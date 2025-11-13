Xuất hiện ngân hàng có lãi suất cao tới 7,7 - 9% khi gửi tiết kiệm 12 tháng

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Làn sóng tăng lãi suất huy động lan rộng trên diện rộng

Dù không trực tiếp tăng lãi suất huy động, một số ngân hàng, trong đó có nhóm Big4, lại đang đẩy mạnh thu hút tiền gửi thông qua các chương trình tặng lãi suất hoặc quà tặng cho người gửi tiền.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng "Tiết kiệm hôm nay - Rinh ngay quà tặng" với hơn 3.300 giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng lên đến 9,7 tỷ đồng.

Theo đó, từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026 (hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết mã dự thưởng), khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm từ 8 triệu đồng (kỳ hạn 6 tháng), 10 triệu đồng (kỳ hạn 9 tháng), 15 triệu đồng (kỳ hạn 12 tháng) tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc sẽ nhận được mã dự thưởng để có cơ hội trúng giải.

Chương trình này có 1 giải đặc biệt gồm 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng; 9 giải nhất, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; 60 giải nhì, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng; 300 giải ba, mỗi giải 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và 3.000 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Trước đó, hai ngân hàng trong nhóm Big4 cũng công bố các chương trình tặng quà "khủng" cho khách hàng gửi tiền trong tháng 10 là VietinBank và Vietcombank, cho thấy cuộc đua huy động tiền gửi cuối năm đang trở nên ngày càng quyết liệt.

Với VietinBank, khách hàng gửi tiết kiệm trong tháng 10 được ngân hàng tặng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tới 800.000 đồng.

Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại quầy từ 200 triệu đồng, kỳ hạn từ 1-36 tháng, có thể nhận được quà tặng trị giá từ 50.000 đồng đến 800.000 đồng. Giá trị quà tặng tùy thuộc vào lượng tiền gửi cũng như phương thức tính lãi suất tiền gửi do khách hàng lựa chọn (lãi trả sau/trả trước/trả định kỳ).

Khách hàng gửi từ 200 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên sẽ được VietinBank tặng tài khoản số đẹp trị giá 5 triệu đồng.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến cũng sẽ được VietinBank nhân đôi điểm Loyalty khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ 1 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ngoài ra, VietinBank cũng công bố mức lãi suất ngân hàng cao hơn từ 0,3-1%/năm so với niêm yết khi khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 1 tháng đến 10 tháng.

Với Vietcombank, từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10 vừa qua ngân hàng tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi cho khách hàng.

Với khoản tiền gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trực tuyến từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng được cấp mã dự thưởng. Trong đó, có 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Các ngân hàng quy mô nhỏ cũng tăng tốc hút vốn nhàn rỗi bằng nhiều hình thức khuyến khích khác nhau. Vikki Bank, ngân hàng số thuộc hệ sinh thái HDBank, gần đây liên tục livestream vào 20h tối các ngày trong tuần để giới thiệu về những chương trình ưu đãi.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 13/11/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,4 4,55 5,8 5,85 6 6,3 BAOVIETBANK 4 4,45 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 4,3 4,5 5,3 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,9 4,2 5,3 5,3 5,4 5,5 MB 3,9 4,2 4,9 4,9 5,2 5,3 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 4,15 4,2 5,2 5,2 5,3 6 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,8 4,1 5 5,2 5,6 6,3 SACOMBANK 4 4,2 5 5,1 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,1 4,15 5,2 5,3 5,4 5,6 TECHCOMBANK 3,95 4,75 5,45 4,95 5,75 5,25 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,8 4 4,8 4,8 5 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,55 5,9 5,8 6,1 6,2 VPBANK 4,3 4,4 5,3 5,3 5,5 5,5

Lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này hiện lên đến 6,1%/năm, đồng thời khách hàng còn được cộng thêm lãi suất 0,2%/năm khi gửi tiết kiệm trong tháng 11.

Đáng chú ý, khách hàng gửi tiết kiệm từ 20 triệu đồng trở lên tại Vikki Bank sẽ có cơ hội trúng vàng, giải đặc biệt lên đến 10 lượng.

Tính đến nay, đã có 11 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động trong tháng 11 gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank và KienlongBank.

Ngân hàng có lãi suất cao tới 7,7 - 9% khi gửi 12 tháng

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,3% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,8% khi khách hàng gửi tiền online và 5,7% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 6%; 6,27%; 6,31%.

Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,46 - 6,5%/năm.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,1%/năm ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,3%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 11,9 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.



