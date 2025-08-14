Thầy giáo dùng phấn màu tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 chân thực từng chi tiết

Thầy Nguyễn Trí Hạnh, sinh năm 1983, là giáo viên của trường Hermann Gmeiner (Nghệ An), từ lâu được biết đến như người nghệ sĩ của bảng xanh.

Với hơn hàng trăm tác phẩm tranh phấn màu, thầy khắc họa đủ đầy những mảng màu ký ức, từ những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc cho đến những khung cảnh bình dị, thân thương của quê hương. Mỗi tác phẩm đều được tạo nên bằng sự tỉ mỉ, niềm đam mê và tình yêu sâu đậm dành cho nghệ thuật.

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thầy Hạnh tiếp tục khiến nhiều người xúc động khi cho ra đời loạt tác phẩm phấn màu mới. Đây không chỉ là món quà tri ân gửi tới thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập, mà còn là lời nhắc nhớ về mùa thu lịch sử năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thầy cho biết, dự án được ấp ủ từ lâu và bắt tay thực hiện từ tháng 5 vừa qua, với mong muốn mỗi nét phấn, mỗi mảng màu đều góp phần tái hiện ký ức hào hùng của dân tộc Việt Nam.

"Tôi chọn chất liệu phấn màu vì sự mộc mạc, gần gũi của nó. Bảng xanh và phấn trắng vốn quen thuộc với bao thế hệ học trò, cũng như hình ảnh Bác Hồ luôn gần gũi với nhân dân. Mỗi nét phấn là một lời tri ân gửi đến Bác và các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được hoà bình, độc lập như ngày hôm nay", thầy giáo nói.

Giản dị nhưng chan chứa cảm xúc, những bức tranh phấn màu không chỉ là tác phẩm mỹ thuật mà còn là thông điệp nhắc nhở mỗi người Việt Nam về giá trị của hòa bình và độc lập. Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nó trở thành một điểm nhấn nghệ thuật, nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai.

Bản thân thầy Hạnh vẫn còn nhiều ý tưởng về chủ đề 2/9 đang ấp ủ, dự định sẽ tiếp tục thực hiện các bức tranh trong thời gian tới, như cách giữ gìn và lan tỏa ký ức lịch sử qua từng nét phấn.

Nam giáo viên tâm sự từng nhiều lần thất bại trong những ngày đầu tập vẽ bằng phấn, bởi chất liệu này không có sự lan màu như sơn dầu hay màu nước. Không bỏ cuộc, thầy tiếp tục kiên trì, luyện vẽ từ những nét đơn giản như hoa, lá, cành đến chi tiết phức tạp hơn như chân dung, sự vật.

Những bức vẽ đẹp như thật khiến người xem thán phục, xuýt xoa.

Thầy Hạnh cho biết, sau mỗi lần hoàn thiện và đăng tải lên mạng xã hội, các bức tranh của thầy đều nhận được hàng nghìn nghìn lượt thích và chia sẻ cùng vô số lời khen từ cộng đồng mạng. Thầy hạnh phúc vì tình yêu nghệ thuật của mình được lan tỏa rộng rãi. "Dù rất tiếc khi phải tự tay xoá những đứa con tinh thần của mình, nhưng tôi hạnh phúc vì chúng đã tồn tại vĩnh cửu trong lòng tất cả những khán giả yêu mến, chứ không thuộc về bất kỳ riêng ai", thầy Hạnh bộc bạch.



