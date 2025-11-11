Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 9%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngoài 5 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động kể từ tháng 11, thị trường ghi nhận thêm 3 ngân hàng tăng lãi suất là Techcombank, BaoViet Bank và PVCombank.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân mới được Techcombank công bố, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,2%/năm lên 3,95%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,3%/năm lên 4,75%/năm - mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.
Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 4-5 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%/năm, lên 4,35%/năm.
Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 12-36 tháng cũng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm. Theo đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng mới nhất là 5,75%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng là 5,25%/năm.
Techcombank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-11 tháng. Hiện lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 5,45%/năm, trong khi kỳ hạn 7-11 tháng được niêm yết thấp hơn ở mức 4,95%/năm.
Đây là lần tăng lãi suất tiền gửi lần thứ hai liên tiếp chỉ trong ít ngày, khi cuối tháng 10 vừa qua Techcombank đã tăng 0,3%/năm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng, đồng thời tăng 0,2%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.
Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) cũng chính thức tăng lãi suất tiền gửi sau hơn 7 tháng giữ nguyên biểu lãi suất.
Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân mới nhất của BaoViet Bank, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,5%/năm lên 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm lên 4,2%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 3, 4, 5 tháng cùng tăng thêm 0,1%/năm, lần lượt niêm yết tại 4,45%/năm, 4,5%/năm và 4,6%/năm.
Tuy nhiên, BaoViet Bank giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Cụ thể, kỳ hạn 6-8 tháng là 5,45%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,8%/năm và cao nhất là 5,9%/năm thuộc về kỳ hạn 13-36 tháng.
Cùng tăng lãi suất tiết kiệm còn có Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank). Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm (kể từ tháng 8/2024) nhà băng này thay đổi biểu lãi suất.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 10/11/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4,4
|4,55
|5,8
|5,85
|6
|6,3
|BAOVIETBANK
|4
|4,45
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|4,3
|4,5
|5,3
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,9
|4,2
|4,9
|4,9
|5,2
|5,3
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4,1
|4,3
|5,45
|5,55
|5,7
|5,7
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,8
|3,9
|5
|5,2
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4
|4,2
|5
|5,1
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|4,1
|4,15
|5,2
|5,3
|5,4
|5,6
|TECHCOMBANK
|3,95
|4,75
|5,45
|4,95
|5,75
|5,25
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,9
|5,45
|5,8
|5,8
|VIB
|3,8
|4
|4,8
|4,8
|5
|5,3
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,35
|4,55
|5,9
|5,8
|6,1
|6,2
|VPBANK
|4,3
|4,4
|5,3
|5,3
|5,5
|5,5
Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân, PVCombank đồng loạt tăng thêm 0,5%/năm lãi suất các kỳ hạn từ 1-36 tháng.
Với mức tăng này, lãi suất huy động cao nhất do PVCombank niêm yết lên đến 6,3%/năm với tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 15-36 tháng. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của các ngân hàng hiện nay.
Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận lãi suất cao tới 9%
Theo khảo sát của PV Báo Lao Động ngày 10.11, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,3% khi gửi tiền tại quầy.
Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,8% khi khách hàng gửi tiền online và 5,7% khi gửi tiền tại quầy.
Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 6%; 6,27%; 6,31%.
Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,46 - 6,5%/năm.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,1%/năm ở kỳ hạn 12, 13 tháng.
BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,3%/năm ở kỳ hạn từ 18-36 tháng.
Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?
Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
200 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 11,9 triệu đồng.
Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
400 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
