Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Thứ ba, 14:24 12/08/2025 | Giáo dục
GĐXH - Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Ngày khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9 năm 2025.

Ngày 11/8, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Việc điều chỉnh này giúp lớp 1, lớp 9, lớp 12 chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp, cần dành thời gian để củng cố kiến thức và hình thành nền nếp học tập trước khi bước vào năm học mới.

Thời gian tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 năm 2025; kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026.

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước - Ảnh 1.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026 của Bộ GD&ĐT, ngày khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9. Ảnh: THPD

Thời gian hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026;

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12/6/2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Theo khung kế hoạch, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bộ GD&ĐT cho biết, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Bộ GD&ĐT đề nghị, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định của quyết định này để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; trường hợp đặc biệt, cần báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025Hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2024-2025

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh các trường học trên địa bàn Hà Nội long trọng tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025 trong không khí rộn ràng, rực rỡ cờ hoa.

L.Vũ (th)
