Xúc động bức tâm thư của bé gái bị từ chối góp tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ

Câu chuyện xúc động xảy ra vào ngày 14/9. Bé Phan Thiên An (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) một mình đến tìm gặp Ban quản trị khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi, nơi gia đình bé đang sinh sống.

Bé An lấy ra một xấp tiền lẻ mong được ủng hộ cho đồng bào miền Bắc đang gặp bão lũ kèm theo là một bức thư ngắn của bé với nội dung: "Đây là tiền tiêu vặt con để dành được. Mong các cô, các chú gửi giúp con cho các bạn ở vùng lũ lụt. Mong các bạn vượt qua khó khăn và cố lên".

Dòng chữ đầy cảm động của bé An gửi đến đồng bào các tỉnh miền Bắc. Ảnh: NDCC

Tuy nhiên, do Ban quản trị không nhận tiền mặt mà chỉ nhận nhu yếu phẩm nên bé buồn bã quay ra, đến sân thì bật khóc vì không được đóng góp ủng hộ.

Thấy tinh thần "lá lành đùm lá rách" của bé như vậy, mọi người đã hướng dẫn và cùng bé cầm tiền đến một tiệm hàng hóa gần đó mua hai thùng sữa để ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Tiếp đó, mẹ bé An cũng cho con gái thêm 350 ngàn đồng gửi cho Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Phú để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Khi đi ủng hộ, bé An đã viết sẵn tờ giấy nhỏ với nội dung rất cảm động.

Clip bé gái lớp 2 rớm nước mắt mang tiền dành dụm ủng hộ vùng bão lũ.

Trên PLO, chị Hoàng Thị Vân Anh (mẹ bé An) cho biết hàng ngày cả gia đình đều theo dõi thông tin về tình hình bão lũ ở các tỉnh miền Bắc. Khi xem được cảnh vất vả, khó khăn của mọi người bé An nói rất thương các bạn ở vùng lũ. Sau đó, bé An xin được cầm tiết kiệm để đi ủng hộ.

Chị Vân Anh cho biết thêm, số tiền lẻ là tiền tiết kiệm của bé An. Mỗi lần được người lớn cho tiền bé đều tiết kiệm, dành dụm không dám đi mua bất cứ thứ gì.

"Gia đình rất vui vì con mới nhỏ những đã biết suy nghĩ cho người khác. Việc làm của con bộc phát từ tấm lòng nên gia đình rất ủng hộ. Gia đình rất mong đóng góp nhỏ của con phần nào giúp đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn", chị Vân Anh chia sẻ.

Theo TPO, một trường hợp khác cũng khiến nhiều người cảm động là em Trần Thị Diễm Trinh - học sinh lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một). Khi giáo viên kiểm tra thùng quyên góp thì phát hiện 1 bao thư rất đặc biệt của em. Phong thư được dán cẩn thận, trong đó có 100.000 đồng và bức thư gửi đồng bào miền Bắc.

Bức thư của em Trần Thị Diễm Trinh - học sinh lớp 5/2, Trường tiểu học Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một).

Nội dung lá thư như sau:

"Thư gửi miền Bắc thân yêu!".

Mọi người ơi, cháu nghe nói miền Bắc đang bị lụt đúng không ạ? Cháu lấy lòng đau xót. Nay trường cháu tổ chức ủng hộ vùng bị lũ lụt, cháu viết bức thư và gửi thêm 100k cho mọi người. 100k này là tiền tiết kiệm của cháu, chỉ 100k thôi nhưng là tấm lòng của cháu. Sắp đến Trung thu rồi mà miền Bắc lại lũ, tội cho các em nhỏ không được vui Trung thu. Cháu gửi 100k mong có thể giúp được gì đó cho mùa Trung Thu sắp tới.

Cảm ơn mọi người đã đọc thư của cháu. Cháu yêu miền Bắc lắm!

Người gửi:

Trần Thị Diễm Trinh - Lớp 5/2 Trường tiểu học Phú Lợi".