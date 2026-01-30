Giá chung cư tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng biến động như nào đầu năm 2026
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được hình thành từ quận Tây Hồ cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Bước sang tháng 1/2026, giá bất động sản tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ phường Tây Hồ cũ được đăng tải có mức giá bất ngờ. Nổi bật nhất là phường Phú Thượng.
Hiện nay, phường Phú Thượng sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thượng thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ. Theo khảo sát, giá chung cư rao bán tại đây đang dao động từ 80-200 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 140m2 tại dự án Noble Crystal Tây Hồ, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Phú Thượng hiện đang được rao bán với giá 28 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đồng/m2.
Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi thuộc quận Tây Hồ cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ thuộc quận Tây Hồ và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy. Hiện nay, giá chung cư trên địa bàn phường Tây Hồ cũng giữ ở mức cao, dao động từ 70 đến trên 210 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 120m2 tại phố Hoàng Quốc Việt, phường Tây Hồ (tức phường Bưởi, quận Tây Hồ cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,89 tỷ đồng, tương đương 108,17 triệu đồng/m2).
Hiện nay, nguồn cung căn hộ trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tương đối dồi dào, nổi bật hơn hẳn so với các phường mới được hình thành từ các quận trung tâm trước đây như Hoàn Kiếm, Ba Đình hay Hai Bà Trưng, tuy nhiên giá bán không hề thua kém các khu vực này.
