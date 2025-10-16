Mới nhất
Xôn xao hình ảnh nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê ở Hà Nội

Thứ năm, 18:35 16/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Nghi mâu thuẫn trong lúc giao dịch tiền ảo, hai nhóm người tranh nhau nhặt từng cọc tiền, gây ra cảnh hỗn loạn tại một quán cà phê ở xã Gia Lâm (TP Hà Nội).

Ngày 16/10, mạng xã hội chia sẻ bài đăng kèm đoạn video dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nhóm người giằng co, tranh nhau nhặt từng cọc tiền tại một quán cà phê, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Theo nội dung bài đăng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 15/10, tại một khu đô thị cao cấp ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội. Hai nhóm người hẹn nhau mua bán USDT (tiền ảo) tại quán cà phê sau đó bất ngờ xảy ra mâu thuẫn trong quá trình giao dịch.

Đoạn video ghi lại cảnh hỗn loạn khi nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê được chia sẻ trên MXH.

"Bên bán thì bảo chuyển rồi nên thu tiền mặt, bên mua thì bảo chưa nhận được. Có dấu hiệu lừa đảo", nội dung bài đăng cho biết.

Sự việc sau đó trở nên hỗn loạn, một phụ nữ mặc áo kẻ bị một người khác giữ lại, liên tục kêu "Gọi công an đến". Xung quanh, nhiều người nhặt những cọc tiền vung vãi trên sàn, bỏ vào túi. Một số người cố can ngăn nhưng không kiểm soát được tình hình.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên quán cà phê đã liên hệ ngay cho lực lượng chức năng. Hiện vụ việc đang được Công an xã Gia Lâm phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an thành phố xác minh, làm rõ.

Xôn xao hình ảnh nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê ở Hà Nội - Ảnh 1.Xôn xao cảnh nam thanh niên cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp lái xe ôm công nghệ giữa đường

GĐXH - Sau va chạm giao thông giữa 2 xe máy, nam thanh niên cầm mũ bảo hiểm lao tới đánh liên tiếp vào đầu của tài xế xe ôm công nghệ. Sau khi được người đi đường can ngăn, nam thanh niên đã lập tức lên xe máy rời đi.

Trung Sơn
Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nước

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nước

Đời sống - 1 giờ trước

Hiện, trên địa bàn xã Phú Lộc có khoảng 3.700 học sinh trên địa bàn được cho nghỉ học từ sáng ngày 16/10. Đối với những học sinh đã đến trường, chính quyền xã yêu cầu các trường chỉ cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón, trường hợp chưa có người đón sẽ được giữ lại tại trường để đảm bảo an toàn.

Gia Lai: Xác minh video nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ đánh đập

Gia Lai: Xác minh video nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ đánh đập

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện lãnh đạo UBND xã KBang (tỉnh Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh clip nữ chủ tiệm spa bị chồng cũ hành hung, đánh đập lan truyền trên mạng trong những ngày qua.

Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ khiến dân khổ vì mùi hôi nhiều năm

Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ khiến dân khổ vì mùi hôi nhiều năm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sống giữa “vòng vây” mùi hôi từ trại gà không phép, người dân thôn Đất Đỏ (xã Liên Sơn, Phú Thọ) nhiều năm mệt mỏi kiến nghị. Đến nay, sai phạm mới được phanh phui.

Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân

Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị. Trên người nạn nhân mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không tìm thấy giấy tờ tùy thân, trong túi có 100 ngàn đồng.

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào ngày Âm lịch đặc biệt không chỉ có năng lực mà còn thể hiện phong thái làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đáng tin cậy.

Những quy định mới nào về bảo hiểm xe máy có hiệu lực mà người dân phải lưu ý?

Những quy định mới nào về bảo hiểm xe máy có hiệu lực mà người dân phải lưu ý?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, bảo hiểm xe máy là một trong những giấy tờ bắt buộc người điều khiển xe máy phải mang khi tham gia giao thông. Loại giấy tờ này được quy định cụ thể như thế nào, bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan để bạn đọc tham khảo.

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Đời sống - 12 giờ trước

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D – người bố trong vụ ôm hai con nhảy cầu gây xôn xao dư luận.

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra không được hưởng vận may sớm. Họ phải đi qua nhiều năm tháng vất vả, thử thách, nhưng càng về sau, cuộc đời lại càng nở rộ như hoa cuối mùa, muộn mà rực rỡ.

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi vào bệnh viện thăm bà nội buổi chiều tối, bé gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ ở Hà Tĩnh bị lạc đường rồi đi nhầm lên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, đưa cháu bé tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Video: Khoảnh khắc cựu thiếu tá quân y cứu sống du khách gặp nạn khi tắm biển Côn Đảo

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Một nữ du khách khi tắm biển tại Côn Đảo bị sóng cuốn xa bờ, chìm xuống nước đã được cựu thiếu tá quân y kịp thời cứu sống.

