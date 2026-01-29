Giá vàng hôm nay 29/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC trong nước có mức điều chỉnh đáng chú ý, thêm 5,5-6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Trong nước, đầu phiên giao dịch 29/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 187,2-190,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 187,2-190 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới.
Đầu giờ sáng 29/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 186,8-189,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 186,5-189,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 7,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 187,2-190,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong phiên giao dịch 28/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 7 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 28/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 181,7-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 6,9 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 28/1, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 180,7-183,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6,6 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 7,1 triệu đồng chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 7 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 180-183 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6 triệu đồng so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay tăng mạnh, vượt 5.500 USD/ounce. Lúc 8h39' ngày 29/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.523,6 USD/ounce, tăng 443,6 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 29/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 175,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Giá vàng thế giới tính đến 6h45' ngày 29/1 (giờ Việt Nam) tăng vọt hơn 100 USD/ounce lên trên 5.500 USD/ounce.
Lúc 20h15' ngày 28/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 5.080 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.300 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tối 28/1 cao hơn khoảng 21,8% (tương đương tăng 945 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 167,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 28/1.
