Ý tưởng trang trí phòng khách nhà ống 5m có cầu thang
GĐXH - Nhằm tạo được không gian thoáng và đạt tính thẩm mỹ – tiện nghi cho những thiết kế phòng khách nhà ống có cầu thang thì cần phải lưu ý đến quá trình lựa chọn nội thất – bố trí cầu thang – tone màu trang trí.
Tại sao cần chú ý trang trí phòng khách nhà ống có cầu thang?
Phòng khách là trung tâm của căn nhà, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ
Không gian phòng khách sẽ là nơi tiếp đón khách đến chơi nhà, là nơi sum họp gia đình và cũng thể hiện cá tính của chủ nhân.
Phòng khách được thiết kế đẹp – ấn tượng sẽ tạo thiện cảm cũng như gây ấn tượng mạnh cho người ghé thăm và sẽ thể hiện được mức độ tinh tế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ.
Tạo ấn tượng đối với khách đến chơi nhà
Phòng khách được ví là bộ mặt của căn nhà, là nơi đầu tiên khách đến chơi nhà tiếp xúc. Không gian phòng khách đẹp – thoáng – ấn tượng sẽ tạo ra cảm giác thoải mái và dễ chịu cho khách, tạo được ấn tượng tốt về ngôi nhà.
Không gian sinh hoạt chung cho cả gia đình
Phòng khách sẽ là nơi từng thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần – trò chuyện – giải trí sau một ngày dài làm việc mệt mỏi – căng thẳng.
Không gian phòng khách đẹp và được sắp xếp phù hợp sẽ tạo ra cảm giác thoải mái – ấm cúng cũng như gắn kết gia đình hơn.
Ý tưởng trang trí phòng khách nhà ống 5m có cầu thang
Tạo mức độ hài hòa từ màu tường sáng – hệ thống đèn vàng ấm
Cách bố trí cầu thang vách ngăn phòng khách – phòng bếp. Cùng với mẫu thiết kế này sẽ tạo ra được không gian mở, tạo được cảm giác ấm cúng khi dùng một cách hài hòa giữa tone màu sáng trắng tinh giản và cách bố trí hệ thống đèn âm tường vô cùng hiện đại.
Điểm nhấn sang trọng giữa ốp tường tivi gỗ – sofa da tối màu
Đây cũng là cách trang trí phòng khách nhà ống 5m có cầu thang giữa không gian phòng khách – nhà bếp, tuy nhiên vẫn tạo điểm nhấn sang trọng với tone màu tối.
Cách thức kết hợp hài hòa giữa việc chọn ốp gỗ tường tivi, tone- sur- tone cùng với bộ bàn ghế sofa tối màu tạo ra được mức độ sang trọng và hài hòa.
Trang trí bằng việc ốp gỗ sang trọng
Việc dùng nội thất gỗ sẽ tạo cảm giác sang trọng cho căn nhà. Nhằm bù vào phần không gian tương đối bị hạn chế, mẫu thiết kế này sẽ tận dụng tối đa từng chi tiết ốp gỗ nhằm tăng tính thẩm mỹ – sang trọng cho không gian phòng khách nhà ống 5m có cầu thang.
Kết nối không gian cùng với bàn ăn giữa
Thiết kế hiện đại luôn đề cao mức độ kết nối giữa từng không gian khác nhau. Do đó, để trang trí phòng khách nhà ống 5m có cầu thang bằng cách dùng bàn ăn đặt giữa tạo được cảm giác thông thoáng, ấm cúng cũng như tăng diện tích không gian cho từng khu vực.
Thiết kế phòng khách ấn tượng cùng với tone màu tường xám ghi
Tone màu xám ghi đậm sẽ mang đến cảm giác ấn tượng, tuy nhiên sẽ đòi hỏi người thiết kế phải biết cách bố trí không gian sao cho hài hòa và không nặng nề.
Đối với bản thiết kế này, phòng khách bố trí cầu thang sát vách, kết hợp cùng với tone màu tường xám ghi và tủ ốp gỗ làm nổi bật tính thẩm mỹ cao cả không gian căn phòng.
Cách thức chọn đồ dùng nội thất cũng như dùng hệ thống ánh sáng vàng nhẹ khiến cho màu tường tăng thêm phần hài hòa – trang nhã và không tạo ra cảm giác nặng nề.
Trang trí phòng khách nhà ống có cầu thang đề cao sự tinh giản
Đơn giản sẽ tạo ra được mức độ tinh tế chính là tinh thần thiết kế của mẫu trang trí phòng khách nhà ống có cầu thang. Lựa chọn tone màu xám ghi trắng thanh lịch, tone- sur- tone cùng với bộ bàn ghế sofa sẽ tạo ra một tổng thể dịu mắt và có chiều sâu, tạo hiệu ứng rộng thoáng cho căn nhà.
