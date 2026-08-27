Xuất hiện ô tô điện 16 chỗ ở Việt Nam đi hơn 450 km/sạc, camera 360 độ, ga tự động, giá tốt 1,29 tỷ đồng

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Ô tô điện 16 chỗ ở Việt Nam đi hơn 450 km/sạc, camera 360 độ, ga tự động

Xe điện KimMai9 EV

Thị trường xe điện Việt Nam vừa có thêm một lựa chọn đáng chú ý ở nhóm phương tiện vận tải hành khách. Theo đó, thương hiệu ô tô Kim Long giới thiệu dòng minibus KimMai9 với hai lựa chọn hệ truyền động, gồm phiên bản động cơ diesel và phiên bản thuần điện KimMai9 EV.

Sự xuất hiện của KimMai9 EV đáng chú ý khi phân khúc minibus 16 chỗ tại Việt Nam hiện chủ yếu vẫn sử dụng động cơ đốt trong, với những cái tên quen thuộc như Ford Transit hay Hyundai Solati. Mẫu xe mới hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, đưa đón hành khách, doanh nghiệp và dịch vụ du lịch.

Về ngoại hình, KimMai9 sở hữu kiểu dáng đặc trưng của một mẫu minibus với thân xe cao, vuông vức nhằm tối ưu không gian sử dụng. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 6.000 x 2.070 x 2.675 mm, khoảng sáng gầm 150 mm.

Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng công nghệ LED. Cụm đèn báo rẽ tạo hình chữ T giúp phần đầu xe có điểm nhận diện riêng. Xe sử dụng bộ la-zăng hợp kim nhôm kích thước 16 inch, kết hợp lốp 235/65.

Một trang bị đáng chú ý là cửa trượt kết hợp bệ bước điện, hỗ trợ hành khách lên xuống thuận tiện hơn. Đây cũng là chi tiết có giá trị thực tế với xe thường xuyên khai thác dịch vụ và phải đón trả khách liên tục.

Pin hơn 100 kWh, chạy trên 450km sau một lần sạc

Bên trong, KimMai9 được bố trí cấu hình ghế 3:3:3:4, toàn bộ ghế hành khách bọc da. Khu vực người lái có ghế chỉnh điện 6 hướng, vô-lăng trợ lực điện và hỗ trợ điều chỉnh vị trí.

Điểm nhấn trên bảng táp-lô là cụm hai màn hình kích thước 12,3 inch, tạo diện mạo hiện đại hơn cho khoang lái của một mẫu xe thương mại. Cách bố trí này cũng giúp người lái dễ dàng theo dõi thông tin vận hành và các tính năng trên xe.

Với kích thước thân xe dài 6 mét cùng cấu hình 16 chỗ, KimMai9 sẽ trực tiếp bước vào nhóm sản phẩm đang có sự hiện diện của những mẫu minibus quen thuộc tại Việt Nam.

Khác biệt lớn nhất của KimMai9 EV nằm ở hệ truyền động thuần điện. Xe sử dụng bộ pin LFP do BYD cung cấp với dung lượng 100,64 kWh.

Theo thông số được công bố, bộ pin này cho phép xe di chuyển hơn 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu phạm vi thực tế đáp ứng tốt nhu cầu khai thác, đây có thể là lợi thế đáng kể với các doanh nghiệp vận tải chạy tuyến cố định, đưa đón nhân viên, học sinh hoặc phục vụ khách du lịch.

Tầm hoạt động hơn 450km cũng giúp giảm áp lực sạc giữa các chuyến đối với một số mô hình khai thác trong ngày. Tuy nhiên, phạm vi thực tế còn phụ thuộc vào số lượng hành khách, điều kiện giao thông, tốc độ, thời tiết và mức sử dụng điều hòa.

Song song với phiên bản điện, Kim Long vẫn cung cấp KimMai9 sử dụng động cơ diesel cho nhóm khách hàng chưa muốn chuyển hoàn toàn sang phương tiện điện.

Bản máy dầu sử dụng động cơ Yuchai dung tích 2.4L, sản sinh công suất khoảng 152,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Việc cùng lúc cung cấp hai lựa chọn hệ truyền động giúp doanh nghiệp cân nhắc giữa chi phí đầu tư ban đầu, điều kiện hạ tầng và bài toán vận hành dài hạn.

Bên cạnh hệ truyền động, KimMai9 còn sở hữu danh sách trang bị hỗ trợ lái tương đối đáng chú ý đối với một mẫu minibus.

Xe được tích hợp camera 360 độ kết hợp 8 cảm biến, hỗ trợ quan sát xung quanh khi lùi, đỗ hoặc xoay xở trong không gian hẹp. Trang bị này đặc biệt hữu ích bởi KimMai9 có chiều dài tới 6 mét.

Mẫu xe còn có ga tự động, giúp giảm thao tác cho tài xế khi thường xuyên chạy đường trường. Danh sách công nghệ an toàn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, kiểm soát lực kéo TCS và cân bằng điện tử ESC.

Những trang bị trên cho thấy KimMai9 không chỉ tập trung vào khả năng chở khách mà còn hướng tới việc nâng trải nghiệm cho tài xế và tăng khả năng kiểm soát một phương tiện có kích thước lớn.

Giá ô tô điện 16 chỗ KimMai9 EV

Theo Tạp chí điện tử Autopro, về giá bán, KimMai9 EV được niêm yết ở mức 1,39 tỷ đồng. Đáng chú ý, 300 xe đầu tiên được ưu đãi trực tiếp 100 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 1,29 tỷ đồng.

Trong khi đó, phiên bản sử dụng động cơ diesel có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể, niêm yết 888 triệu đồng. Ở nhóm xe 16 chỗ, Ford Transit hiện có dải giá khoảng 907 triệu đến 1,091 tỷ đồng, trong khi Hyundai Solati nằm trong khoảng 1,01-1,12 tỷ đồng theo thông tin được cung cấp.

Như vậy, KimMai9 bản diesel tạo lợi thế nhất định về giá khởi điểm, còn bản EV đắt hơn nhưng đổi lại sử dụng hệ truyền động thuần điện và bộ pin dung lượng lớn.

Với tầm hoạt động hơn 450 km/lần sạc, pin LFP 100,64 kWh, camera 360 độ, 8 cảm biến và ga tự động, KimMai9 EV mở thêm lựa chọn cho các doanh nghiệp muốn điện hóa đội xe vận tải hành khách. Bài toán quan trọng sẽ nằm ở chi phí khai thác thực tế, khả năng sạc và hiệu quả kinh tế khi đặt cạnh những mẫu minibus động cơ diesel đang phổ biến.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.