Thầy giáo dùng phấn màu tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 chân thực từng chi tiết
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thầy Nguyễn Trí Hạnh tái hiện hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập bằng tranh phấn, khiến người xem không khỏi trầm trồ vì độ chân thực.
Thầy Nguyễn Trí Hạnh, sinh năm 1983, là giáo viên của trường Hermann Gmeiner (Nghệ An), từ lâu được biết đến như người nghệ sĩ của bảng xanh.
Với hơn hàng trăm tác phẩm tranh phấn màu, thầy khắc họa đủ đầy những mảng màu ký ức, từ những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc cho đến những khung cảnh bình dị, thân thương của quê hương. Mỗi tác phẩm đều được tạo nên bằng sự tỉ mỉ, niềm đam mê và tình yêu sâu đậm dành cho nghệ thuật.
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, thầy Hạnh tiếp tục khiến nhiều người xúc động khi cho ra đời loạt tác phẩm phấn màu mới. Đây không chỉ là món quà tri ân gửi tới thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập, mà còn là lời nhắc nhớ về mùa thu lịch sử năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