Đồng thời, sẽ tạo điểm nhấn cho phần vách ngăn phòng khách – nhà bếp đối xứng cùng với cầu thang, tạo ra được 2 khoảng không riêng của hai không gian, nhưng vẫn có sự liên kết trong không gian một cách hài hòa nhất định.
Phòng khách nhà ống có cầu thang với tone màu sáng
Cách thức lựa chọn tường tone màu sáng kết hợp cùng với việc trang trí cây xanh sẽ giúp cho không gian phòng khách nhà ống được thoáng và sẽ tăng nguồn cảm hứng tự nhiên cũng như tươi mới cho không gian sống.
Phong cách nhẹ nhàng với những tone màu trung tính
Với mẫu trang trí phòng khách nhà ống có cầu thang này sẽ đề cao mức độ phóng khoáng với lối lựa chọn tone màu trung tính.
Mức độ kết hợp hài hòa giữa tone xám ghi sáng – trắng – ốp gỗ sẽ tạo được không gian phòng khách nhà ống 5m có cầu thang tăng thêm phần sang trọng – thông thoáng – sáng sủa.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cầm 50k đi chợ lúc 5 giờ chiều: Tôi đã "vét" được những gì để có bữa tối thịnh soạn cho cả nhà!Ở - 3 giờ trước
Vị ngọt đậm của hến quyện với mùi thơm đặc trưng của lá lốt khiến món này "vét sạch nồi cơm" trong vòng một nốt nhạc.
Tượng hổ phong thủy để bàn làm việc mang tới lợi ích gì cho gia chủỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Có thể nói, tượng hổ để bàn làm việc là vị trí thích hợp nhất trong phong thủy. Để tượng hổ trên bàn làm việc mang lại nhiều lợi lộc, cát khí cho gia chủ. Ngoài ra, tượng hổ còn có ý nghĩa trấn yểm, xua đuổi tà khí và bảo vệ gia chủ.
Tác dụng bất ngờ của việc để baking soda trong nhà tắm không phải ai cũng biếtKhông gian sống - 22 giờ trước
GĐXH - Baking soda là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp nhưng ít ai biết baking soda còn có vô vàn công dụng tuyệt vời khi vệ sinh và khử mùi trong không gian nhà tắm.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lànhỞ - 1 ngày trước
GĐXH- Ngày mai 1/5 dương lịch là 15/3 âm lịch năm 2026. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 3 âm lịch 2026 vào hai khung giờ và văn khấn chuẩn sau để đón phước lành.
Yếu tố phong thủy khi xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo vận khí, tài lộc cho người mệnh MộcPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở là vấn đề rất được quan tâm. Trước khi xây nhà hầu như ai cũng tìm hiểu và xem xét bố trí sao cho hợp phong thủy. Hãy cùng hiểu xem phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc như thế nào qua bài viết này.
Cây phong thủy tuổi Mùi hút tài lộc, mang may mắnPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Đối với người tuổi Mùi, việc lựa chọn cây phong thủy phù hợp không chỉ giúp trang trí không gian sống mà còn giúp thu hút tài lộc, gia tăng vận may và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.
Bật mí tiêu chí quan trọng khi chọn ngày đại cát làm nhàỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, chọn ngày khởi công không chỉ là tín ngưỡng mà còn là cách đón dòng năng lượng thuận lợi cho công trình và gia đạo. Vậy, trước khi động thổ, gia chủ nên đối chiếu những tiêu chí quan trọng này để chọn được ngày đại cát.
Bạc có trừ tà được không và tác dụng kỳ diệu của bạc trong đời sốngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Bạc đặc biệt quan trong trong phong thủy cũng như trong đời sống ngày thường. Hầu như, ai cũng mang bên mình 1 chiếc vòng, 1 vật bằng bạc để giúp bảo vệ bản thân. Công dụng của bạc trong phong thủy như thế nào, cùng tham khảo bài viết này.
Vật phẩm phong thủy dành riêng cho người mệnh Hỏa mang năng lượng tốt lành, may mắn, thịnh vượngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Vật phẩm phong thủy là sản phẩm có tính bổ trợ cao, mang đến cho chủ nhân những điều may mắn và tích cực trong công việc cũng như tài lộc, gia đạo.
Các điểm vui chơi đẹp và ý nghĩa dịp 30/4 tại Hà NộiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ giải phóng miền Nam sắp đến nên nhiều người đang tìm kiếm địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội. Hãy khám phá ngay top những địa chỉ thú vị và mang đậm nét lịch sử với bài viết dưới đây.
Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5Ở
GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.