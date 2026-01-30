Giá vàng hôm nay 30/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC rơi mạnh xuống 177,1-180,1 triệu đồng/lượng, mất hơn 11 triệu đồng so với đỉnh lịch sử trên 191 triệu đồng thiết lập hôm qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tới 9h28' ngày 30/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 177,1-180,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 9,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 178-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 30/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 176,8-179,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 9,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji giảm 9,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên hôm qua, giao dịch ở mức 177-180 triệu đồng/lượng (mua - bán). Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu hạ 10,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC "sập mạnh". Vàng miếng SJC giao dịch ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, SJC giảm 5,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.
Đến 9h20, vàng miếng SJC tiếp tục rơi xuống còn 180,1 triệu đồng/lượng (bán ra) và 177,1 triệu đồng/lượng (mua vào). Như vậy, SJC giảm tới hơn 11 triệu/lượng từ mức đỉnh trên 191 triệu thiết lập vào hôm qua.
Ngày 29/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa tại mức 186,6-189,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Trong ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC có thời điểm được điều chỉnh lên mức 188,3-191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán)
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 186,3-189,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 5,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 6,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 186,4-189,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 7,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, chốt phiên ở mức 187,8-190,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 6h53 ngày 30/1, giá vàng thế giới đã đảo chiều sau khi rơi thẳng đứng. Giá vàng phục hồi về mức hơn 5.400 USD/ounce.
Lúc 23h30 ngày 29/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.289/ USD/ounce, giảm tới 2,3%. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York giảm 2,8%, xuống còn 5.248 USD/ounce.
Bitcoin (BTC) giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tại thị trường Mỹ, rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12, mất gần 3.000 USD chỉ trong vài giờ.
Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,45 điểm
Theo David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, thị trường đang chứng kiến một đợt bán tháo mạnh sau khi kim loại quý vừa thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới.
Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 17/1 giảm 1.000 đơn, xuống còn 209.000 đơn sau điều chỉnh theo mùa. Con số này phù hợp với kỳ vọng thị trường, trong bối cảnh các nhà kinh tế dự báo số đơn xin trợ cấp có thể tăng lên khoảng 206.000. Số liệu của tuần trước đó đã được điều chỉnh tăng mạnh lên 210.000 đơn.
