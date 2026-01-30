Xe ga 247cc giá 56 triệu đồng đẹp đẳng cấp, trang bị chẳng kém Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade khuấy đảo thị trường

Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS chất như Honda SH, rẻ hơn SH Mode GĐXH - Xe ga 150cc đến từ thương hiệu rất nổi tiếng vừa chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ khiến cho cả Honda SH và Vario 160 rơi vào cảnh ‘thất sủng’.

Cyclone RT250E

Thương hiệu xe máy cao cấp Cyclone thuộc tập đoàn Zongshen của Trung Quốc vừa chính thức trình làng mẫu xe ga RT250E mới tại thị trường quê nhà.

Mặc dù giá bán của Cyclone RT250E chỉ tương đương Honda Vario 160 và Air Blade 160, nhưng mẫu xe tay ga mới này lại được nhà sản xuất trang bị động cơ có dung tích vượt trội cả Honda SH 160i. Cụ thể, Cyclone RT250E mới sử dụng động cơ XQ310 có dung tích thực tế 247cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng chất lỏng với công suất tối đa 26,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 24,5 Nm. Động cơ này cho phép Cyclone RT250E tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 11,4 giây và tốc độ tối đa đạt tới là 125 km/h.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cyclone RT250E đã có thể lập tức thu hút mọi ánh nhìn với ngôn ngữ thiết kế "cổ điển hiện đại". Thân xe được thiết kế hình giọt nước bo tròn, kết hợp với vòng đèn pha mạ crôm và lốp không săm viền trắng kiểu cổ điển, gợi lên vẻ quyến rũ của những chiếc xe tay ga cổ điển từ những năm 1970 và 80. Trong khi đó, cánh gió đuôi kiểu du thuyền 75 độ, đèn pha LED hình chữ nhật và các điểm nhấn mạ crôm được bố trí hợp lý tạo nên cảm giác hiện đại, thời thượng cho toàn bộ chiếc xe.

RT250E đáp ứng chính xác những nhu cầu cốt lõi của người lái.

Cyclone RT250E có 4 tùy chọn màu sắc trầm gồm Trắng Bình Minh, Bạc Titan, Xanh Bầu Trời và Xanh Băng Giá. Các tùy chọn màu này phù hợp với cả phong cách tối giản của việc đi lại trong thành phố và nhu cầu sử dụng cho những chuyến du lịch ngắn bằng xe máy, biến Cyclone RT250E thành một "biểu tượng phong cách di động" thực sự.

Về mặt thực dụng, RT250E đáp ứng chính xác những nhu cầu cốt lõi của người lái. Xe có chiều cao yên cực thấp là 750 mm, thân thiện với khách hàng châu Á, cho phép ngay cả những người dùng là nữ cũng có thể dễ dàng chống chân. Chiều cao yên thân thiện, kết hợp với chiều dài cơ sở ngắn 1.410 mm và trọng lượng 162 kg giúp Cyclone RT250E có được sự linh hoạt khi di chuyển trên đường phố thành phố, hay thực hiện những pha quay đầu xe trong các khu vực nhỏ hẹp.

Yên xe da màu nâu của Cyclone RT250E khá rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho cả người cầm lái và hành khách ngồi phía sau. Thiết kế sàn phẳng không những cung cấp không gian để chân thoải mái mà còn rất thuận tiện để chở thêm đồ khi cần thiết. Ngoài ra, với các tùy chọn thùng đựng đồ phía sau, giá đỡ phía sau hay móc treo túi giúp chiếc xe dễ dàng chuyển đổi giữa nhu cầu đi lại hàng ngày và du lịch, tối đa hóa tính thực dụng.

Cyclone RT250E đảm bảo nền tảng an toàn vững chắc cho người sử dụng

Nhằm giải quyết vấn đề "chân bị nóng quá" thường gặp ở các dòng xe tay ga cổ điển, mẫu xe Cyclone RT250E mới này được trang bị cấu trúc làm mát tối ưu với các ống dẫn khí độc lập và thiết kế luồng khí đa chiều ở hai bên khung xe, giúp giảm nhiệt độ động cơ hiệu quả khi di chuyển ở tốc độ cao và mang lại sự thoải mái hơn khi đi đường dài.

Nếu vẻ ngoài bắt mắt là điểm thu hút ban đầu của RT250E, thì các tính năng thông minh chính là điểm cốt lõi hứa hẹn sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán hàng của mẫu xe này. Là một mẫu xe thể hiện khái niệm "điều khiển thông minh" của Zongshen, bước đột phá lớn nhất của Cyclone RT250E nằm ở việc sở hữu các tính năng an toàn thông minh, vốn chỉ có trên các mẫu xe cao cấp và đắt tiền hơn.

Phiên bản Smart Edition được trang bị hệ thống radar sóng milimét 77GHz đạt chuẩn ô tô, một "kỳ tích an toàn" độc đáo trong phân khúc. Hệ thống này đạt chứng nhận an toàn chức năng ASIL-B, phạm vi phát hiện 130 mét và độ chính xác sai số chỉ 0,1 mét. Nó cung cấp 4 lớp bảo vệ: Phát hiện điểm mù (BSD), Hỗ trợ chuyển làn (LCA), Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) và Cảnh báo khởi động (SRW). Trong giao thông đô thị, các lớp bảo về này sẽ cung cấp cảnh báo thời gian thực về các phương tiện đang đến từ hai bên và phía sau, giảm đáng kể rủi ro an toàn khi chuyển làn và khởi động. Kết hợp với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn giống như Honda SH, Cyclone RT250E đảm bảo nền tảng an toàn vững chắc cho người sử dụng, dù là khi phanh trên bề mặt trơn trượt hay trong trường hợp tránh chướng ngại vật khẩn cấp.

Trải nghiệm thông minh không chỉ dừng lại ở sự an toàn khi Cyclone RT250E sở hữu cả hệ thống kết nối mạng T-BOX tiêu chuẩn, đi kèm với 2 năm sử dụng dữ liệu miễn phí và hỗ trợ các tính năng như chiếu bản đồ dẫn đường trên ứng dụng di động, hàng rào điện tử chống trộm, tra cứu trạng thái xe từ xa và nhắc nhở tin nhắn WeChat. Thậm chí, hệ thống này còn tích hợp cảnh báo lái xe mệt mỏi, cứu hộ khẩn cấp trong trường hợp ngã và trò chuyện thoại thời gian thực cho các chuyến đi nhóm, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất an toàn do cúi đầu nhìn điện thoại khi lái xe.

Phiên bản Smart Edition còn được trang bị camera hành trình 1080P với chế độ giám sát. Camera góc rộng 120 độ tự động ghi lại điều kiện đường xá, khóa video trong trường hợp phanh khẩn cấp và kích hoạt ghi hình cũng như thông báo đẩy khi xe đỗ do rung động, cung cấp khả năng thu thập bằng chứng tai nạn toàn diện và bảo vệ chống trộm xe.

Giá xe ga 247cc Cyclone RT250E

Xe sẽ được phân phối với 2 phiên bản gồm Modern Edition và Smart Edition có giá bán lần lượt tương ứng là 14.999 nhân dân tệ và 16.999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 56 triệu đồng và 64 triệu đồng).

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.