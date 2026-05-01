Tại sao cần chú ý trang trí phòng khách nhà ống có cầu thang?

Phòng khách là trung tâm của căn nhà, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ

Không gian phòng khách sẽ là nơi tiếp đón khách đến chơi nhà, là nơi sum họp gia đình và cũng thể hiện cá tính của chủ nhân.

Phòng khách được thiết kế đẹp – ấn tượng sẽ tạo thiện cảm cũng như gây ấn tượng mạnh cho người ghé thăm và sẽ thể hiện được mức độ tinh tế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ.

Tạo ấn tượng đối với khách đến chơi nhà

Phòng khách được ví là bộ mặt của căn nhà, là nơi đầu tiên khách đến chơi nhà tiếp xúc. Không gian phòng khách đẹp – thoáng – ấn tượng sẽ tạo ra cảm giác thoải mái và dễ chịu cho khách, tạo được ấn tượng tốt về ngôi nhà.

Không gian sinh hoạt chung cho cả gia đình

Phòng khách sẽ là nơi từng thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần – trò chuyện – giải trí sau một ngày dài làm việc mệt mỏi – căng thẳng.

Không gian phòng khách đẹp và được sắp xếp phù hợp sẽ tạo ra cảm giác thoải mái – ấm cúng cũng như gắn kết gia đình hơn.

Ý tưởng trang trí phòng khách nhà ống 5m có cầu thang

Tạo mức độ hài hòa từ màu tường sáng – hệ thống đèn vàng ấm

Cách bố trí cầu thang vách ngăn phòng khách – phòng bếp. Cùng với mẫu thiết kế này sẽ tạo ra được không gian mở, tạo được cảm giác ấm cúng khi dùng một cách hài hòa giữa tone màu sáng trắng tinh giản và cách bố trí hệ thống đèn âm tường vô cùng hiện đại.

Điểm nhấn sang trọng giữa ốp tường tivi gỗ – sofa da tối màu

Đây cũng là cách trang trí phòng khách nhà ống 5m có cầu thang giữa không gian phòng khách – nhà bếp, tuy nhiên vẫn tạo điểm nhấn sang trọng với tone màu tối.

Cách thức kết hợp hài hòa giữa việc chọn ốp gỗ tường tivi, tone- sur- tone cùng với bộ bàn ghế sofa tối màu tạo ra được mức độ sang trọng và hài hòa.

Trang trí bằng việc ốp gỗ sang trọng

Việc dùng nội thất gỗ sẽ tạo cảm giác sang trọng cho căn nhà. Nhằm bù vào phần không gian tương đối bị hạn chế, mẫu thiết kế này sẽ tận dụng tối đa từng chi tiết ốp gỗ nhằm tăng tính thẩm mỹ – sang trọng cho không gian phòng khách nhà ống 5m có cầu thang.

Kết nối không gian cùng với bàn ăn giữa

Thiết kế hiện đại luôn đề cao mức độ kết nối giữa từng không gian khác nhau. Do đó, để trang trí phòng khách nhà ống 5m có cầu thang bằng cách dùng bàn ăn đặt giữa tạo được cảm giác thông thoáng, ấm cúng cũng như tăng diện tích không gian cho từng khu vực.

Thiết kế phòng khách ấn tượng cùng với tone màu tường xám ghi

Tone màu xám ghi đậm sẽ mang đến cảm giác ấn tượng, tuy nhiên sẽ đòi hỏi người thiết kế phải biết cách bố trí không gian sao cho hài hòa và không nặng nề.

Đối với bản thiết kế này, phòng khách bố trí cầu thang sát vách, kết hợp cùng với tone màu tường xám ghi và tủ ốp gỗ làm nổi bật tính thẩm mỹ cao cả không gian căn phòng.

Cách thức chọn đồ dùng nội thất cũng như dùng hệ thống ánh sáng vàng nhẹ khiến cho màu tường tăng thêm phần hài hòa – trang nhã và không tạo ra cảm giác nặng nề.

Trang trí phòng khách nhà ống có cầu thang đề cao sự tinh giản

Đơn giản sẽ tạo ra được mức độ tinh tế chính là tinh thần thiết kế của mẫu trang trí phòng khách nhà ống có cầu thang. Lựa chọn tone màu xám ghi trắng thanh lịch, tone- sur- tone cùng với bộ bàn ghế sofa sẽ tạo ra một tổng thể dịu mắt và có chiều sâu, tạo hiệu ứng rộng thoáng cho căn nhà.

Đồng thời, sẽ tạo điểm nhấn cho phần vách ngăn phòng khách – nhà bếp đối xứng cùng với cầu thang, tạo ra được 2 khoảng không riêng của hai không gian, nhưng vẫn có sự liên kết trong không gian một cách hài hòa nhất định.

Phòng khách nhà ống có cầu thang với tone màu sáng

Cách thức lựa chọn tường tone màu sáng kết hợp cùng với việc trang trí cây xanh sẽ giúp cho không gian phòng khách nhà ống được thoáng và sẽ tăng nguồn cảm hứng tự nhiên cũng như tươi mới cho không gian sống.

Phong cách nhẹ nhàng với những tone màu trung tính

Với mẫu trang trí phòng khách nhà ống có cầu thang này sẽ đề cao mức độ phóng khoáng với lối lựa chọn tone màu trung tính.

Mức độ kết hợp hài hòa giữa tone xám ghi sáng – trắng – ốp gỗ sẽ tạo được không gian phòng khách nhà ống 5m có cầu thang tăng thêm phần sang trọng – thông thoáng – sáng sủa.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những hướng nhà tuyệt đối không nên xây năm 2026 GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 là năm có nhiều sát tinh lớn đáo đến, trong đó một số hướng nhà bị xem là hung hiểm tuyệt đối – nếu cố tình xây mới có thể dễ gặp xui xẻo..