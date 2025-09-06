eMagazine

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 1.

Từ sáng sớm 6/9, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có đông khách đến mua gà, xôi cùng nhiều lễ vật khác để chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 2.

Đĩa xôi gà lễ ngậm hoa hồng giá 700.000 đồng bán khá chạy.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 3.

Chủ cửa hàng gà cúng cho biết, gà ngậm hoa hồng đặt trên mâm xôi được nhiều khách hàng ưu chuộng bởi sự đẹp mắt và tiện dụng. "Cỗ này làm rất mất thời gian, nên chúng tôi chỉ nhận đặt số lượng nhất định mỗi ngày", chị nói.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 4.

Mâm cỗ cúng rằm tháng 7 gồm xôi gấc, hoa tươi, bánh bao chay, trứng luộc, tôm luộc, thịt heo quay trang trí đẹp mắt như trong ảnh được bán với giá 800.000 đồng.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 5.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 6.

"Mâm cỗ cúng này của nhà tôi từ sáng đến giờ có hơn 30 khách đặt hàng rồi, thông thường mâm cỗ kiểu này được ưa chuộng vào ngày cúng thần tài hơn, còn những ngày rằm thường khách mua xôi, gà và đồ cúng nấu sẵn hơn" anh Hoài Nam, một chủ hàng, cho biết.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 7.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 8.

Theo khảo sát của PV Báo Điện Tử VTC News tại chợ Hàng Bè, các loại thực phẩm dùng để cúng lễ như gà ngậm hoa hồng có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/con, xôi giá 50.000 đồng/đĩa, chim quay giá 100.000 đồng/kg.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 9.

Cận ngày rằm tháng 7, nhu cầu tăng cao, nhiều tiểu thương tại chợ Hàng Bè phải thức dậy từ 2 - 3h để chuẩn bị gà, xôi, đồ lễ để bày bán.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 10.

"Năm nay ngày rằm tháng 7 rơi vào ngày nghỉ nên khách hàng có nhu cầu mua sắm đồ cúng sớm, dự kiến ít nhất cửa hàng hôm nay sẽ bán gấp đôi những ngày thường" một tiểu thương bán gà ngậm hoa hồng tại chợ Hàng Bè cho biết.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 11.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 12.

Lực lượng shipper của các quầy gà cúng tại chợ Hàng Bè tất bật giao hàng.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 13.

Các loại trái cây dùng để thắp hương cũng bán chạy. Thanh long đỏ và trắng có giá từ 40.000 - 60.000 đồng/kg, dưa hấu 20.000 - 25.000 đồng/kg, nho 180.000 - 200.000 đồng/kg, nhãn 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 14.

Các loại hoa lễ tăng giá nhẹ, hoa hồng có giá từ 5.000 - 8.000 đồng/bông, hoa ly 15.000 - 30.000 đồng/bông, hoa cúc giá 5.000 - 7.000 đồng/bông, hoa lay ơn 10.000 - 15.000 đồng/bông...

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 15.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 16.

Các mẹt hoa cúng với nhiều loại hoa có giá từ 150.000 - 300.000 đồng/mẹt.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 17.

Nhu cầu cau lễ tăng cao những ngày sát rằm tháng 7, giá tăng từ 10.000 đồng/lễ lên 20.000 - 25.000 đồng/lễ.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 18.

Trong khi giá các loại thực phẩm, trái cây, hoa tươi khá bình ổn, mặt hàng rau xanh lại tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, rau muống có giá từ 20.000 - 25.000 đồng (trước đó chỉ 10.000 đồng), rau dền từ 5.000/mớ tăng lên 10.000 đồng/mớ. Giá rau ngót, mồng tơi dao động 20.000 đồng/mớ. Giá rau cải tăng từ 18.000 - 20.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg. Rau gia vị như hành, thì là, mùi tàu cũng đội giá, nhiều nơi bán 5.000 - 7.000 đồng/mớ nhỏ.

Xôi gà lễ, cỗ cúng rằm tháng 7 giá gần 1 triệu đồng hút khách tại 'chợ nhà giàu' - Ảnh 19.

Một số tiểu thương cho biết, giá rau xanh và hoa tươi tăng trong những ngày gần đây là do mưa lớn tại Hà Nội làm nhiều diện tích rau bị dập nát, hư hỏng, nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại tăng cao.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng mạnh hơn 134 triệu đồng/lượng?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục lập mốc cao mới. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh.

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Giá nhà mặt phố tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc nhà mặt phố.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 9/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.

Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ tính riêng tháng 8/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos có mức giá rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, vốn thuộc phân khúc cỡ A.

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất bán rẻ hơn dòng iPhone 16 cả chục triệu, trong đó iPhone 15 vẫn được coi là dòng máy cân bằng giữa giá bán và trang bị đáng mua nhất đầu tháng 9.

Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương hay Kiến Hưng?

Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương hay Kiến Hưng?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng trong nước đã đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng tăng lên 129,5 triệu đồng/lượng.

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe SH Mode, mẫu xe vốn nổi tiếng với tình trạng "đội giá", bất ngờ hạ nhiệt xuống mức thấp kỷ lục.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki ‘chất’ hơn cả Visionh chỉ với số tiền tương đương Honda Wave Alpha.

Xem nhiều

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường

GĐXH - SUV hạng B của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos có mức giá rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, vốn thuộc phân khúc cỡ A.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top