Những điều cần tránh khi đặt cầu thang cho nhà ống để tránh hao tài, phạm phong thủy

Vì sao không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà và cách hóa giải chuẩn phong thủy GĐXH – Trong thiết kế nhà ở, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn đóng vai trò điều tiết dòng khí. Việc đặt cầu thang ở giữa nhà thường xem là lỗi phong thủy, có thể ảnh hưởng tới tài lộc và sự ổn định của gia đình khi không xử lý đúng cách.

Tại sao cầu thang cho nhà ống lại đóng vai trò quan trọng trong thiết kế?

Cầu thang cho nhà ống không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn ảnh hưởng lớn đến cấu trúc và không gian sống. Vị trí cầu thang quyết định cách chia phòng, lưu thông không khí và ánh sáng, do đó cần được tính toán kỹ lưỡng ngay từ đầu.

Vì vậy, đây là hạng mục cần tính toán ngay từ đầu, tránh sửa chữa về sau.

Chuyên gia phong thủy cho rằng, điều quan trọng khi thiết kế cầu thang nhà ống cần ưu tiên đầu tiên là an toàn khi sử dụng. Cầu thang là khu vực có tần suất di chuyển lớn nên yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu.

Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi nên thiết kế tay vịn chắc chắn, bậc thang không quá cao hoặc quá dốc; Có chiếu nghỉ để giảm mệt khi di chuyển.

Kích thước phổ biến với chiều rộng: khoảng 75–120cm, chiều cao bậc khoảng 24–27cm và cần bố trí lan can phù hợp để hạn chế rủi ro té ngã.

Cùng yếu tố phong thủy, thiết kế cầu thang nhà ống cần tính đến yếu tố thẩm mỹ. Nhà ống vốn dễ tạo cảm giác chật hẹp. Nếu cầu thang chiếm diện tích không hợp lý sẽ khiến không gian càng bí bách hơn. Hiện nay, các mẫu cầu thang được ưa chuộng gồm cầu thang chữ L, cầu thang xoắn nhẹ, cầu thang kết hợp giếng trời… Những thiết kế này giúp tận dụng diện tích và tăng độ thoáng cho nhà ống.

Nguyên tắc cần tránh khi đặt cầu thang cho nhà hình ống

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, cầu thang là nơi dẫn khí giữa các tầng. Vị trí đặt cầu thang có ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và sức khỏe gia đình. Trong kiến trúc nhà ống, vị trí cầu thang chính là "xương sống" quyết định toàn bộ bố cục ngôi nhà. Nếu bạn định kinh doanh, cầu thang nên dồn về cuối nhà để lấy không gian mặt bằng. Nếu để ở, cầu thang giữa là cách chia phòng phổ biến nhất. Nhưng dù đặt ở đâu cũng cần lưu ý điều sau để không phạm phong thủy:

Tránh phạm vào trung cung:

Nếu xét chiều dài nhà chia làm 3 phần, thì trung cung là khu vực giữa của phần trung tâm (vùng trung cung). Khi đặt cầu thang ở giữa nhà, nhiều gia chủ thường tận dụng gầm thang làm nhà vệ sinh. Điều này tiềm ẩn rủi ro lớn nếu bồn cầu hoặc chậu rửa, bể phốt bị đặt đúng vào khu vực trung cung gây ra những hệ lụy xấu cho gia đạo.

Kiêng kỵ trụ cột tại tâm nhà:

Khi thi công cầu thang, cần tính toán kỹ để không có bất kỳ trụ hoặc cột chịu lực nào cấy đúng vào tâm nhà. Đây là điều tối kỵ trong phong thủy, dễ dẫn đến những rắc rối, bất ổn trong đời sống. Tâm nhà tuyệt đối phải được giữ thông thoáng, không bị cột trụ trấn áp.

Lưu ý với cầu thang mặt tiền:

Khi nhà ống, một số nhà cho thuê lại để cầu thang ra phía ngoài mặt tiền và kết hợp luôn thang máy ở đó thì cũng cần phải để ý luồng cầu thang không được đổ dốc ra ngoài cửa chính. Theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ khiến cho tài lộc khó tụ. Gia chủ dễ gặp tình trạng "tiền vào cửa trước, ra cửa sau", dù kiếm được nhiều tiền nhưng không giữ được.

Tránh phạm lỗi "xuyên tâm sát":

Do đặc thù diện tích hẹp, các cửa trong nhà ống thường bị sắp xếp thẳng hàng từ cửa chính xuyên suốt đến cửa hậu. Đây là lỗi bị phạm "xuyên tâm sát".

Để hóa giải luồng khí sát này mà vẫn đảm bảo sự thuận tiện trong di chuyển (thay vì treo rèm vướng víu), gia chủ nên sử dụng quả cầu thủy tinh đa cạnh (hình trám) trong suốt, kích thước trên 6cm treo tại các lối cửa. Thủy tinh trong suốt sẽ giúp khuếch tán và điều hòa ánh sáng, sinh khí tốt hơn các loại đá màu. Không cần thiết là chọn các màu theo mệnh vì càng có màu sắc càng làm khả năng khuếch tán khúc xạ ánh sáng kém đi.

Nên đặt cầu thang bên trái hay bên phải?

Phong thủy hiện đại không có quy định tuyệt đối cầu thang bên trái hay phải tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng, nhà nữ nhiều hơn nam nên đặt cầu thang bên trái để tăng dương khí; nhà nam nhiều hơn nữ có thể đặt bên phải để cân bằng âm dương.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất cần lưu ý vẫn là sự hài hòa tổng thể và phù hợp với mặt bằng thực tế.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

