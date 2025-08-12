Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước
GĐXH - Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Ngày khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9 năm 2025.
Ngày 11/8, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Việc điều chỉnh này giúp lớp 1, lớp 9, lớp 12 chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp, cần dành thời gian để củng cố kiến thức và hình thành nền nếp học tập trước khi bước vào năm học mới.
Thời gian tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 năm 2025; kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.
Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026.
Thời gian hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026;
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12/6/2026.
Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Theo khung kế hoạch, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.
Bộ GD&ĐT cho biết, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.
Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.
Bộ GD&ĐT đề nghị, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định của quyết định này để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; trường hợp đặc biệt, cần báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.
Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.
Bí quyết của nam sinh Hà Tĩnh lọt top 1% điểm SAT cao nhất thế giới, IELTS 8.5Giáo dục - 3 giờ trước
Không học thêm ở các trung tâm luyện thi, Nguyễn Thái Bảo, cựu học sinh Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã kiên trì tự học qua Internet, đạt 1.530/1.600 điểm SAT (top 1% thế giới) và IELTS 8.5 với điểm đồng đều ở cả 4 kỹ năng.
Hà Nội cấp tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học 20.000-30.000 đồng/ngày từ năm nayGiáo dục - 7 giờ trước
Hà Nội chính thức hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học công lập và tư thục trên địa bàn bắt đầu từ năm học 2025-2026.
Tin mới nhất lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh Hà NộiGiáo dục - 22 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025 trong 4 ngày liên tiếp.
Chị em 'thần đồng' gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạngGiáo dục - 1 ngày trước
Tám năm trước, Alisa Phạm và Vicky Ngô sang New Zealand cùng mẹ nghỉ một tháng. Chuyến đi bất ngờ trở thành bước ngoặt, đưa hai chị em trở thành những gương mặt trẻ nhất lịch sử được nhận vào đại học tại cả New Zealand và Việt Nam.
Học sinh Việt Nam thắng lớn Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới 2025Giáo dục - 1 ngày trước
Tại Kỳ thi Olympic nhà Toán học Trẻ Thế giới (WYMO) 2025, 4 học sinh Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Chấm bài của sinh viên, thầy cô ‘đau đầu’ không biết trò làm hay ChatGPT làmGiáo dục - 2 ngày trước
Trong bối cảnh các công cụ AI như ChatGPT được sử dụng phổ biến, giáo viên cũng gặp phải thách thức “đau đầu” khi chấm bài là không biết sinh viên tự làm hay do ChatGPT làm.
Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?Giáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội lên đến 28 điểm.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?Xã hội - 3 ngày trước
Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025.
Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích nàyGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu giáo viên được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh sẽ được thưởng 3.510.000 đồng (1,5 lần mức lương cơ sở).
Các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025 khi nào?Giáo dục - 4 ngày trước
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.
Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích nàyGiáo dục
GĐXH - Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu giáo viên được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh sẽ được thưởng 3.510.000 đồng (1,5 lần mức lương cơ sở).