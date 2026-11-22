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Xem ngày giờ tuần mới từ 16/11 đến 22/11/ 2026 để khởi sự thuận lợi mọi việc, thu hút tài lộc vào nhà GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới từ ngày 16/11 đến 22/11/ 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý những khung giờ tốt và hướng xuất hành thuận lợi để mọi người tham khảo việc nên làm.

1. Thứ hai ngày 23/11/2026

Âm lịch: 15/10/2026 tức ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các khung giờ đẹp trong ngày 23/11:

+ Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Sửu; tức Chi sinh Can (Thổ, Kim), được xem là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Hướng xuất hành được khuyên chọn trong ngày là Tây Nam, được cho là mang lại may mắn, tài lộc. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên tham khảo: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Dù được xem là ngày tốt, một số việc nên kiêng trong ngày gồm dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền… do được cho là không thuận lợi khi có nhiều sao xấu.

Ảnh minh họa AI

2. Thứ ba ngày 24/11/2026

Âm lịch: 16/10/2026 tức ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Đinh Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Dần; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc), được xem là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, hướng xuất hành tốt trong ngày 24/11 là hướng Nam và hướng Tây, được cho là mang lại may mắn, tài lộc.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong gồm: 11h-13h và 23h-1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

Trong ngày này, các công việc được cho là thuận lợi, đặc biệt là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các công việc thủy lợi và đi thuyền.

3. Thứ tư ngày 25/11/2026

Âm lịch: 17/10/2026 tức ngày Quý Mão, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Mão; tức Can sinh Chi (Thủy, Mộc), được xem là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Chuyên gia phong thủy khuyên, trong ngày 25/11 nên xuất hành hướng Đông Nam và Tây Bắc là hai hướng tốt có nhiều may mắn, tài lộc. Bên cạnh đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thuận lợi: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Ngày 25/11 khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn

4. Thứ năm ngày 26/11/2026

Âm lịch: 18/10/2026 tức ngày Giáp Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Thìn; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ), được xem ngày tốt trung bình.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Hướng xuất hành nên chọn trong ngày 26/11 theo chuyên gia khuyên là hướng Đông Bắc và Đông Nam có hỷ thần, tài thần. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong gồm: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Trong ngày này, các việc được cho là thuận lợi gồm tạo dựng nhà cửa, nhập học, xuất hành cầu công danh và cắt áo.

Những việc nên kiêng gồm chôn cất, khai trương, trổ cửa, dựng cửa, khai thông đường nước, đào ao, móc giếng, thưa kiện, đóng giường và lót giường.

5. Thứ 6 ngày 27/11/2026

Âm lịch: 19/10/2026 tức ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Tỵ; tức Can sinh Chi (Mộc, Hỏa), được xem ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 27/11 là Tây Bắc (hỷ thần) và Đông Nam (tài thần). Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong gồm: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày 27/11 khởi công nhiều việc được xem là thuận lợi. Những việc tốt gồm dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, làm thủy lợi và cắt áo.

6. Thứ bảy ngày 28/11/2026

Âm lịch: 20/10/2026 tức ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Bính Thân (15h-17h): Thanh Long

Ngày Bính Ngọ có Thiên Can Bính, Địa Chi Ngọ, Can Chi tương đồng (Hỏa), được xem là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Hướng xuất hành trong ngày được cho là mang lại niềm vui, may mắn là Tây Nam; hướng Đông được cho là giúp thu hút tài lộc. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong gồm: 11h-13h và 23h-1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Trong ngày 28/11, khởi công, tạo tác các việc được xem là thuận lợi. Những việc tốt gồm xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng và lấy giống.

7. Chủ nhật ngày 29/11/2026

Âm lịch: 21/10/2026 tức ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Ngày Đinh Mùi có Thiên Can Đinh, Địa Chi Mùi, Can sinh Chi (Hỏa sinh Thổ), được xem là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 29/11 là hướng Nam và hướng Đông, được cho là mang lại may mắn, tài lộc. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong gồm: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Trong ngày 29/11, những việc nên kiêng gồm chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, khai trương, xuất hành, đóng giường, lót giường. Các việc khác cũng được cho là không thuận lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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