Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda thiết kế cổ điển, trang bị an toàn sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air Blade
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda mang thiết kế retro lạ mắt, ABS 2 kênh và TCS tiêu chuẩn, giá dự kiến khoảng 56 triệu đồng.
Xe ga 150cc của Honda thiết kế cổ điển, trang bị an toàn sánh ngang SH
Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, NWF150, mẫu xe tay ga 150cc phong cách retro đầu tiên của Wuyang-Honda sẽ chính thức được trình làng vào ngày 22/1/2026.
Dựa trên những hình ảnh đã được hé lộ, Wuyang-Honda NWF150 có ngoại hình trông đặc biệt hài hòa, với đèn pha LED tròn và viền giả da ở hai bên, tạo ra một phong cách riêng biệt. Điểm thú vị nhất là gương chiếu hậu được thiết kế giống như một chiếc gậy golf – một điều hiếm thấy ở những chiếc xe tay ga nhỏ.
Nhà sản xuất cũng đã chuẩn bị một loạt các tùy chọn phụ kiện cho Wuyang-Honda NWF150. Với các phiên bản khác nhau, mẫu xe này sẽ có thêm thùng đựng đồ phía sau, thanh bảo vệ hoặc kính chắn gió nhỏ. Wuyang-Honda NWF150 mới cũng sẽ có nhiều màu sắc để lựa chọn, bao gồm đen, xám bạc và xanh đậm, có thể đáp ứng sở thích của nhiều khách hàng khác nhau.
Về sức mạnh, Wuyang-Honda NWF150 sẽ sử dụng động cơ xi-lanh đơn eW15 dung tích 150cc, làm mát bằng nước, cho công suất tối đa 15,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm. Hệ thống truyền động này cũng đã được sử dụng trong các mẫu xe 150cc khác của Honda và vận hành khá ổn định. NWF150 cũng được trang bị chức năng dừng/khởi động tự động khi xe dừng, giúp tiết kiệm nhiên liệu khi chờ đèn đỏ.
Các tính năng an toàn trên Wuyang-Honda NWF150 khá đầy đủ, với hệ thống ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe. Điều này đặc biệt hữu ích cho người mới bắt đầu, mang lại sự an tâm khi lái xe trên đường trơn trượt. Có thể thấy trang bị an toàn của Wuyang-Honda NWF150 vượt trội hơn Honda SH Mode và thậm chí có khả năng sánh ngang Honda SH 160i, mẫu xe vẫn mệnh danh là “vua xe ga” tại thị trường Việt Nam.
Phiên bản Wuyang-Honda NWF150 cao cấp hơn cung cấp nhiều tính năng hơn nữa. Có tin đồn rằng NWF150 sẽ bao gồm camera phía trước tích hợp chức năng camera hành trình, giúp việc đi lại hàng ngày thuận tiện hơn. Màn hình màu TFT hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh cũng được trang bị. Sau khi kết nối với hệ thống "WILINK", người dùng có thể sử dụng điện thoại để kiểm tra vị trí và thông tin trạng thái của xe. Các tính năng thiết thực khác như tay lái có sưởi và hệ thống giám sát áp suất lốp cũng dự kiến sẽ có trên phiên bản cao cấp.
Giá xe ga 150cc Honda NWF150
Về giá bán, dựa trên NWT150, một mẫu xe tay ga vốn sử dụng cùng nền tảng với Wuyang-Honda NWF150 có giá khởi điểm 14.980 nhân dân tệ, giới chuyên môn nước bạn tin rằng giá khởi điểm của NWF150 cũng sẽ vào khoảng 15.000 nhân dân tệ (khoảng 56 triệu đồng). Tuy nhiên, cần phải chờ tới ngày Wuyang-Honda NWF150 chính thức ra mắt, chúng ta mới có thể biết mức giá thật sự của “tân binh” này.
Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam
Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.
Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km
X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.
Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.
Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.
Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.
Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.
Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km
Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.
Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.
Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...
Honda SH350i: 3,906 lít/100km
Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.
SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.
Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.
Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.
Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km
Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.
Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.
Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).
Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.
