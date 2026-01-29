Xe máy điện giá 21,7 triệu đồng ở Việt Nam động cơ mạnh, pin khỏe, đi 100km/1 lần sạc đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện ở Việt Nam động cơ mạnh, pin khỏe, đi 100km/1 lần sạc đẹp như Air Blade

Pega NewTech – mẫu xe điện được nhiều người ví như "sát thủ tay ga điện"

Bên cạnh những mẫu xe nhỏ gọn hướng tới học sinh – sinh viên, nhóm xe điện dáng lớn, phong cách thể thao đang dần thu hút người dùng trưởng thành. Nổi bật trong phân khúc này là Pega NewTech – mẫu xe điện được nhiều người ví như "sát thủ tay ga điện" nhờ ngoại hình hầm hố, vận hành khỏe.

Không chạy theo phong cách nhẹ nhàng như nhiều mẫu xe điện phổ thông, Pega NewTech mang đến cảm giác gần giống một chiếc xe tay ga xăng truyền thống, từ tư thế lái, thân xe lớn cho đến các trang bị tiện nghi. Chính điều này giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn chuyển sang xe điện nhưng vẫn thích cảm giác chắc chắn, mạnh mẽ quen thuộc.

Pega NewTech mang đến cảm giác gần giống một chiếc xe tay ga xăng truyền thống

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất trên Pega NewTech chính là ngoại hình. Tổng thể xe mang dáng vẻ lớn, thân xe đầy đặn và các đường nét thiết kế gợi liên tưởng rõ rệt tới những mẫu tay ga xăng thể thao.Phần đầu xe được làm khá to, tạo cảm giác bề thế và chắc chắn khi nhìn trực diện. Kính chắn gió phía trước được trang bị sẵn, không chỉ tăng yếu tố thẩm mỹ mà còn giúp người lái hạn chế gió bụi khi di chuyển quãng đường dài.

Phía sau xe được vuốt gọn thể thao, kết hợp hệ thống đèn LED hiện đại giúp tổng thể vừa mạnh mẽ vừa trẻ trung. Kiểu dáng này đặc biệt phù hợp với người dùng nam giới hoặc những ai thích phong cách cá tính, khác biệt so với xe điện truyền thống.

Pega NewTech được tích hợp loa Bluetooth hai bên yếm xe,

Một điểm thú vị hiếm thấy trong phân khúc xe điện là Pega NewTech được tích hợp loa Bluetooth hai bên yếm xe, kèm bộ phát FM. Người dùng có thể nghe nhạc trực tiếp khi di chuyển – trải nghiệm khá giống các mẫu xe độ âm thanh nhưng được trang bị sẵn từ nhà sản xuất.

Xe có nhiều cách khởi động linh hoạt như remote điều khiển, chìa khóa cơ hoặc nút bấm điện tử, giúp việc sử dụng thuận tiện và hiện đại hơn. Ngoài ra, Pega NewTech còn được trang bị cổng sạc USB phía trước và trong cốp xe. Đặc biệt, khoang cốp có thêm đèn chiếu sáng nhỏ, hỗ trợ tìm đồ trong điều kiện thiếu sáng.

Về an toàn, Pega NewTech được trang bị hệ thống phanh thủy lực cho cả hai bánh giúp lực hãm ổn định và dễ kiểm soát hơn so với phanh cơ thường thấy trên nhiều mẫu xe điện giá rẻ. Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc đôi. Dù phần phuộc trước có kích thước hơi nhỏ so với tổng thể thân xe lớn nhưng về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị và đường bằng phẳng.

Pega NewTech được nhiều người đánh giá cao về sự thoải mái khi lái đường dài.

Dè chắn bùn phía trước được đặt khá thấp mang phong cách thể thao và giúp hạn chế bắn nước, bùn đất khi đi mưa là yếu tố khá quan trọng với điều kiện đường sá tại Việt Nam. Nhìn chung, về mặt an toàn cơ bản, Pega NewTech được đánh giá tốt trong tầm giá hơn 20 triệu đồng, đặc biệt nhờ hệ thống phanh dầu hai bánh vốn không phổ biến ở phân khúc phổ thông.

Ẩn dưới ngoại hình to bản của Pega NewTech là khối động cơ điện có công suất danh định khoảng 1.500W, có thể đạt mức tối đa lên tới 2.000W khi cần tăng tốc mạnh. Mô-men xoắn cực đại đạt khoảng 20,7 Nm.

Nhờ động cơ mạnh, Pega NewTech cho khả năng đề-pa nhanh, leo dốc tốt và duy trì tốc độ ổn định ngay cả khi chở thêm người phía sau. Đây là ưu điểm lớn so với nhiều mẫu xe điện công suất nhỏ thường hụt hơi khi lên cầu hoặc chở nặng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, trong điều kiện lý tưởng, xe có thể di chuyển khoảng 90 km cho mỗi lần sạc đầy. Đáng chú ý, Pega NewTech được trang bị 3 chế độ vận hành giúp người dùng linh hoạt lựa chọn giữa tiết kiệm điện và tăng hiệu suất. Cách vận hành này tạo cảm giác khá giống xe tay ga xăng hiện đại, giúp người dùng dễ làm quen.

Khi dung lượng điện yếu, xe sẽ tự động giảm dần tốc độ để kéo dài quãng đường di chuyển còn lại là một tính năng thông minh giúp người dùng có thêm thời gian tìm điểm sạc mà không bị tắt máy đột ngột.

Ngoài ra, hệ thống điện còn có chức năng tự ngắt khi bóp phanh, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Trong quá trình sử dụng thực tế, Pega NewTech được nhiều người đánh giá cao về sự thoải mái khi lái đường dài. Tay lái thiết kế hợp lý, yên xe dày và êm, vị trí để chân rộng rãi giúp người lái không bị mỏi khi di chuyển lâu.

Bộ loa Bluetooth tích hợp cũng là điểm cộng lớn cho những ai thích nghe nhạc khi đi đường giúp hành trình bớt nhàm chán. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng tồn tại một số hạn chế. Phần gồ yên xe khá cao, đôi khi gây khó chịu cho cả người lái lẫn người ngồi sau. Giảm xóc trước hơi cứng, khả năng hấp thụ dao động chưa thật sự mượt khi đi qua ổ gà lớn. Bánh sau có kích thước nhỏ hơn tổng thể thân xe, tạo cảm giác hơi mất cân đối.

Ngoài ra, không gian cốp chứa đồ khá hạn chế, không thật sự phù hợp với người dùng thường xuyên mang theo nhiều vật dụng là điểm trừ nhất định với nhóm khách hàng nữ.

Giá xe máy điện Pega NewTech

Với mức giá khoảng 21,7 triệu đồng, Pega NewTech đang nằm trong nhóm xe máy điện dáng lớn hiếm hoi vừa mạnh, vừa nhiều trang bị tiện nghi trong tầm tiền. So với các mẫu xe điện nhỏ gọn dưới 15 triệu đồng, NewTech vượt trội rõ rệt về sức mạnh và cảm giác lái chắc chắn.

Nếu bạn đang tìm một mẫu xe máy điện có ngoại hình giống xe ga xăng, vận hành khỏe, đi xa và nhiều tiện ích giải trí, Pega NewTech là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong phân khúc hơn 20 triệu đồng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.