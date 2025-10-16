Xôn xao hình ảnh nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê ở Hà Nội
GĐXH - Nghi mâu thuẫn trong lúc giao dịch tiền ảo, hai nhóm người tranh nhau nhặt từng cọc tiền, gây ra cảnh hỗn loạn tại một quán cà phê ở xã Gia Lâm (TP Hà Nội).
Ngày 16/10, mạng xã hội chia sẻ bài đăng kèm đoạn video dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nhóm người giằng co, tranh nhau nhặt từng cọc tiền tại một quán cà phê, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.
Theo nội dung bài đăng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 15/10, tại một khu đô thị cao cấp ở xã Gia Lâm, TP Hà Nội. Hai nhóm người hẹn nhau mua bán USDT (tiền ảo) tại quán cà phê sau đó bất ngờ xảy ra mâu thuẫn trong quá trình giao dịch.
Đoạn video ghi lại cảnh hỗn loạn khi nhóm người tranh nhau nhặt tiền tại quán cà phê được chia sẻ trên MXH.
"Bên bán thì bảo chuyển rồi nên thu tiền mặt, bên mua thì bảo chưa nhận được. Có dấu hiệu lừa đảo", nội dung bài đăng cho biết.
Sự việc sau đó trở nên hỗn loạn, một phụ nữ mặc áo kẻ bị một người khác giữ lại, liên tục kêu "Gọi công an đến". Xung quanh, nhiều người nhặt những cọc tiền vung vãi trên sàn, bỏ vào túi. Một số người cố can ngăn nhưng không kiểm soát được tình hình.
Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên quán cà phê đã liên hệ ngay cho lực lượng chức năng. Hiện vụ việc đang được Công an xã Gia Lâm phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an thành phố xác minh, làm rõ.
