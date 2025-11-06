Có tới hai ngân hàng trả lãi 6,8% khi gửi 100 triệu đồng

Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5% GĐXH - Một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, nhưng khách hàng phải đáp ứng điều kiện đặc biệt như số tiền gửi rất lớn.

Lãi suất ngân hàng hôm nay





Lãi suất gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng gia tăng





Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố tăng lãi suất 0,15%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng và 0,2%/năm với kỳ hạn 6 tháng, áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do HDBank niêm yết, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 4,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng tăng lên 4,3%/năm và kỳ hạn 6 tháng tăng lên 5,5%/năm.

Lãi suất các kỳ hạn còn lại được HDBank giữ nguyên: Kỳ hạn 7-11 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 6,1%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,5%/năm.

Với lãi suất huy động tại quầy, sau khi tăng thêm 0,15%/năm lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất là 3,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,6%/năm và kỳ hạn 6 tháng mới nhất là 5,4%/năm.

Lãi suất các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên: Kỳ hạn 7-11 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,4%/năm.

Không chỉ HDBank, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn. Mức tăng 0,1%/năm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng và tăng 0,2%/năm với kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của GPBank, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ đã tăng lên 3,9%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng đồng loạt tăng lên 4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn từ 6-8 tháng cũng đã được neo ở mức 5,55%/năm sau khi tăng thêm 0,2%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng là 5,65%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi trực tuyến tại GPBank là 5,85%/năm sau khi lãi suất kỳ hạn 12-36 tháng đồng loạt được niêm yết tại mức này.

Với mức tăng tương tự, 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng và 0,2%/năm kỳ hạn 6-36 tháng, lãi suất tiết kiệm tại quầy của GPBank được điều chỉnh như sau: Lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ là 3,65%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,75%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 3,85%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,2%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 5,4%/năm.

Mức tăng lãi suất tiền gửi cũng diễn ra với sản phẩm Tiết kiệm Phát tài của GPBank, tăng 0,1%/năm kỳ hạn 1-5 tháng và tăng 0,2%/năm kỳ hạn 6-13 tháng.

Với sản phẩm này, GPBank trả lãi suất bậc thang: Dưới 100 triệu đồng; từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất dành cho tiền gửi dưới 100 triệu đồng, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 3,65%/năm, kỳ hạn 3 tháng tăng lên 3,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng tăng lên 5,1%/năm, kỳ hạn 9 tháng tăng lên 5,2%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng tăng lên 5,4%/năm.

Lãi suất áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng lần lượt cao hơn 0,05%/năm và 0,15%/năm so với lãi suất áp dụng cho tiền gửi dưới 100 triệu đồng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/11/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,4 4,55 5,8 5,85 6 6,3 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 4,3 4,5 5,3 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,9 4,2 4,9 4,9 5,2 5,3 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,8 4,1 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,1 4,15 5,2 5,3 5,4 5,6 TECHCOMBANK 3,75 4,45 5,45 4,95 5,55 5,05 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,8 4 4,8 4,8 5 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,55 5,9 5,8 6,1 6,2 VPBANK 4,3 4,4 5,3 5,3 5,5 5,5

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên: Kỳ hạn 1-3 tháng 3,9%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,35%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,45%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng là 5,65%/năm.

Như vậy, từ đầu tháng 10 đến nay đã có 5 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: VPBank, MB, HDBank, GPBank và BVBank.

Lãi suất cao nhất 6,7–6,8% tại 2 ngân hàng

Mới đây, Nam A Bank thông báo phát hành chứng chỉ tiền gửi VND đợt hai năm 2025 với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng. Sản phẩm áp dụng cho khách hàng mua tối thiểu từ 100 triệu đồng, thời gian phát hành kéo dài từ ngày 20.10.2025 đến ngày 20.01.2026.

Chứng chỉ tiền gửi được thiết kế với các kỳ hạn 6, 9, 12, 15 và 18 tháng, áp dụng hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 6%/năm (lãi hàng tháng 5,92%/năm); kỳ hạn 9 tháng là 6,3%/năm (lãi hàng tháng 6,17%/năm); kỳ hạn 12 tháng là 6,4%/năm (lãi hàng tháng 6,21%/năm); kỳ hạn 15 tháng là 6,5%/năm (lãi hàng tháng 6,26%/năm); và kỳ hạn 18 tháng đạt mức 6,7%/năm (lãi hàng tháng 6,4%/năm).

Bên cạnh đó, Viet A Bank cũng ghi nhận mức lãi suất cao nhất lên tới 6,8%/năm cho sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài, kỳ hạn 18 tháng. Sản phẩm yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, giao dịch tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ. Ở các kỳ hạn khác, Viet A Bank áp dụng mức 6%/năm kỳ hạn 6 tháng; 6,1%/năm kỳ hạn 7 tháng; 6,5%/năm kỳ hạn 12 tháng; 6,6%/năm kỳ hạn 13 tháng; và 6,7%/năm kỳ hạn 15 tháng.

Hiện mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường dao động từ 6–9%/năm, tuy nhiên phần lớn chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng có số dư rất lớn hoặc theo chương trình ưu đãi riêng.

Tại PVcomBank, mức lãi suất đặc biệt 9%/năm dành cho kỳ hạn 12–13 tháng, áp dụng khi khách hàng gửi tiền tại quầy và duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng. HDBank đang niêm yết lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; điều kiện đi kèm là khách hàng duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất 7,5%/năm với kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, số tiền gửi tối thiểu 999 tỉ đồng. Bac A Bank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất 6,5%/năm cho kỳ hạn 18–36 tháng; lãi suất 6,3%/năm cho kỳ hạn 13–15 tháng; 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; 6,05%/năm kỳ hạn 9–11 tháng; và 6%/năm kỳ hạn 6–8 tháng.

IVB áp dụng mức lãi suất 6,15%/năm với kỳ hạn 36 tháng, yêu cầu khoản tiền gửi từ 1.500 tỉ đồng trở lên. Trong khi đó, ACB áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ khi khách hàng duy trì số dư từ 200 tỉ đồng trở lên.

Tại LPBank, khách hàng gửi tiền từ 300 tỉ đồng trở lên được áp dụng mức lãi suất 6,5%/năm khi lĩnh lãi cuối kỳ; mức 6,3%/năm nếu lĩnh lãi hàng tháng; và 6,07%/năm nếu lĩnh lãi đầu kỳ.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng đẩy mạnh huy động nguồn vốn trung và dài hạn, nhóm lãi suất từ 6%/năm trở lên tiếp tục được nhiều tổ chức tín dụng duy trì, đặc biệt ở kỳ hạn dài, chủ yếu theo hình thức niêm yết đại trà và không yêu cầu điều kiện đặc biệt.

Vikki Bank đang áp dụng mức 6%/năm kỳ hạn 6 tháng; và 6,2%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng. Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho các kỳ hạn 12–18 tháng và 24–36 tháng.

HDBank áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 15 tháng và 6,1%/năm kỳ hạn 18 tháng. BVBank niêm yết lãi suất 6,1%/năm kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm kỳ hạn 48 tháng. Viet A Bank duy trì mức lãi suất 6,0%/năm ở kỳ hạn 36 tháng.

Bac A Bank áp dụng lãi suất 6%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng; 6,1%/năm kỳ hạn 13–15 tháng; và 6,3%/năm ở kỳ hạn 18–36 tháng.

Gửi 100 triệu đồng 18 tháng lãi cao nhất bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 100 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 18 tháng và hưởng lãi suất 6,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 6,8%/12 x 18 = 10,2 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.