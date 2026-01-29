Xe ga 150cc giá 56 triệu đồng của Honda đẹp long lanh, có ABS 2 kênh, TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc của Honda đẹp long lanh, có ABS 2 kênh, TCS như SH

Wuyang-Honda NWF150

Mẫu xe tay ga kiểu dáng retro NWF150 mới vừa chính thức được liên doanh Wuyang-Honda giới thiệu tới công chúng Trung Quốc tại buổi ra mắt tại Thâm Quyến.

Về thiết kế, ngoại hình của Wuyang-Honda NWF150 lấy cảm hứng từ môn thể thao cưỡi ngựa, kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh lịch và sức mạnh. “Tân binh” này sở hữu các đường nét thân xe giống như những đường gân cơ bắp của một con ngựa đang phi nước đại. Ở phía trước, mẫu xe này được trang bị đèn pha LED với thiết kế hình tròn hoài cổ. Các tấm ốp giả da và những chi tiết mạ chrome được nhà sản xuất khéo léo bố trí để mang lại vẻ ngoài bắt mắt và cảm giác cao cấp cho NWF150.

“Trái tim” của Wuyang-Honda NWF150 là khối động cơ eW15 xi-lanh đơn, dung tích 149,7cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này mang tới công suất tối đa 15,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm. Sức mạnh này không thua kém nhiều so với Honda SH 160i và có thể sánh ngang với Air Blade 160.

Nhà sản xuất cũng không quên tích hợp cho Wuyang-Honda NWF150 hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả khi thường xuyên phải dừng đèn đỏ. Khi chạy đường dài, phản ứng ga cho cảm giác như được giải phóng đột ngột, giúp việc vượt xe trở nên mượt mà.

Wuyang-Honda NWF150 sử dụng khung xe phẳng, giúp hạ thấp trọng tâm xuống mức cực thấp, cho phép ngay cả những tay lái mới cũng dễ dàng điều khiển xe vào cua một cách hoàn hảo. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại với màn hình TFT dọc 7 inch có thể thay đổi giao diện với 2 chủ đề. Màn hình này còn hỗ trợ phản chiếu màn hình điện thoại để điều hướng, giám sát áp suất lốp và hiển thị thời tiết…

Các tính năng an toàn mà Wuyang-Honda NWF150 sở hữu cũng rất đáng gờm với phanh đĩa trước/sau, tích hợp hệ thống ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tương tự Honda SH. Những công nghệ này giúp việc lái xe trong mưa bớt căng thẳng hơn, an toàn hơn. Phiên bản PRO cao cấp nhất còn được bổ sung tay lái và yên xe có sưởi, sẽ rất thích hợp với khách hàng sống ở địa phương có mùa đông lạnh giá.

Wuyang-Honda NWF150 phiên bản Smart được trang bị camera hành trình 1080P tiêu chuẩn

Wuyang-Honda NWF150 phiên bản Smart được trang bị camera hành trình 1080P tiêu chuẩn, giúp dễ dàng ghi lại cảnh đẹp dọc đường, cũng như hỗ trợ thu thập bằng chứng trong trường hợp xảy ra sự cố trên đường. Phiên bản PRO còn tiến xa hơn nữa khi được trang bị radar sóng milimet, cho phép giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm khi chuyển làn và cảnh báo va chạm phía sau. Khi có xe đang tiến đến nhanh từ phía sau, đèn xi nhan phía sau sẽ nhấp nháy liên tục để cảnh báo. Tính năng này thực sự hiếm thấy ở các dòng xe tay ga 150cc, giúp tối đa hóa sự an toàn.

NWF150 có sẵn nhiều phương thức mở khóa, bao gồm: Khởi động không cần chìa khóa, sử dụng thẻ NFC, Bluetooth và ứng dụng di động. Người dùng thậm chí có thể chia sẻ khóa Bluetooth của mình với bạn bè một cách vô cùng tiện lợi.

Tính thực dụng của NWF150 cũng ấn tượng không kém. Theo nhà sản xuất, bình xăng của mẫu xe này có dung tích lên tới 8,3L, cho phép xe chạy được hơn 350 km khi đổ đầy nhiên liệu. Cốp chứa đồ dưới yên xe dung tích 28L khá rộng rãi, kết hợp với chỗ để chân phẳng dài 290 mm và rộng 420mm, cho phép người dùng mang theo khá nhiều đồ đạc khi cần. Hơn nữa, Wuyang-Honda NWF150 có thể được trang bị thêm thùng đựng đồ phía sau và kính chắn gió, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày và những chuyến đi du lịch ngắn bằng xe máy.

Giá xe ga 150cc Wuyang-Honda NWF150

Xe sẽ được phân phối với 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Smart và Pro có giá bán lần lượt tương ứng là 14.980 nhân dân tệ, 16.780 nhân dân tệ và 17.980 nhân dân tệ (khoảng 56 triệu đồng, 63 triệu đồng và 67,5 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



