viên để phục vụ kịp thời”, chủ cửa hàng hoa này cho biết.

Đào Nhật Tân mini và mai rừng Tây Bắc thu hút nhiều người tìm mua về trưng Tết.

Các loại lá cắm hoa cũng hút hàng trong chiều 15/2. Giá mặt hàng này tăng từ 10 - 20% so với ngày bình thường.

Dòng người chen chân giữa các sạp hoa lúc 15 giờ 30 phút chiều 15/2.

Các loại hoa lay ơn, hướng dương, cát tường... cũng được khách hàng chọn mua khá nhiều. Giá hoa lay ơn dao động khoảng 95.000 - 150.000 đồng/bó, hoa hướng dương được bán với giá dao động từ 90.000 đồng - 130.000 đồng/bó...