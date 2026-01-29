Giá vàng hôm nay 29/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng tăng mạnh lên hơn 184 triệu đồng/lượng.

Trong nước, đầu phiên giao dịch 29/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 187,2-190,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 187,2-190 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới.

Đầu giờ sáng 29/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 186,8-189,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 186,5-189,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 7,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 187,2-190,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên giao dịch 28/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 28/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 181,7-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 6,9 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 28/1, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 180,7-183,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6,6 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 7,1 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 7 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6 triệu đồng so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay tăng mạnh, vượt 5.500 USD/ounce. Lúc 8h39' ngày 29/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.523,6 USD/ounce, tăng 443,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 29/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 175,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tính đến 6h45' ngày 29/1 (giờ Việt Nam) tăng vọt hơn 100 USD/ounce lên trên 5.500 USD/ounce.

Lúc 20h15' ngày 28/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 5.080 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.300 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tối 28/1 cao hơn khoảng 21,8% (tương đương tăng 945 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 167,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 28/1.